In occasione della sua data romana con Nati Infiniti, ho incontrato Alessandro Cortini per riflettere sul ruolo dell’artista contemporaneo, sulla bellezza dell’imperfezione e sul valore dell’esperienza umana nell’epoca dell’intelligenza artificiale.

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Qual è il ruolo dell’artista nella società contemporanea? E quanto ha ancora senso definire un artista attraverso il linguaggio espressivo che utilizza? Sono interrogativi che mi accompagnano da tempo, sia nel mio percorso di giornalista sia in quello di compositore. Frequentando il mondo dell’arte contemporanea, mi rendo conto di quanto i confini tra musica, arti visive, scultura e tecnologia siano sempre più sottili. Esistono personalità capaci di attraversare questi territori senza sentire la necessità di appartenere a uno di essi. Alessandro Cortini è certamente una di queste.

L’ho incontrato in occasione della sua data romana (Vedi tutto il programma del Festival Manifesto), dove presenta Nati Infiniti, un progetto nato come installazione sonora che trova nella performance audiovisiva una nuova dimensione espressiva. Quello che mi interessava approfondire non era tanto il suo straordinario percorso internazionale, segnato anche dalla lunga esperienza con i Nine Inch Nails, quanto la sua identità creativa, il rapporto con la materia sonora e quella sensibilità che lo ha reso una fonte d’ispirazione per molti compositori.

Alessandro Cortini e la bellezza dell’imperfezione

Per chi viene dallo strumento della chitarra, da quella ricerca quasi ossessiva del suono che da ragazzi porta a sperimentare con pedali, distorsioni e amplificatori la ricerca del suono ce l’ha nel DNA. In Cortini questa ricerca è diventata qualcosa ancora di più profondo, un percorso in cui il suono assume la consistenza di una materia da modellare.

«L’imperfezione è perfetta come la perfezione è imperfetta», mi racconta Alessandro, mettendo in discussione due categorie che spesso utilizziamo per giudicare un’opera. A livello emotivo, sostiene, l’imperfezione può avere un impatto persino superiore alla perfezione.

Mi colpisce il suo modo di raccontare la composizione attraverso il linguaggio della pittura: le frequenze, le saturazioni e le distorsioni diventano colori, vernici e pennelli da scegliere in funzione di ciò che desidera esprimere. Non esiste una metodologia prestabilita, ma la libertà di esplorare con la curiosità di un bambino.

Nati Infiniti: quando il suono incontra la materia

In Nati Infiniti ritrovo molti dei temi che attraversano oggi l’arte contemporanea: la percezione del tempo, il rapporto con la materia e la partecipazione emotiva dello spettatore.

La collaborazione con l’artista visivo Marco Ciceri, attraverso le immagini dei minerali, costruisce un dialogo tra la dimensione sonora e quella visiva. Non una semplice scenografia, ma l’incontro tra due sensibilità creative autonome.

Particolarmente bella è la metafora che Cortini utilizza per descrivere il suo rapporto con il pubblico: quella di una barca che l’artista mette nel fiume, lasciando all’ascoltatore la libertà di decidere come attraversarlo.

È una concezione dell’opera che non impone un significato, ma offre uno spazio all’interno del quale ciascuno può sviluppare la propria esperienza.

L’intelligenza artificiale e il valore del processo creativo

Non potevo non affrontare il tema dell’intelligenza artificiale. In un momento storico in cui la tecnologia sembra poter replicare qualsiasi linguaggio espressivo, Cortini riconduce il valore dell’artista alla sua esperienza personale.

«Non è il lavoro finito, ma è il processo per arrivare al lavoro finito».

Una riflessione che condivido e che restituisce centralità all’essere umano. La tecnologia può ampliare le nostre conoscenze e le nostre capacità, ma il rischio emerge quando sostituisce l’esperienza stessa del creare. Nel corso della nostra conversazione abbiamo parlato anche di malinconia, di cinema, della colonna sonora de Il Mostro di Stefano Sollima, della progettazione di sintetizzatori e dell’esperienza con i Nine Inch Nails. Alla fine dell’intervista ho definito Alessandro Cortini un viaggiatore dell’arte. Una persona che non sente la necessità di identificarsi con una professione o con un territorio espressivo, ma che sceglie i propri percorsi attraverso la qualità dei progetti e delle relazioni umane. Ci siamo salutati evocando Franco Battiato, la necessità di leggere, ascoltare e continuare a imparare. Forse è proprio in questa inesauribile curiosità che risiede una delle qualità più importanti dell’artista contemporaneo.

Marco Del Bene: La tua attenzione al “suono” è da sempre straordinaria. Quanto questo processo nasce da un’idea già chiara e quanto, invece, rappresenta un percorso in itinere, che avviene nel tuo studio? Come lavori sul suono? Che significato ha per te, al di là dell’armonia e del percorso melodico?

Alessandro Cortini: Il suono, indipendentemente dal processo, è sempre in funzione di quella che è la soddisfazione emotiva personale. Non ho mai un processo fisso per raggiungere una certa soddisfazione. Tante volte sono state le prime registrazioni a diventare parte di un album o di un concerto, altre volte passo molto più tempo a rifinire il concetto.

Non è mai una ricerca basata sulla frustrazione di dover perfezionare qualcosa. È semplicemente cercare. È quel processo di creatività che per me è essenziale e che mi permette di identificarmi con quella bellezza che è il creare in generale. Anche i suoni sono molto in funzione di questo.

C’è sempre stata un’infatuazione per l’imperfezione, connessa all’apprezzamento dell’imperfezione stessa. A parte il fatto che partire da un discorso di perfezione e imperfezione è già sbagliato, perché secondo me l’imperfezione è perfetta come la perfezione è imperfetta. Sono due termini, bianco e nero, che non dovrebbero esistere.

A livello emotivo l’imperfezione può avere un impatto uguale o superiore a quello della perfezione, se ci limitiamo a questa grammatica molto elementare.

La ricerca sonora è sempre in funzione di quello su cui sto lavorando. A volte passo molto tempo a cercare determinate cose a livello sonoro, magari basate su imperfezioni come distorsioni, saturazioni o sulle imperfezioni del medium stesso. Altre volte mi piace esplorare un approccio chirurgico al rapporto tra le frequenze e presentare qualcosa, diciamo, un po’ alla Peter Gabriel, a livello di perfezione sonora.

Dipende dal tipo di vernice che devo utilizzare per quell’ambiente, dal tipo di colori, dal tipo di pennello.

Adesso, per come lo descrivo, sembra che tutto sia basato su una struttura mentale chiara, ma non è mai chiara. La cosa in cui sono diventato bravo, per quanto riguarda la mia musica, è capire come lasciarmi andare e seguire quello che sento, piuttosto che essere intimorito dal fatto che questa volta il cuore mi dica di andare in una direzione diversa, magari lontana dagli strumenti o dalle esperienze che credo di padroneggiare maggiormente.

Cerco di esplorare come un bambino, piuttosto che credere di dover imparare delle regole prima di provarci. Poi imparo durante il processo, senza presunzione.

Chiaramente c’è anche un discorso culturale, legato a come sono cresciuto. Ho dovuto combattere contro l’idea di non poter fare certe cose perché non le avevo mai studiate o perché non appartenevano al mio campo.

Ma se sono nel mio piccolo studio e voglio imparare a mixare, oppure capire come funzionano le frequenze per abbellire certe produzioni o determinati aspetti di una composizione, chi dice che non possa farlo? Chi dice che non possa passare dei giorni a studiare come funzionano certe frequenze? Sono aspetti che, secondo me, aumentano la creatività e diventano parte del processo compositivo.

Intevista Integrale a Alessandro Cortini

Nati Infiniti: il suono, la materia e il tempo

Marco Del Bene: Una cosa che mi colpisce molto nei tuoi lavori è il concetto di libertà. Mi sembra che tu lavori al di fuori della griglia temporale della DAW (Digital Audio Workstation), con un suono non imbrigliato nel tempo. Questo concetto emerge particolarmente in Nati Infiniti, quasi che tu abbia il ruolo di un artista che fonde il suono in materia. Anche i titoli sono semplicemente dei capitoli. Il concetto del tempo è molto vago. Mi introduci a questo lavoro?

Alessandro Cortini: L’album Nati Infiniti nasce dall’audio dell’installazione. Per esigenze discografiche è stato diviso in tracce, grazie alla fantastica Marta Salogni. Io faccio molta fatica a vederlo come un insieme di tracce e ho lasciato carta bianca a Marta (Marta Salogni). Al di là del missaggio, che chiaramente è il suo campo, le ho detto: «Marta, aiutami tu, cerca di dare un senso a queste parti. Fai tu, io mi fido ciecamente».

Fortunatamente si è sentita connessa alla musica al punto da poter applicare la sua creatività e presentarla in questa maniera.

Per quanto riguarda la temporalità della composizione, il discorso è quello di poter distaccare l’ascoltatore, e in primo luogo me stesso, dalla necessità di pensare a una struttura classica. Io sono cresciuto con le canzoni e le melodie. Anche se ho fatto delle incursioni nel mondo del rumore, la melodia, armonica o dissonante, secondo me è sempre la chiave di una risposta emotiva immediata. Si tratta però di distaccarsi dalla temporalità del tipico album o della tipica composizione, che ha una determinata durata, e permettere all’ascoltatore di utilizzare questa piattaforma sonora per fare un’introspezione. È per questo che trovo sempre più ideale per la mia espressione la musica strumentale, o almeno quella non basata su un’espressione lirica che conduca verso un determinato significato. Lascia sia a me sia all’ascoltatore la possibilità di farla propria. Io fornisco dei colori che permettono all’ascoltatore di sviluppare le proprie emozioni.

Io metto solo la barca nel fiume, poi l’ascoltatore decide dove andare. Segue la corrente, ma sta a lui decidere a quale ritmo andare, se andare in fretta, a destra o a sinistra.

Come sta a me quando la compongo. Perché alla fine, per me, è la stessa cosa. Ho imparato presto a dover soddisfare me stesso, non in maniera pretenziosa, piuttosto che basarmi sul vecchio concetto di dover soddisfare l’ascoltatore. In maniera egoistica potrei dire che non mi interessa quello che pensa l’ascoltatore, ma non sarebbe la verità. La verità è che so che l’ascoltatore ha una connessione, una risonanza con la mia arte. So che se faccio qualcosa per me, di conseguenza piacerà anche all’ascoltatore.

Non è una maniera egoistica o presuntuosa di vederla. Semplicemente ho imparato che, per poter offrire quel tipo di riscontro emotivo, devo prima trovarlo in me stesso, senza considerare prioritario il fatto che si ritrovi negli altri.

La performance e la libertà dell’improvvisazione

Marco Del Bene: Poco tempo fa stavo guardando su YouTube un tuo video, Trash Audio at the Apothecary 1-2, di una decina di anni fa in cui, con un Buchla, incantavi il pubblico in uno spazio contenuto e molto intimo. Vedevo quanto ancora oggi i commenti degli utenti fossero carichi di passione per la tua musica e soprattutto per quella performance, costruita attraverso interventi minimali. Passi dai grandi palchi dei Nine Inch Nails a esperienze quasi da club. Quanto il lavoro sulla performance ti arricchisce nella parte compositiva?

Alessandro Cortini: Per quanto riguarda Nati Infiniti, tantissimo. È la prima volta che presento un lavoro basato sull’improvvisazione ed è un lavoro che mi permette di non avere paura prima di salire sul palco. Non essendoci una partitura o una canzone da presentare in maniera corretta, non ho niente da sbagliare. Ci sono chiaramente degli errori che possono succedere, ma essendo la grammatica limitata a quella dello strumento che utilizzo, i limiti sono abbastanza chiari e so come recuperare. È la prima volta che mi ritrovo in questa situazione. In altri concerti, come Avanti o Volume Massimo, c’era un pochino più di tensione. Per quanto riguarda il paragone con i concerti dei Nine Inch Nails, sono due mondi diversi che negli anni si sono alimentati a vicenda. Quello che ho imparato, in particolare a livello tecnologico, sull’importanza di avere dei piani B se le cose vanno male o sull’impatto visivo sul pubblico, sono cose che ho avuto modo di sperimentare a livelli altissimi, in prima fila, lavorando con loro. Allo stesso modo, le scoperte sonore che ho fatto durante i miei concerti le ho riportate e integrate nei concerti con i Nine Inch Nails. È sempre stato un percorso a doppio senso.

Strega, la tecnologia e il valore delle collaborazioni

Marco Del Bene: Il tuo set prevede l’utilizzo di hardware alla cui progettazione hai partecipato direttamente, come Strega di Make Noise. La tua ricerca si estende quindi anche allo sviluppo dei sintetizzatori. Quanto questo condiziona la tua composizione?

Alessandro Cortini: Parecchio. Per quanto riguarda Strega, è stato il mio strumento di espressione ideale, in particolare per queste performance. Ma prima ancora dello strumento, il progetto in sé e le persone con cui lavoro sono il vero cuore dell’esperienza. Che si tratti di lavorare su uno strumento, su un paio di cuffie o di auricolari, come quelli che ho sviluppato con Campfire Audio, Clara, oppure di lavorare alla colonna sonora de Il Mostro con Sollima e la squadra italiana, è sempre tutto basato sul concetto, su cosa si vuole fare, sulle persone coinvolte e su come si lavora.

Alla fine la somma deve essere superiore ai singoli elementi e io devo uscirne arricchito a livello personale. Poi, se ci si arricchisce e si guadagna anche qualche soldo, ancora meglio, perché chiaramente c’è una famiglia da mantenere. Fino a oggi mi sono sempre trovato in situazioni in cui mi sono arricchito a livello emotivo, ho trovato amicizie. Anche perché con il tempo ti rendi conto che certe situazioni, se non hanno quei fattori essenziali, non le fai più. Chiaramente è una situazione di privilegio. Se fossi unicamente un designer di sintetizzatori o di cuffie, non potrei fare soltanto le cose che piacciono a me. Avrei la responsabilità di dover vendere un prodotto, così come di fare colonne sonore, strumenti o un certo tipo di album continuamente.

Il fatto che abbia sempre il desiderio di cambiare continuamente progetti è stato un pregio piuttosto che un difetto. E qui ci si riconnette al discorso dell’imperfezione e della perfezione. Quando cominci a capire che qualcosa che può essere vista come un’imperfezione rappresenta invece un pregio, la sfrutti nella tua maniera. Mi ritrovo sempre a cercare cose nuove, anche a livello di strumenti, come un bambino cerca nuovi giocattoli.

Il dialogo tra musica e arti visive

Marco Del Bene: I visual fanno sempre più parte integrante delle performance di musica elettronica e non solo. C’è un dialogo crescente con gli artisti visivi, che non si limitano a sovrapporre delle immagini alla musica. Qual è la tua visione di questo incontro tra video e musica?

Alessandro Cortini: Più che un incontro, per me è una collaborazione dal punto di vista della presentazione di un lavoro sonoro. Personalmente credo che ci debba essere un accompagnamento. Non deve essere necessariamente un contenuto visivo, ma ci deve essere una presentazione. Ascoltare un disco e sentirlo dal vivo sono due cose diverse. Quando preparo un concerto o uno spettacolo nuovo, non ho mai avuto una visione personale già definita per quanto riguarda la componente visiva. Anche in questo campo è essenziale affiancarsi ad artisti che abbiano una visione compatibile. Nel mio caso, con Nati Infiniti e anche precedentemente con i video di Scuro Chiaro, è stato Marco Ciceri. Marco ha avuto una risposta emotiva a quello che faccio che gli ha permesso di creare cose a cui io non avrei mai pensato, perché non è il mio campo e perché semplicemente non ci avrei pensato. Eppure si adattano perfettamente all’estetica del mio lavoro, anche se sulla carta magari non avrebbero avuto quel senso che acquisiscono dopo averle viste. Il contenuto visivo di Nati Infiniti è basato su riprese di minerali che mi porto in giro e presento quando suono da solo. Quando suoniamo insieme, Marco si presenta con i suoi minerali e le sue piattaforme e li filma in tempo reale.

Con Marco è sempre stato tutto molto naturale. Mi piace lasciargli fare quello che sente. Chiaramente collaboriamo: quando presenta un concetto, ci lavoriamo insieme fino a un certo punto. Ma se c’è una connessione, se c’è un’affinità, mi piace lasciare fare. Lo sviluppo del contenuto visivo di un concerto o di uno spettacolo preferisco lasciarlo alle persone che appartengono a quel campo. Questo, però, significa trovare persone aperte al dialogo e alla collaborazione. Quando ci sono tensioni o scontri negativi, secondo me, è sempre dovuto a una mancanza di affinità. Con il tempo ho imparato a riconoscerla prima.

Non è un giudizio sul valore delle persone coinvolte, assolutamente. È semplicemente un fatto che riguarda tutte le relazioni, lavorative e personali: certe volte non funziona. Non significa che una persona non sia brava. Ha la sua maniera di lavorare, che magari non si allinea con la mia. Potrà esserci un progetto futuro in cui lavoreremo bene insieme, ma questo non è quello giusto.

Con Marco, per quanto riguarda Nati Infiniti, è stata un’altra conferma. La visione dei minerali è una sua idea, che si allinea con il discorso dell’infinito, di cose che sono sempre lì, che hanno il loro fascino. Dal vivo le presenta in una maniera che si affianca armoniosamente all’impatto sonoro. È sempre una collaborazione, come per tutte le altre cose.

Questo vale anche per le copertine degli album, come Volume Massimo e Scuro Chiaro, per le quali ho lavorato con mia moglie, Emily Harris. Avevo l’idea di realizzare Volume Massimo e poi Scuro Chiaro, un po’ come l’album sorella di Volume Massimo. Essendo un album molto diverso da quelli che avevo fatto prima, il mio primo album su Mute, volevo applicare un’estetica concettualmente simile a quella delle copertine degli Art of Noise.

Emily è riuscita a estrapolare quel concetto e ad applicarlo in quella maniera. Chiaramente c’è stata una collaborazione, ma la fotografia e il concetto sono suoi. Mi ha fatto piacere, perché è stata una collaborazione difficile. Io sono una persona emotiva, lei è una persona molto più professionale. Faccio fatica a dividere le due cose, perché si tratta del mio lavoro. Sono italiano, lei è americana, io sono molto più emotivo anche nella maniera in cui mi esprimo. È stato difficile, ma fruttuoso a livello creativo.

La malinconia come espressione della vita

Marco Del Bene: Stavo ascoltando la tua colonna sonora de Il Mostro, la serie di Stefano Sollima, e mi rendevo conto di come tu fossi riuscito a creare, attraverso la musica, un quinto personaggio. Nella tua musica avverto sempre molta malinconia, quasi uno spirito che forse viene dalla tua terra di origine. Ti riconosci in questa lettura? La tua musica introspettiva assume sempre dei toni blu?

Alessandro Cortini: Sì, certo. Non è un discorso di depressione. Secondo me la malinconia è una sensazione, un’emozione stupenda. È un po’ quell’emozione di andarsene via dal campo estivo, alla fine. È bella perché è piena di ricordi e di cose che ti fanno stare bene e, allo stesso tempo, il fatto che non ci siano più genera una mancanza. Non è una sofferenza. Secondo me è una presa di coscienza della vita, è una maniera per sentirsi vivi. Non è aggressività, non è depressione, non è sconforto. È come pizzicarsi in una certa maniera. Non è un dolore, è uno svegliarsi.

Marco Del Bene: È quasi una saudade brasiliana, o l’immagine del Lido di Venezia a settembre.

Alessandro Cortini: Infatti, quando mi sono trasferito in Portogallo, tutti dicevano che non si può capire il concetto di saudade. Io ho risposto: «No, no, io so esattamente cos’è. Forse non è un caso che sia qui».

Intelligenza artificiale: il processo rende unico l’artista

Marco Del Bene: In questo momento chiunque si occupi di arte e creatività si confronta con il mondo dell’intelligenza artificiale. Qual è il tuo approccio a questa valanga di innovazione, che a volte rappresenta anche un’intrusione, oltre che uno strumento utile alla creatività?

Alessandro Cortini: A livello personale non mi sento preoccupato. Per quanto riguarda l’arricchimento di me stesso e quello che fa parte del mio processo creativo, l’intelligenza artificiale non ne farà parte, perché il processo non potrà mai essere estrapolato in maniera conclusiva dall’intelligenza artificiale. L’intelligenza artificiale è basata sul passato e sullo studio del passato. La creatività, anche se è basata sull’ispirazione, è sempre una digestione personale, un rigurgito personale, anche se magari non è una bella descrizione. È basata sull’esperienza della persona che crea. Ed è la parte principale e più bella dell’essere un artista.

Non è il lavoro finito, ma è il processo per arrivare al lavoro finito.

Da quel punto di vista non mi preoccupa. Mi preoccupa invece l’assuefazione, il fatto che, diventando sempre più parte della vita quotidiana di tante persone, anche creative, possa sostituire quel processo, fino al punto in cui non ci si ricorda più di quell’aspetto e ci si accontenta unicamente di un output basato su regole stabilite da altri. Si perdono quelle che sarebbero state le tue regole, dopo aver digerito tutte quelle informazioni. Ci sono aspetti molto utili, secondo me, a livello scientifico e nell’aiutare le persone nella vita quotidiana. Io, ad esempio, utilizzo l’intelligenza artificiale per riparare alcune delle mie macchine, per le quali è difficile trovare aiuto o magari ci vorrebbe molto tempo per farle riparare. Mi sono reso conto che, fornendo all’intelligenza artificiale gli schemi elettrici ed essendo molto chiaro su quello che voglio ottenere, posso imparare. Voglio imparare a ripararle. Non sono bravo a saldare? Devi farmi arrivare a un livello di autonomia nella saldatura, in modo che, quando ci mettiamo a fare queste cose, io sappia quello che faccio. Fammi capire che differenza c’è tra i componenti, fammi capire quello che devo sapere sui circuiti.

Non è un discorso del tipo: «Riparami questo, dimmi quello che devo fare il più presto possibile». È piuttosto: «Insegnami come posso imparare di più». Ed è quello, secondo me, l’utilizzo che aumenta la possibilità di essere ancora più te stesso. Il fatto di poterla utilizzare per imparare di più, come una scuola, in una certa maniera. Io la uso così. Ho imparato a saldare meglio seguendo istruzioni, ordinando dei kit per imparare, verso i quali mi ha indirizzato l’intelligenza artificiale, e poi facendo fotografie delle saldature per ricevere indicazioni. Lo faccio nel tempo libero. Chiaramente, se si tratta di qualcosa di importante, non mi metto a ripararla io, la mando via. Se invece è qualcosa di cui ho un backup o di cui posso fare a meno, posso provarci. Parlo delle cose più quotidiane, come i cavi, il cambio di una batteria o la riparazione di una scheda di una voce di un sintetizzatore. Cose che so già, in partenza, che con un po’ di pratica e senza fretta magari posso fare io.

Non mi permetterei mai di ritenermi un tecnico, non riparerei mai delle cose per altri. Sono attività che faccio perché posso permettermi, la sera, di dedicare un’ora o due a me stesso. Se avessi un tecnico vicino a dove abito, nel mezzo della campagna, probabilmente non avrei neanche esplorato questo aspetto. Ci sono quindi aspetti che aumentano le possibilità umane, che ci rendono più umani e più abili nello sfruttare le nostre capacità. È in questo senso che l’intelligenza artificiale dovrebbe essere utilizzata maggiormente.

Nel momento in cui viene utilizzata per sostituire quelli che sono i pregi dell’essere umano, o per cercare di scimmiottarli, secondo me è sbagliatissimo. Purtroppo è l’aspetto che oggi viene utilizzato maggiormente, in generale. Non penso però che, a livello professionale, la maggior parte delle persone che vivono facendo musica o arte utilizzi l’intelligenza artificiale generativa. Non lo penso perché gli artisti, in generale, sono legati al processo.

È il processo che li rende unici, non il risultato.

Essere artisti senza appartenere a una categoria

Marco Del Bene: Frequentando la Biennale di Venezia, mi sono reso conto di quanti artisti lavorino su progetti multimediali in cui musica, sound design, arte visiva e scultura viaggiano insieme. Immaginando Alessandro Cortini tra qualche anno, avrai un gallerista che ti rappresenta? La tua musica, e la musica in generale, potrebbe essere rappresentata dalle gallerie d’arte? Ti vedi in questa dimensione artistica?

Alessandro Cortini: No, come non mi vedo compositore di musiche da film o unicamente progettista di strumenti musicali o di cuffie. E’ sempre tutto in funzione del progetto. Il fatto che sia stato fortunato e abbia trovato un ambiente lavorativo e umano molto fertile con l’installazione di Nati Infiniti non vuol dire che sia un campo in cui voglia lavorare di più. Vuol dire che, se ci saranno altre situazioni simili, mi ci coinvolgerò. Come non ho intenzione di diventare un compositore per serie televisive o film. Infatti, le mie incursioni in quel campo sono molto limitate. È sempre tutto in funzione del progetto.

Non ci saranno agenti per fare colonne sonore, anche perché l’ho già fatto, ho già lavorato con degli agenti, e si arriva sempre al punto in cui arrivano delle proposte e la gente ti dice: «Se vuoi lavorare, devi prendere anche queste». Non è l’arte di fare colonne sonore in sé che mi interessa, come accade per altri compositori ai quali piace accompagnare l’immagine visiva con la loro musica e lavorare con un regista indipendentemente dal progetto, perché amano fare quello.

Per me contano sempre il progetto e le persone coinvolte, in qualsiasi campo. Faccio fatica a dire che voglio fare più installazioni o più colonne sonore, perché non so se arriverà il progetto ideale. Il mio vantaggio, la mia situazione di privilegio, è che non mi sono mai limitato. Ho sempre avuto un po’ di rigetto nei confronti dell’idea di dover fare nuovamente qualcosa, come mestiere, unicamente perché una volta era andata bene, come squadra e come esperienza.

Questo mi ha permesso di avere successo, o comunque di riuscire, in diversi campi. Mi permette di saltare dall’uno all’altro senza sentirmi obbligato a dover studiare delle cose che non mi piacciono, come quando andavo a scuola, anche da adulto.

Nine Inch Nails: l’esperienza, l’identità e la crescita

Marco Del Bene: Ripercorrendo la tua biografia, dalla Los Angeles degli anni Novanta, dal periodo della chitarra, e leggendo alcune delle tue interviste, mi sono fatto l’idea di una persona morbida, intelligente, capace di ascoltare. Questa cosa stride con l’immaginario collettivo che ho dell’industrial, di quel mondo, di quegli anni e dei tuoi incontri, a partire da Trent Reznor. Come si sopravvive e come ci si evolve, da italiano, all’interno di questo percorso, fino ad arrivare a quello che sei oggi? Quali sono stati, secondo te, i passaggi fondamentali?

Alessandro Cortini: Vedi, anche qui c’è il discorso dell’etichetta industrial che è stata data alla musica dei Nine Inch Nails per il periodo e per la scelta di certe sonorità in una determinata fase della loro carriera. Io non considero i Nine Inch Nails industrial. Lo si fa basandosi sui primi due album. Secondo me The Fragile non sarebbe già più un album industrial, se dovessimo basarci su quelle regole molto limitanti. Quello che posso dire è che c’è chiaramente un carattere, un colore emotivo legato alla musica dei Nine Inch Nails che non mi appartiene dal punto di vista concettuale. In generale, probabilmente anche per il rinforzo lirico, è un concetto basato su sentimenti negativi. Non negativi contro altre persone, ma sentimenti personali. La malinconia è molto più generica come discorso, è più aperta all’introspezione e all’interpretazione personale.

La cosa che ho imparato maggiormente in quel periodo è il percorso, cioè il poter imparare da ogni situazione. L’aspetto tecnico, il modo di lavorare sulle cose, è quello che ho imparato di più, piuttosto che associarmi a una determinata estetica sonora.

Negli anni, fino a settembre dell’anno scorso, quando la nostra collaborazione è terminata, mi è sempre stata data un po’ carta bianca. Quando si è visto che il mio sviluppo personale, a livello di ricerca sonora, poteva aggiungere determinati aspetti che non c’erano nella famiglia dei Nine Inch Nails, questo processo è stato incoraggiato e accolto. In generale, a parte il fatto di essere stato maggiormente limitato al basso e alla chitarra negli ultimi anni, non mi è mai stata negata la possibilità di esprimermi in funzione dei Nine Inch Nails. Chiaramente non era il mio concerto. Io mi sono sempre sentito parte di una squadra e mi è sempre piaciuto esserlo, perché il ruolo di tutti era comunque molto liquido.

Ci sono stati casi in cui sono state fatte delle osservazioni o degli accorgimenti nel mio campo e li ho sempre accolti in maniera collaborativa, come è accaduto quando io ne ho fatti ad altri.

Un viaggiatore dell’arte

Marco Del Bene: Grazie Alessandro. Mi sembra che da questa intervista emerga un concetto: sei un viaggiatore dell’arte.

Alessandro Cortini: Sì, è così. Bisogna imparare, bisogna ascoltare, non soltanto la musica. Bisogna leggere di più, leggere più Franco Battiato per capire come orientarsi veramente, sia nell’ambito creativo sia nell’ambito della vita.

Marco Del Bene: Alessandro, grazie del tuo tempo. Questa sera sarò nel pubblico. In bocca al lupo e grazie per l’ispirazione che dai a tantissimi, me compreso.

Alessandro Cortini: Grazie a te, Marco. Grazie per ascoltare.

Grazie all’ufficio stampa italiano GDG per essersi prodigato nell’organizzare questa intervista mettendomi in contatto con l’artista e con il team inglese che lo segue. Se volete commentare l’articolo potete trovare il post su Revenews sul nostro canale Instagram.