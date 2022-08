Disco di Platino per ‘Tropicana’ di Boomdabash e Annalisa: «Energia e good vibes»

Certificato Disco di Platino FIMI/Gfk, il singolo ‘Tropicana’ della band salentina con Annalisa scala anche la classifica radio e YouTube.

Disponibile in radio e digitale dallo scorso venerdì 10 giugno, il singolo estivo dei Boomdabash con Annalisa sta macinando sempre più consensi. Questi, in numeri, si trasformano in primi posti nelle classifiche, migliaia di ascolti in streaming e milioni di views per il videoclip. Tropicana, infatti, procede come un diesel e dopo aver scaldato i motori, a due mesi dalla release, gradino dopo gradino è arrivato in cima.

Al primo posto della classifica EarOne per la settimana #31 (dal 29 luglio al 04 agosto), il brano è il più trasmesso dalle radio nazionali. Inoltre, la hit è anche stata certificata Disco di Platino FIMI/Gfk oltre ad attestarsi sul podio dei singoli più venduti/ascoltati degli ultimi sette giorni. E il videoclip si conferma tra i contenuti in tendenza su YouTube, dove ha superando 12 milioni di views.

“Tropicana come molti dei brani tipici della produzione di Boomdabash è un’esplosione di energia allo stato puro. Intende regalare gioia, felicità, e solo good vibes”, dichiara la band. “La musica ha il grande potere di unire le persone e di regalarci emozioni positive cercando di distrarci dalle mille difficoltà quotidiane. Crediamo molto nel linguaggio universale della musica e nel suo potere di rallegrare le persone”.

“Tropicana nasce proprio dalla nostra voglia d’estate che è in ognuno di noi”, continuano i Bommdabash. “Un brano connotato da un forte dimensione dance, una canzone che porta con sé la speranza di farci tornare a ballare, vivendo ogni attimo con una nuova e migliore consapevolezza”.

La collaborazione con Annalisa e il videoclip

In merito al featuring, la band afferma: “Condividere questa nuova avventura con Annalisa, artista che stimiamo da molti anni, è per noi motivo di grande soddisfazione. Annalisa è la compagna di viaggio perfetta per questo brano. Un’artista che condivide con noi l’amore per la sperimentazione musicale, una voce eccezionale e carismatica, un timbro che accarezza ma allo stesso tempo punge e graffia. Una perla che impreziosisce Tropicana, rendendola sicuramente una banger hit che puoi canticchiare al primo ascolto”.

Il brano, in perfetto stile reggae – pop, mescola sapientemente sonorità dance, reggae, pop, soul, drum & bass e hip hop. Ad accompagnarlo, il videoclip ufficiale girato in Salento (diretto da Fabrizio Conte e prodotto da BorotalcoTv), per un concentrato di energia e vitalità che ben rispecchia il mood del brano tra lu sole, lu mare e lu ientu.

