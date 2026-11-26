Dalla ceramica giapponese alle coreografie di Macia Del Prete. Elisa racconta come sono nati il nuovo album e il documentario in cui le canzoni incontrano la danza e le pagine dei suoi diari.

Esce il 27 novembre Kintsugi, il nuovo album di Elisa. La cantautrice lo definisce «l’album più incentrato su di me degli ultimi tempi» e ne fa risalire la scrittura a una crisi di coppia durata a lungo. «Praticamente non mi usciva molto altro rispetto a queste dinamiche relazionali e di coppia, alle problematiche di una relazione», ha raccontato durante la presentazione del disco. Quelle difficoltà sono state il primo materiale delle canzoni. Scrivendole, Elisa ha cominciato a interrogarsi anche su quello che la crisi aveva riportato a galla della sua storia: «Era appena la superficie. – commenta – Poi sono iniziate le domande e il dialogo anche interiore».

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Il titolo del disco viene da lì. Il kintsugi è una tecnica giapponese che permette di ricomporre un oggetto di ceramica rotto usando una lacca impreziosita con polvere d’oro. La linea della riparazione resta visibile e diventa parte dell’oggetto. Elisa ha scelto questa immagine per raccontare che cosa significa, per lei, andare avanti portandosi dietro ciò che le è successo: «Kintsugi vuol dire andare avanti, ma portando con me tutto quello che mi ha fatto male, anche fino a distruggermi e andare in mille pezzi. Perché da tutte quelle crepe esce la mia luce».

Quando parla di luce, Elisa intende la consapevolezza che può arrivare dopo aver trovato il coraggio di guardare una ferita. «Il dolore e la sofferenza sono strumenti, ma ciò che rimane è la consapevolezza, perché vuol dire che hai imparato qualcosa. – sostiene – E quello che hai imparato ti permetterà di non rifare lo stesso errore». Nei due brani F.O.M.O. I e F.O.M.O. II Elisa estende questa domanda alla società. Che cosa abbiamo imparato dalle ferite della nostra storia? È in questo passaggio che chiama in causa l’autoritarismo e il fascismo: «Penso che ancora da questa ferita collettiva esca sangue e non oro. Ancora da questa crepa non c’è la luce della consapevolezza».

Foto di Adriana Tedeschi

L’oro, qui, ha un significato concreto. Elisa parla dei diritti conquistati da chi ha combattuto prima di noi, in alcuni casi pagando con la vita. È a quelle conquiste che si riferisce quando dice che oggi «bisognerebbe guardare quell’oro e difenderlo». Così l’immagine da cui prende il nome l’album accompagna due domande legate tra loro. La prima è che cosa si può imparare dal proprio dolore. La seconda è che cosa siamo disposti a ricordare, e a difendere, di quello che abbiamo imparato insieme.

Perché Kintsugi è diventato anche un film

Kintsugi è dunque un album estremamente personale e profondamente consapevole. Il suo concept è già in parte visivo. Fin dal titolo, Elisa accosta alla musica un’arte giapponese e offre a chi ascolta un’immagine precisa per entrare nel disco, quella di una ceramica ricomposta lungo le linee dorate delle sue fratture. «Volevamo creare proprio un immaginario, un concept, dare un posto a tutte le canzoni, farle appartenere un po’ allo stesso luogo», ha spiegato.

Quell’immaginario si estende al cinema con Kintsugi… e sono la mia opera, il mediometraggio documentario diretto da Ludovico Boccianti e presentato in anteprima il 23 ottobre alla Festa del Cinema di Roma. Il film, nato mentre Elisa lavorava al disco, arriva ora in sala con tre proiezioni speciali alla presenza della cantautrice, il 26 novembre a Milano, il 27 a Roma e il 28 a Bologna.

Se il titolo dà alle canzoni una prima immagine, il film permette a Elisa di dare un corpo a ciò che raccontano. Lo fa attraverso la danza, che per anni ha praticato in privato, e attraverso i monologhi tratti dai suoi diari. L’idea del mediometraggio nasce, in fondo, proprio dalla necessità di Elisa di dare forma a ciò che stava cantando. «Ho spostato la danza da dove era e l’ho messa nella mia arte, cioè nella musica», racconta. Vale a dire, dallo spazio privato della propria stanza allo spazio pubblico.

Foto di Mattia Zoppellaro

«Ho chiesto a Ludovico di fare dieci visual, in modo che ogni canzone avesse la sua performance. – racconta la cantante – Ho guardato alla mia infanzia, alle mie influenze, e ho ritrovato Kate Bush, David Bowie, artisti che avevano un rapporto molto introspettivo con l’arte, che in qualche maniera erano anche trasformisti e che dialogavano con il teatro e la danza. Abbiamo sviluppato insieme questo linguaggio. È arrivata Macia Del Prete, è arrivato un corpo di ballo e, insieme a Ludovico, abbiamo immaginato questo momento così trasformativo, con tutti questi interrogativi anche sul futuro».

Con la coreografa Macia Del Prete e Boccianti, Elisa ha dato ai ballerini un ruolo diverso a seconda della canzone. «In Amore, per esempio, quando sono tutti pieni di terra e di fango, sono una metafora delle paure. In altri casi, quando mi lavano, loro rappresentano le possibilità del futuro e incarnano la fiducia e le anime amiche che potresti incontrare intorno a te». È da quei dieci video, pensati quasi per necessità istintiva, che è nata l’idea di realizzare il film. Nel mediometraggio le performance si intrecciano ai monologhi che Elisa ha ricavato dai suoi diari personali, scritti mentre prendevano forma le canzoni. Sullo schermo finiscono così due gesti che fino a quel momento le erano appartenuti in privato, ballare da sola e scrivere per sé.

L’onestà come scelta estetica

A proposito dei monologhi, lavorando su quelle pagine Elisa si è trovata a rileggere anche la storia dell’abuso subito da bambina. Ha deciso di includerla nel suo racconto, seguendo quello che lei stessa chiama «il filo dell’onestà». È la parola che usa per spiegare il tono del film e la scelta di esporsi anche nei passaggi in cui si è sentita più esposta. «In questo momento storico in cui anche l’ossessione per l’apparenza e per la perfezione è così castrante e poco fertile, anche per la musica e per l’arte, era fondamentale che l’onestà fosse centrale, integrale, totale», dice.

Foto di Mattia Zoppellaro

Nel film, la stessa persona che per anni ha ballato da sola legge ad alta voce ciò che aveva scritto per sé. Quando racconta perché ha deciso di includere anche le pagine più difficili dei suoi diari, Elisa spiega che nel frattempo è cambiato qualcosa nel modo in cui riesce a guardare a quell’esperienza: «Oggi inizio, per la prima volta, grazie alla psicoterapia, a non identificarmi con quel trauma. Inizio piano piano a prendere una distanza». Nelle sue parole è un cambiamento ancora in corso. Quella distanza le permette di raccontare ciò che le è successo e, insieme, di riconoscere quanto della sua storia ci sia ancora da raccontare.

È qui che il film torna all’immagine da cui prende il titolo il disco. In una ceramica riparata con il kintsugi, la linea della frattura resta visibile dentro la forma intera dell’oggetto. Nei monologhi del film, Elisa sceglie di lasciare visibile quella parte della sua storia, accanto a tutto ciò che racconta con la musica e con il corpo. E la distinzione che sta imparando a fare, piano piano, la spiega così: «Quella è una cosa che mi è successa, ma non sono io».