Il KPop Demon Hunters Golden World Tour arriva a Milano il 4 settembre 2027 con due spettacoli. Nel giorno della prima prevendita, ecco che cosa hanno annunciato Netflix e AEG Presents sulla messinscena.

Quando partirà Golden, il pubblico dell’Unipol Dome saprà già cosa fare. Resta da capire che cosa succederà sul palco. Le tre ragazze protagoniste del tour – Rumi, Mira e Zoey – sono personaggi animati. Eppure Netflix e AEG Presents annunciano che le HUNTR/X interagiranno con gli spettatori del KPop Demon Hunters Golden World Tour. È la parte più interessante del progetto, perché da come avverrà quell’incontro dipende il tipo di spettacolo che vedremo.

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Il tour partirà a giugno 2027 e farà tappa sabato 4 settembre 2027 all’Unipol Dome di Milano, con uno spettacolo pomeridiano e uno serale. La prima prevendita, riservata ai titolari di carte Mastercard, apre mercoledì 18 novembre, alle 10.

Che cosa vedremo sul palco

La produzione annuncia due presenze distinte. Da una parte ci saranno i personaggi animati del film, comprese le HUNTR/X, i Saja Boys e Derpy Tiger. Dall’altra ci saranno performer dal vivo e acrobazie, insieme alle canzoni e alle coreografie del film. Il comunicato parla di tecnologie sceniche per far interagire le HUNTR/X con la platea. Resta da capire come appariranno i personaggi e come le loro azioni si intrecceranno con quelle dei performer. Anche la presenza delle interpreti vocali del film resta da confermare.

La direzione creativa è affidata ad Amy Tinkham, che ha lavorato a Songblazers del Cirque du Soleil e al tour Descendants/Zombies: Worlds Collide della Disney. Sono due precedenti che aiutano a leggere la scelta: uno mette insieme musica e acrobazia, l’altro porta in tournée personaggi e canzoni nati sullo schermo. Nel film le HUNTR/X sono popstar e cacciatrici di demoni, e il legame con i fan ha un ruolo nella loro battaglia. Lo spettacolo riprende proprio quell’idea. Secondo Netflix, la platea sarà invitata a cantare, ballare e aiutare il gruppo a sigillare l’Honmoon, la barriera che tiene fuori i demoni. Nel film a farlo è il pubblico disegnato. A Milano toccherà a quello del palazzetto.

KPop Demon Hunters a Milano, quando escono i biglietti

Mercoledì 18 novembre alle 10 — prevendita riservata ai titolari di carte Mastercard.

— prevendita riservata ai titolari di carte Mastercard. Giovedì 19 novembre alle 10 — prevendita For the Fans, con registrazioni aperte sul sito ufficiale del tour europeo.

— prevendita For the Fans, con registrazioni aperte sul sito ufficiale del tour europeo. Venerdì 20 novembre alle 10 — apertura della vendita generale.

La data milanese prevede due spettacoli nello stesso giorno, uno al pomeriggio e uno alla sera. Il comunicato italiano annuncia anche un numero limitato di pacchetti VIP.