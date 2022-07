aespa, arriva in Italia ‘Girls – The 2nd Mini Album’

Arriva finalmente anche nei negozi italiani Girls - The 2nd Mini Album, l'album delle aespa che ha già raggiunto la Top3 in America.

Le aespa hanno infatti ottenuto la Top 3 della Billboard 200 Chart e la #1 nella classifica di vendita fisica, registrando così la loro settimana più alta in classifica dal loro debutto del 2020. Le aespa avevano già rotto un importante record: quello del più alto numero di pre ordini di qualunque gruppo K-Pop nella storia con oltre 1.6 milioni di unità.

«Siamo così felici che il nostro nuovo EP Girls sia finalmente fuori così che i nostri fan possano sentirlo. – dicono le aespa – Con Girls, abbiamo potuto esplorare di più il nostro sound e raccontare nuove storie. Non vediamo l’ora di salire sul palco e vedere dal vivo i nostri fan!».

Il progetto include la hit del 2020 Black Mamba. All’interno di Girls c’è anche il nuovo singolo Life’s Too Short e la title track dell’album Girls, che sta catturando l’attenzione dei fan su TikTok grazie alla coreografia che le aespa hanno creato.

L’album da 9 brani vede Karina, Giselle, Winter e Ningning creare un sound che va dall’electro-pop a ballad più sentimentali. Fino a toccare sfumature di R&B e a debuttare con il loro primo singolo in inglese Life’s Too Short, che ha raggiunto la Top 40 della radio airplay chart in America.

L’atteso album esce il 22 luglio nel formato fisico in tutti i negozi. Il CD è disponibile in tre diversi formati tra cui un’edizione speciale digipack che contiene una cover diversa e 2 photocard.

Girls – The 2nd Mini Album, la tracklist