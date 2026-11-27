La dj palestinese Sama’ Abdulhadi porta il suo potente mix di techno e sonorità arabe ai Magazzini Generali di Milano venerdì 11 dicembre per un DJ set che farà ballare fino all’alba.

I Magazzini Generali ospitano venerdì 11 dicembre il DJ set di Sama’ Abdulhadi, prima dj palestinese ad aver conquistato la scena elettronica internazionale con un sound che unisce techno pulsante e suggestioni della tradizione araba.

L’articolo continua più sotto La nostra newsletter bisettimanale dedicata al mondo dell’arte e della cultura Revenews utilizza i dati da te forniti per tenerti informato con regolarità sul mondo dell'arte, nel rispetto della privacy come indicato nella nostra informativa. Iscrivendoti i tuoi dati personali verranno trattati secondo le modalità riportate in questa informativa privacy. Potrai disiscriverti in qualsiasi momento con l'apposito link presente nelle email.

Dalle notti di Ramallah ai club di tutto il mondo

Nata nel 1990 in Giordania e cresciuta a Ramallah, capitale de facto della Palestina, Sama’ Abdulhadi si è avvicinata alla musica attraverso hip hop e rap, per poi perfezionare a Beirut gli studi in ingegneria del suono e innamorarsi definitivamente della scena elettronica. La sua carriera è esplosa entrando nella scena techno libanese e nelle notti dei club internazionali, dove ha scelto di non separare mai il proprio percorso artistico dalla propria storia personale, diventando una delle figure culturali più riconoscibili della sua generazione.

Venerdì 11 dicembre, a Milano, promette un set ad alta intensità per continuare la stagione 2026/2027 dello storico locale, con le porte che si apriranno alle 23.00 e la musica fino alle prime ore dell’alba.

LEGGI ANCHE: Nel nuovo video di Taylor Swift il fantasma è l’unica persona di cui ci si può fidare

Biglietti e informazioni per la serata

I biglietti per il DJ set di Sama’ Abdulhadi ai Magazzini Generali sono disponibili online in prevendita, con diverse fasce di prezzo a seconda della tipologia di ingresso e della disponibilità residua. La serata si inserisce nel calendario di eventi che conferma il club milanese come uno dei punti di riferimento della musica elettronica in città, pronto ad accogliere il pubblico per una notte di techno, bassi profondi e ritmi mediorientali.

Foto: Ufficio Stampa