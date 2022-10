K.FLEX, la lineup dell’evento 2022 alla O2 Arena di Londra

Svelati i protagonisti della tappa londinese del K.FLEX, il festival K-Pop più grande d’Europa: ecco la lineup.

Dopo lo show inaugurale a Francoforte, che ha superato quota 65.000 biglietti venduti, K.FLEX fa rotta su Londra portando il K-Pop sul palco della O2 Arena. La data da segnare in calendario è domenica 20 novembre 2022 per un super concerto con alcune delle star più popolari della scena. Ad esibirsi saranno, infatti, i protagonisti del K-Pop che hanno conquistato le classifiche di tutto il mondo, a partire dalla boyband Winner, per la prima volta in Europa.

Presente anche il quartetto AB6IX, che ha infiammato il K.FLEX a Francoforte, e ha le carte in regola per accedere all’olimpo del K-pop. Si uniscono alla lineup anche i Pentagono, che già si sono meritati una nomination agli MTV Europe Music Awards 2018 come Best Korean Act. E ancora, sono attesi i gruppi esordienti Weekly e Younite oltre alle Billlie, pronte a stupire i fan portando live i brani dei loro EP.

DKPhotos

A completare il parterre di ospiti, Viviz, vincitore del premio come Best Female Rookie ai Brand Of The Year Awards 2022. L’evento promette, dunque, tre ore di esibizioni K-pop precedute da un breve pre-show registrato per celebrare la Corea nel cuore del Regno Unito. A tale proposito, David Ciclitira (fondatore e presidente di Live Company Group), dichiara: “Sono lieto di lavorare con The O2 per portare un’incredibile esperienza live K-pop ai fan a Londra a novembre. K.FLEX sarà una vera celebrazione dei talenti del mondo K-pop.”

Replica Steve Sayer, vicepresidente e direttore generale di The O2: “Siamo così entusiasti di accogliere una così vasta gamma di star del K-pop all’O2 questo novembre per K.FLEX, con sette artisti incredibili […]. Il K-pop sta continuando a popolare l’industria musicale e siamo incredibilmente orgogliosi non solo di ospitare nel Regno Unito il concerto K.FLEX di quest’anno e il festival cross-campus a settembre 2023, ma anche di ospitare le prime esibizioni nel Regno Unito per alcuni di questi artisti in vetta alle classifiche. Non vediamo l’ora che i fan del K-pop da tutto il mondo visitino The O2 per quella che sarà sicuramente una fantastica serata di intrattenimento”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da K.FLEX (@k.flex__)

LEGGI ANCHE : – Lizzo in Italia nel 2023 con ‘The Special Tour’, info e biglietti

Info e biglietti

Organizzato da Live Company Group e SG2 con sede a Seoul, , K.FLEX conta su una fanbase globale in aumento e ambisce a diventare punto d’incontro dei fan del K-pop in tutto il mondo, celebrando i gruppi di debuttanti insieme a star più famose. I biglietti sono disponibili in prevendita per i clienti O2 dalle 9:00 di mercoledì 5 ottobre mentre la vendita generale è disponibile dalle 9:00 di venerdì 7 ottobre, tramite AXS e Seetickets.

Di seguito la lineup completa del 20 novembre 2022 alla The O2 Arena di Londra:

Winner

AB6IX

Pentagono

Younite

Viviz

Weekly

Billie

K.FLEX, precedentemente noto come KPOP.FLEX, si svolgerà anche a Francoforte presso il Deutsche Bank Park Stadium il 17 e 18 giugno 2023 e tornerà al The O2 di Londra il 22 e 24 settembre 2023.

Foto da Ufficio Stampa /