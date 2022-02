KPOP.FLEX, arrivano le Dreamcatcher e raddoppiano le MAMAMOO

Ancora novità dal KPOP.FLEX, che annuncia l'aggiunta delle Dreamcatcher sul palco il 15 giugno e il raddoppio delle Mamamoo.

Ancora novità dal KPOP.FLEX, che annuncia l’aggiunta delle Dreamcatcher sul palco il 15 giugno e il raddoppio delle MAMAMOO. Le MAMAMOO quindi, per la gioia dei fan, si esibiranno sia il 14 che il 15 giugno.

LEGGI ANCHE: Il KPOP.FLEX raddoppia: seconda data il 15 maggio con ONEUS e IVE

Ricapitolando, dunque, il 15 maggio sul palco saliranno le (G)I-DLE, gli AB6IX e le IVE: i tre gruppi sono previsti al KPOP.FLEX anche il 14 maggio, quindi si preparano a stupire i fan per due giorni consecutivi. Sempre domenica, si esibiranno invece per la prima volta gli ONEUS e i Monsta X che – a causa di alcuni contrattempi – non potranno esibirsi sabato. E ora anche le MAMAMOO e le Dreamcatcher.

Sabato 14 maggio restano invece confermati – oltre ai gruppi già citati – Kai degli EXO, le MAMAMOO, gli ENHYPEN e gli NCT Dream.

È bene, però, sottolineare che il KPOP.FLEX non è solo musica e spettacoli. Sarà possibile anche accedere a un fan-fest dedicato alla cultura coreana, che si svolgerà sempre al Deutsche Bank Park Stadium. Ricordiamo infatti che la mission del KPOP.FLEX è quella di diventare un centro pulsante della k-pop community in Europa.