‘Spit in My Face!’, il brano di ThxSoMch è virale su TikTok

Si intitola 'Spit in My Face!' il nuovo brano virale su TikTok: a crearlo è stato il giovane artista ThxSoMch.

Se siete abituali frequentatori di TikTok, vi sarà sicuramente capitato di sentire Spit in My Face! di ThxSoMch. Il brano è infatti diventato virale proprio grazie alla piattaforma, che ha fatto sì che viaggiasse a suon di video ironici e motivazionali. Di fatto, Spit in My Face! ha già conquistato le classifiche, raggiungendo la vetta delle chart Spotify Viral Italia e Global.

Qualche dato: la hit ha già superato i 150 milioni di streams nel mondo e sta scalando la Global Chart di Spotify. Ha inoltre generato oltre 700 milioni di views su TikTok, grazie anche alle oltre 120mila creazioni con il suono sulla piattaforma. Il suono viene usato dagli utenti per esprimere tutta la loro energia, sia attraverso attività come work out sia attraverso uno sfogo delle proprie emozioni.

Ma chi è ThxSoMch? Sul web sono poche le informazioni sull’artista. Sappiamo che è canadese e che ama combinare l’hip hop con melodie più indie punk. Prima di Spit in My Face!, ThxSoMch aveva rilasciato Imperfect Girl, dalla natura più sognante a dimostrazione della versatilità del giovane artista. L’ultima sua uscita è invece Caroline, che sta già cavalcando la notorietà del brano virale sui social e si avvia a diventare un’altra hit.