Le IVE cantano ‘Farfalle’ di Sangiovanni

In un video pubblicato da 1theK Originals, le IVE cantano - tra le altre cover - anche 'Farfalle' di Sangiovanni (in italiano!).

Continua la contaminazione tra musica coreana e internazionale, e ancora di più con quella italiana. Stavolta ad omaggiare il nostro Bel Canto sono state le IVE, ospiti della web serie 1theK Originals. La girl band si è esibita in un medley di cover di hit mondiali, tra cui appunto compare anche Farfalle di Sangiovanni, che le IVE cantano rigorosamente in italiano.

LEGGI ANCHE: Il KPOP.FLEX raddoppia: seconda data il 15 maggio con ONEUS e IVE

Le altre hit globali selezionate dalle IVE son state What Else Can I Do di Diane Guerrero e Stephanie Beatriz (USA), Levitating di Dua Lipa (UK), Merasa Indah di Tiara Andini (Indonesia), Dry Flower di Yuuri (Giappone) e พิง di Nont Tanont (Tailandia).

Appena qualche mese fa aveva fatto notizia la cover di Zitti e Buoni dei Måneskin cantata dalle Rolling Quartz, una band rock sud coreana. Ed è ancora più recente la condivisione sui propri social – da parte del fratello di JungKook – di Beggin’ cantata dalla band italiana. La fama della musica italiana in Corea del Sud, però, a quanto pare non si ferma più solo ai Måneskin.

Le IVE scelgono Sangiovanni ma sono, del resto, una girl band puramente k-pop (sotto Starship Entertainment) e, proprio in questi giorni, stanno promuovendo Love Dive, il loro secondo single-album uscito il 5 Aprile 2022. A maggio saranno a Francoforte per il KPOP.FLEX.