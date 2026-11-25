Dal 24 al 29 novembre 2026 Manifesto festeggia i suoi primi 10 anni a Roma con sei giorni di concerti, live audiovisivi e una nuova sezione cinema tra Monk, Chiesa Valdese, Nuovo Teatro Orione, Cinema Troisi e Nuovo Cinema Aquila.

Dieci anni di Manifesto: Roma capitale dell’elettronica

Dal 24 al 29 novembre Roma torna a essere il baricentro della musica elettronica internazionale con la decima edizione di Manifesto, festival prodotto da DNA concerti e Monk Roma con il contributo della Regione Lazio. Sei giorni di concerti, performance audiovisive, dj set e una nuova sezione cinema ridisegnano la geografia culturale della Capitale, coinvolgendo Monk, Chiesa Valdese, Nuovo Teatro Orione, Cinema Troisi e Nuovo Cinema Aquila.

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Un cartellone tra maestri del suono e nuove visioni

Per la musica, dal 25 al 29 novembre, il programma riunisce alcune delle figure più significative della scena elettronica mondiale. Dal maestro del dub Mad Professor con The Dub Show insieme a DJ King Karmz, al pioniere della dubstep Kode9 che presenta per la prima volta a Roma il live A/V Escapology, fino ad Alessandro Cortini con il suo progetto audiovisivo Nati Infiniti. Accanto a loro le atmosfere ambient di Carmen Villain, l’unica data italiana del live A/V di Maria Arnal legato al debutto AMA, lo Special Cumbia Set di Populous e una line up che include Norf Tech, Laura Agnusdei, Blak Saagan, Orange Combutta, Amore Audio, Enea Pascal, Leonar e il B2B Prest b2b VSC del collettivo Reveries.

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Manifesto Cinema: tre film per raccontare musica e controcultura

La grande novità dell’edizione 2026 è Manifesto Cinema, rassegna curata in collaborazione con Seeyousound che, dal 24 al 27 novembre tra Cinema Troisi e Nuovo Cinema Aquila, propone tre titoli in lingua originale sottotitolata. Once Upon a Time in Harlem (2026) di William e David Greaves riporta alla luce, dopo oltre mezzo secolo, un incontro straordinario tra i protagonisti della Harlem Renaissance. B-Movie – Lust & Sound in West Berlin 1979-1989 (2015) racconta attraverso gli archivi di Mark Reeder dieci anni di controcultura nella Berlino Ovest pre-caduta del Muro. The Moment (2026) di Aidan Zamiri, mockumentary con Charli XCX, mette invece a nudo le contraddizioni dell’industria pop contemporanea tra fama, autenticità e mercato.

Programma giorno per giorno: dal Troisi al Monk

Il viaggio nei dieci anni di Manifesto si articola in una fitta agenda di appuntamenti. Martedì 24 novembre al Cinema Troisi si apre con Once Upon a Time in Harlem e un talk con Pino Saulo, Taji Nahl e Courtney Bullock. Mercoledì 25 novembre il Nuovo Teatro Orione ospita il live A/V Nati Infiniti di Alessandro Cortini e il concerto di Carmen Villain. Giovedì 26 novembre il Nuovo Cinema Aquila proietta B-Movie – Lust & Sound in West Berlin 1979-1989. Venerdì 27, tra Chiesa Valdese e Troisi, arrivano il solo show di Blak Saagan, il set acustico 4 Poesie di Laura Agnusdei e il mockumentary The Moment introdotto da Any Other, Whitemary e Coca Puma.

Weekend al Monk: club culture, accessibilità e 10 anni di storia

Sabato 28 e domenica 29 novembre il baricentro si sposta al Monk per due giornate ad alta densità di live e dj set. Sabato sul palco salgono Maria Arnal, Quantic, Norf Tech, Orange Combutta ed Enea Pascal, mentre domenica il testimone passa a Kode9 con Escapology, Mad Professor + DJ King Karmz, Populous, Amore Audio, Leonar e al B2B Prest b2b VSC. Nelle serate al Monk del 28 e 29, grazie al progetto AAA (All Access Area), le persone sorde potranno utilizzare giubbotti vibranti per percepire fisicamente la musica. Un’attenzione all’accessibilità che si affianca allo sconto del 20% sui biglietti per il pubblico under 26 e che conferma la vocazione del festival a costruire comunità, mettendo in relazione scene, pubblici e spazi differenti di Roma.

Foto: Ufficio Stampa