Domenica 29 novembre 2026 il violinista elettrico Andrea Casta porta al MAM – Media Art Museum di Roma uno show immersivo a 360° tra musica elettronica, archetto luminoso e opere digitali.

Un violino elettrico dentro la media art del MAM

Domenica 29 novembre 2026 alle 17:00 il violinista elettrico e performer multimediale Andrea Casta torna a Roma con HYPERMEDIA x ANDREA CASTA, un live immersivo creato per la grande sala audiovisiva del MAM – Media Art Museum, primo museo permanente in Italia dedicato alla media art. Nessun palco e nessuna barriera: pubblico e artista condividono lo stesso spazio, tra proiezioni digitali e un impianto sonoro multidirezionale.

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HYPERMEDIA x ANDREA CASTA: performance a 360°

Per un’ora di spettacolo, la sala immersiva di 300 metri quadrati del museo – equipaggiata con 27 proiettori che trasformano pareti, soffitto e pavimento in un unico ambiente visivo – diventa il set di un dialogo continuo tra suono, luce e immagini. Al centro dello spazio, con una console orientata a 360 gradi, Casta guida il pubblico in un percorso libero: si può camminare attorno allo strumento, sostare dentro le proiezioni, seguire i movimenti del celebre archetto luminoso Space Violin mentre taglia lo spazio in sincronia con le opere digitali.

La performance nasce dal confronto dal vivo con una selezione dei lavori immersivi della mostra permanente HyperMedia, curata da Gianluca Del Gobbo, che riunisce 35 collettivi e 48 artisti da dieci Paesi e oltre venticinque anni di sperimentazione tra net art, arte generativa, installazioni interattive e intelligenza artificiale. Alternando il sound design originale delle opere a composizioni elettroniche inedite, pulsazioni club e improvvisazioni al violino, il live costruisce un ponte tra gesto umano e ambienti algoritmici.

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Biglietti, capienza e informazioni pratiche

Per garantire la piena fruibilità visiva e acustica dello spazio, la capienza è limitata a 300 ingressi. I biglietti sono in vendita in due fasce di prezzo: intero a 35 euro e ridotto under 18 a 15 euro. L’evento si svolge al MAM – Media Art Museum in Corso d’Italia 37/D a Roma, a pochi minuti da Villa Borghese e collegato con i principali parcheggi e linee della metropolitana cittadina. I ticket per HYPERMEDIA x ANDREA CASTA – Immersive Electronic Violin Live: 360° Sound & Visual Experience sono disponibili su TicketSMS, fino a esaurimento posti.

Chi è Andrea Casta

Violinista elettrico, dj-producer e performer multimediale, Andrea Casta è uno dei protagonisti italiani nella contaminazione tra formazione classica, musica elettronica e tecnologie visive immersive. Con il concept Digital Renaissance, che attraversa le sue ultime produzioni, esplora il rapporto tra gesto performativo e ambienti digitali, trasformando violino elettrico e archetto luminoso in strumenti di narrazione audiovisiva.

Negli ultimi anni ha firmato progetti site-specific che ridefiniscono il dialogo tra suono, architettura e paesaggio: dal film-concerto I Suoni del Marmo girato nella Cava di Botticino, da cui nascerà il nuovo capitolo alpino I Suoni della Neve, all’opera in 8K AWAKE realizzata a 44 metri di profondità nell’impianto termale subacqueo Phi12, fino alla performance Reflections of Italy per ENIT al WTM di Londra.

Dal clubbing internazionale alla media art

La carriera di Casta si è sviluppata tra oltre trenta Paesi, rassegne di cultura digitale e grandi palchi della musica elettronica: dall’Amsterdam Dance Event all’opening del Gran Premio di Formula 1 a Monza, da Expo Dubai fino al programma delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Premiato ai German Songwriting Awards, con la sua etichetta AC Music (distribuita da ADA Music / Warner) ha superato i 15 milioni di stream, intrecciando melodic techno, house e scrittura cinematica. Con l’appuntamento al MAM porta questa traiettoria dentro uno dei contesti più avanzati per la media art in Italia, trasformando la visita museale in un’esperienza collettiva e sinestetica.

Foto: Ufficio Stampa