Per la prima volta in Italia, Baekhyun (EXO) porta a Milano il suo tour mondiale da solista. ‘Reverie’ è un viaggio emotivo e visivo, tra sogni ad occhi aperti e atmosfere surreali.

È il primo concerto in Italia per Baekhyun: il membro degli EXO è al suo primo tour mondiale da solista – il 2025 Baekhyun World Tour Reverie – e si esibirà al Fabrique di Milano il 20 luglio. Un’occasione unica per ascoltare dal vivo i brani di Essence of Reverie, quinto mini-album dell’artista, uscito il 19 maggio sotto INB100. Le title track che hanno anticipato il lavoro sono Chocolate ed Elevator.

L’articolo continua più sotto La nostra newsletter bisettimanale dedicata al mondo dell’arte e della cultura Revenews utilizza i dati da te forniti per tenerti informato con regolarità sul mondo dell'arte, nel rispetto della privacy come indicato nella nostra informativa. Iscrivendoti i tuoi dati personali verranno trattati secondo le modalità riportate in questa informativa privacy. Potrai disiscriverti in qualsiasi momento con l'apposito link presente nelle email.

Come affermato dallo stesso artista, Reverie indica «uno stato sognante, beato»: «Attraverso questo tour – aggiunge – voglio portarvi in un viaggio magico, pieno di ricordi indimenticabili». È questo, del resto, il concept che ha guidato anche le scelte estetiche legate al progetto. A partire dal primo teaser video – immaginifico e giocato sui toni del viola – fino ai set di concept photo, passando per i concept film.

Un’estetica tra sogno, doppio e surrealtà

Nei vari set fotografici, Baekhyun gioca col fuoco prima di spostarsi in un ambiente più domestico: il primo concept film, rilasciato il 1° maggio e completamente in bianco e nero, mostra proprio l’artista in una doppia versione di sé. Seduti a un tavolo, i due Baekhyun si osservano in silenzio. Nelle foto pubblicate a seguire, l’artista coreano appare invece seduto su una nuvola: qui abbraccia completamente il concept onirico di Essence of Reverie, replicato anche nel set fotografico successivo, in cui posa accanto a giganti statue a forma di palloncini.

Le immagini alternano set fantasiosi e decontestualizzati a scatti di vita quotidiana, in una casa vissuta e colorata. Il secondo concept film segue lo stesso filone e si colora, mostrando una realtà più fantastica, quasi surreale. Nel trailer ufficiale del comeback, infine, Baekhyun appare in diversi contesti: durante una passeggiata nel bosco, a casa mentre prepara il caffè, in studio a registrare, oppure concentrato su una partita a scacchi. Tutti elementi che arricchiscono il significato di Reverie (letteralmente sogno a occhi aperti o fantasia) e il concept dell’album: una fusione tra realtà e immaginazione, in un viaggio tra sogno e inconscio.

È in questa dimensione eterea, ma anche profondamente intima, che Baekhyun vuole accompagnare l’ascoltatore.

LEGGI ANCHE: Scoprire l’Hallyu al Museo Rietberg di Zurigo

Il confine tra realtà e immaginazione

Le foto teaser prediligono un’estetica a metà tra il retrò e il fantasy, con elementi nature-inspired e – in alcuni casi – toni pastello. Una scelta visiva che, unita alla consapevole naturalezza delle pose, trasmette un’atmosfera sospesa tra sogno e memoria. Il concept si presenta così più soft rispetto ai precedenti lavori di Baekhyun, con l’intento di avviare un’esplorazione emotiva e vocale.

Nei video teaser, invece, la camera si muove lentamente tra paesaggi silenziosi e stanze vuote, con un montaggio che richiama lo scorrere del tempo e l’evanescenza dei ricordi. In alcune clip, Baekhyun appare riflesso in specchi o acque ferme, richiamando nuovamente il concetto di doppio.

L’album si muove dunque sul confine tra realtà e idealismo, con le sue sette tracce.

Sweet-Sleep: il nuovo personaggio

Un’ultima curiosità: nel primissimo teaser del progetto fa la sua comparsa un nuovo personaggio creato dalla fantasia di Baekhyun. Si chiama Sweet-Sleep, un peluche da viaggio a forma di cuscino per il collo, perfettamente in linea con l’atmosfera sognante del progetto. Interrogato dai fan, Baekhyun ha spiegato che, dopo Teoraegi, desiderava un nuovo personaggio di peluche: «I temi di questo album sono il sogno e la fantasia, e voglio che tutti quelli che mi amano dormano bene – ha concluso – ecco perché ho inventato Sweet-Sleep. Spero vi aiuti a migliorare la qualità del sonno».

Baekhyun, concerto a Milano il 20 luglio 2025: orari e info biglietti

Data: Domenica 20 luglio 2025

Orario: 19:00

Luogo: Fabrique Milano – Via Fantoli 9

Biglietti: Disponibili online su TicketMaster.it