KPOP.FLEX, con AB6IX e Kai la line-up è al completo

La line-up del KPOP.FLEX è finalmente al completo con gli AB6IX e Kai. Tutte le info sull'evento e sui biglietti.

La line-up del KPOP.FLEX è finalmente al completo, dopo che l’organizzazione del Festival ha svelato gli ultimi due performer: gli AB6IX e Kai degli EXO. Non solo abbiamo tutti i nomi dei performer del KPOP.FLEX, ma il Festival di Francoforte ha anche annunciato il sold out dei biglietti dell’evento, con la promessa di stare ragionando su una soluzione che permetta più spettatori.

Riepilogando, il 14 maggio a Francoforte si esibiranno quindi Monsta X, (G)I-dle, NCT Dream, Enhypen, Mamamoo, AB6IX e Kai.

Il KPOP.FLEX avrà luogo il 14 maggio 2022 a Francoforte (al Frankfurt’s Deutsche Bank Park) in Germania. 7 performance per ben cinque ore di concerto. Ma cos’è il KPOP.FLEX? Da comunicato stampa, lo scopo del Festival (il primo evento di questo genere in Europa) si pone l’obiettivo di seguire la scia degli altri continenti «come parte di un piano di cinque anni basato proprio sul mercato europeo». Il KPOP.FLEX è, inoltre, l’evento che darà il via alla stagione musicale del Frankfurt’s Deutsche Bank Park, in cui poi si esibiranno anche I Coldplay e Ed Sheeran.

«KPOP.FLEX è un’aggiunta molto dinamica alla nostra line-up – ha commentato l’MD del Deutsche Bank Park MD Patrik Meyer – che comprende Ed Sheeran e Coldplay, per i quali abbiamo già venduto 300mila biglietti. Il 2022 sarà un anno da ricordare per il nostro stadio».

Per tutte le info: www.kpopflex.com.