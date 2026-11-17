Ciao Discoteca Italiana firma la veste grafica dei cinquant’anni de ‘La voglia la pazzia l’incoscienza l’allegria’: copertina originale, stelle filanti e un’idea di festa che contiene già la malinconia.

Un coriandolo è quello che resta di un pezzo di carta e quello che serve per cominciare una festa. Ciao Discoteca Italiana è partita da questo concetto per dare una nuova veste a La voglia la pazzia l’incoscienza l’allegria, il disco che nel 1976 riunì Ornella Vanoni, Toquinho e Vinícius de Moraes. Cinquant’anni dopo, l’immaginario dell’album passa anche attraverso questi piccoli frammenti: qualcosa che si lancia in aria, rimane addosso e, a festa finita, bisogna raccogliere.

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Disponibile dal 13 novembre 2026, la riedizione affianca all’album rimasterizzato un disco di registrazioni inedite. Il progetto grafico di Ciao Discoteca Italiana accompagna il ritorno di quella musica con un intervento che comincia dalla conservazione della sua immagine più riconoscibile: la copertina originale.

La copertina resta, la festa le si sovrappone

Come si rimette mano all’immagine di un disco che ha già cinquant’anni di storia? In questo caso, mantenendo la cover con una leggera variazione cromatica e affidando gli elementi decorativi dell’anniversario a una o-card, una sovracopertina che si sovrappone alla confezione. L’immagine del 1976 rimane dunque il punto di partenza. Il nuovo intervento le si appoggia sopra, aggiungendo un livello visivo che appartiene alla ricorrenza e alla lettura contemporanea del disco.

«Per la veste grafica dell’edizione del 50° anniversario de La voglia la pazzia l’incoscienza l’allegria abbiamo trovato nel coriandolo la sintesi perfetta dell’immaginario del disco: uno scarto che diventa strumento di festa», spiega il team di Ciao Discoteca Italiana. La scelta offre una traduzione concreta di quel titolo lunghissimo, in cui desiderio, incoscienza e allegria sembrano inseguirsi. Il coriandolo ne raccoglie il movimento e la leggerezza, portando sulla confezione un oggetto comune, destinato a durare pochissimo.

Le stelle filanti di A felicidade

La stessa intuizione prosegue nel poster da collezione, ispirato ad A felicidade, una delle registrazioni recuperate per questa edizione. «È da questa stessa atmosfera che nasce il poster, ispirato ai versi di A Felicidade, in cui le stelle filanti scivolano via, felici e malinconiche come la fine del carnevale», raccontano i grafici. È qui che il progetto trova il suo passaggio più interessante: la festa viene rappresentata anche nel momento in cui finisce. Allegria e malinconia convivono nelle stelle filanti che cadono, seguendo il tema della felicità fugace al centro della canzone di Antônio Carlos Jobim e Vinícius de Moraes.

Il collegamento attraversa così l’intera riedizione: un brano riemerso dai nastri diventa il riferimento per una nuova immagine. La grafica invita a guardare il disco attraverso una delle sue registrazioni rimaste finora inedite.

Nei nastri, anche le conversazioni in studio

Il progetto curato da Nar International comprende l’album originale rimasterizzato a partire dai nastri e dieci registrazioni inedite, tra brani, versioni alternative e dialoghi delle sessioni romane. Accanto ad A felicidade trovano spazio L’apprendista poeta (O poeta aprendiz), interpretata in italiano e portoghese da Vanoni e Vinícius con la chitarra di Toquinho, Marina, una versione alternativa di Accendi una luna nel cielo e la registrazione integrale di Anema e core.

Ornella Vanoni, Toquinho (Antonio Pecci Filho) e Vinicius de Moraes (Marcus Vinícius da Cruz de Mello Moraes) durante le registrazioni de ‘La voglia la pazzia l’incoscienza l’allegria’ negli studios Fonit-Cetra di Roma, 1976.

Gli scambi conservati restituiscono anche il lavoro intorno alle canzoni. Nell’introduzione di Nun è peccato, per esempio, Gianfranco Lombardi, arrangiatore delle parti orchestrali, e i tre artisti discutono del rapporto tra musica napoletana e brasiliana. Un frammento che permette di seguire da vicino l’incontro fra repertori su cui il disco era stato costruito, con gli adattamenti italiani di Sergio Bardotti. «Lavorando sui nastri originali abbiamo ritrovato non soltanto registrazioni inedite di straordinario valore, ma la presenza viva di Ornella, Vinícius e Toquinho», racconta il team di Nar International che ha lavorato al progetto.

Un disco da ascoltare e da sfogliare

L’edizione è disponibile in digitale e nei cofanetti limitati doppio CD e doppio LP. Le versioni fisiche comprendono un book con fotografie inedite dell’epoca, testi delle canzoni, note di copertina e commento agli inediti di Giulia Cavaliere, oltre allo sticker celebrativo e al poster firmato da Ciao Discoteca Italiana. Fotografie e conversazioni riportano alle persone che erano in studio nel 1976. Coriandoli e stelle filanti offrono un’immagine nuova con cui avvicinarsi a quelle giornate. E alla fine, sulla confezione di un disco che torna dopo cinquant’anni, rimane proprio il segno della cosa più breve: una festa.