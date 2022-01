LIVENow, lezioni di K-Pop Dance e nuovi concerti K-Pop nel 2022

LIVENow inizia il 2022 all'insegna del K-Pop: in programma lezioni di K-Pop Dance e il concerto degli ONEUS. Tutte le info.

Dopo il concerto delle MAMAMOO – che ha ufficialmente battezzato l’arrivo del K-Pop su LIVENow – la piattaforma amplia il proprio palinsesto con nuovi contenuti dedicati al genere. Sarà un 2022 all’insegna del K-Pop, dunque, quello della piattaforma. E non solo concerti, ma anche lezioni di K-Pop Dance in esclusiva e un musical. Con questi due nuovi contenuti e il già annunciato Meissa’s Song Musical – un musical che commemora il 30° anniversario dell’adesione della Corea del Sud alle Nazioni Unite, con i favoriti del K-Pop Park Chanyeol (Chanyeol di EXO), Kim Myungsoo(L di Infinite) e l’ex membro dei BAP, Jung Daehyun – LIVENow allarga nello specifico l’offerta dedicata alla musica sudcoreana, diventando così un punto di riferimento per tutti gli amanti del genere.

1 Million Dance Studio – Il primo corso di K-Pop dance su LIVENow

Da lunedì 24 gennaio

I 13 episodi, disponibili sulla piattaforma per una settimana e dalla durata di 70-90 minuti ciascuno, vedranno i principali coreografi del genere insegnare ad alcuni famosi artisti K-Pop le più belle coreografie. I fan potranno replicarle comodamente da casa loro.

La fondatrice di 1 Million Dance Studio, la famosa coreografa Lia Kim, ha dato vita e fatto crescere la più grande comunità di K-pop dance al mondo. Ha poi raggiunto il massimo della popolarità grazie alle collaborazioni e agli elogi di alcuni delle più grandi K-pop star come BTS, Jay Park, MAMAMOO e Chungha. Gli istruttori di danza presenti nel corso sono i favoriti dal KCON, un festival della cultura sudcoreana che si svolge ogni anno negli Stati Uniti, in cui si ospitano sessioni di workshop per migliaia di giovani che vogliono imparare le coreografie K-Pop. I video di queste sessioni di ballo su YouTube hanno registrato milioni di visualizzazioni e hanno persino visto la partecipazione di alcune star del K-Pop.

La prima serie di concerti live K-Pop – L’esibizione della boy band ONEUS

Da sabato 29 gennaio alle ore 21.00

Ogni mese – sul palco virtuale della piattaforma direttamente da Seoul – si esibiranno diverse boy e girl band del panorama musicale sudcoreano.

I primi ad esibirsi saranno gli ONEUS, che hanno debuttato nel 2018, consacrandosi al grande pubblico grazie al reality show televisivo Kingdom. Dopo l’uscita del loro album in studio Devil hanno pubblicato il mini album Blood Moon che ha venduto, in soli tre giorni, 130.000 copie, superando le vendite di tutti i loro album precedenti. Blood Moon ha anche raggiunto la seconda posizione della Gaon Album Chart, debuttando alla quinta posizione nella United World Chart. Il video musicale di Luna ha avuto 10 milioni di visualizzazioni nelle prime 48 ore su YouTube raggiungendo, ad ora, oltre 21 milioni di views.

Biglietti: tutte le info

● 1 MILLION DANCE STUDIO – Il primo corso di K-Pop dance:

– Biglietto per la singola lezione: al costo di 8.99 €

– Abbonamento all’intero corso: al costo di 99.99 €

● LA PRIMA SERIE DI CONCERTI LIVE – L’esibizione della boy band ONEUS

– Biglietto standard: al costo di 9.99€

– Biglietti Premium: al costo 15.99€

– Biglietto con il pacchetto Watch Together: al costo di 29.99€

– Biglietto Vip: al costo di 39.99€

L’acquisto del biglietto Premium include, grazie alle funzionalità della piattaforma, un meet & greet con gli ONEUS.

Entrambi i format offriranno ai fan la possibilità di invitare i loro amici e guardare, fino a quattro dispositivi diversi, l’evento in tempo reale grazie alla funzione Watch Together.