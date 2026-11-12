Dal 21 al 29 novembre 2026 il Tour Music Fest torna a San Marino con le Finali Europee: 750 artisti da 14 Paesi, oltre 60 eventi tra concerti, DJ set e masterclass dedicate alla musica emergente.

Dal 21 al 29 novembre 2026 la Repubblica di San Marino ospita le Finali Europee del Tour Music Fest, che torna con la sua 18ª edizione trasformando il Teatro Titano, l’Auditorium Little Tony e il TMF Center in un grande circuito dedicato alla musica emergente. Dopo un viaggio in 40 città europee, 50 giornate di audizioni e oltre 8.600 chilometri percorsi, il festival riunisce 750 artisti provenienti da 14 Paesi, pronti a esibirsi in più di 60 eventi tra concerti, performance dal vivo, DJ set, incontri e momenti formativi.

L’articolo continua più sotto La nostra newsletter bisettimanale dedicata al mondo dell’arte e della cultura Revenews utilizza i dati da te forniti per tenerti informato con regolarità sul mondo dell'arte, nel rispetto della privacy come indicato nella nostra informativa. Iscrivendoti i tuoi dati personali verranno trattati secondo le modalità riportate in questa informativa privacy. Potrai disiscriverti in qualsiasi momento con l'apposito link presente nelle email.

Identità, generazioni e nuovi linguaggi musicali

Il Tour Music Fest 2026 si conferma un osservatorio privilegiato sulle nuove generazioni che scelgono la musica come linguaggio di espressione e affermazione personale. Dal rap alla trap, dal cantautorato al pop, dal rock alla musica elettronica, il festival attraversa generi e linguaggi differenti dando spazio a narrazioni intime, racconti urbani, sperimentazioni elettroniche e nuove forme di pop e rock. La musica emergente diventa così strumento per raccontare aspirazioni, fragilità, relazioni e cambiamenti culturali della società contemporanea, mettendo in dialogo identità individuali e nuove sensibilità collettive.

LEGGI ANCHE: Nel nuovo video di Taylor Swift il fantasma è l’unica persona di cui ci si può fidare

Un palcoscenico per i talenti del futuro

Nel corso dei suoi diciotto anni di storia, il Tour Music Fest, ideato e diretto da Gianluca Musso, ha intercettato artisti poi affermatisi nel panorama italiano, tra cui Mahmood, Ariete, Nicolò Filippucci, Rob, Mimì e Federica Abbate. Anche quest’anno il festival offre un palcoscenico a cantanti, cantautori, rapper, band, musicisti, DJ e produttori ancora lontani dai grandi circuiti discografici, con 18 categorie artistiche che attraversano stili e forme espressive diverse. Il pubblico può così scoprire da vicino la varietà e la vitalità della scena musicale emergente europea, seguendo contest, esibizioni e appuntamenti dedicati anche ai più giovani talenti.

Masterclass, formazione e programma

Accanto ai live, il Tour Music Fest conferma la sua vocazione formativa con oltre 20 masterclass che mettono in relazione le nuove generazioni con figure di riferimento dell’industria musicale nazionale e internazionale. Tra i protagonisti ci sono Kara DioGuardi, autrice e produttrice discografica già giudice di American Idol, il chitarrista Phil Palmer, la coach del Berklee College of Music Valerie Orth, il rapper Inoki, Andrea Rodini, Annalu e numerosi altri professionisti. Le giornate si concluderanno il 29 novembre con le esibizioni finali degli artisti selezionati, chiamati a confrontarsi davanti a una commissione internazionale per l’assegnazione dei riconoscimenti della 18ª edizione. La manifestazione, sostenuta dalla Segreteria di Stato per il Turismo e dall’Ufficio del Turismo della Repubblica di San Marino, propone un programma completo a ingresso gratuito disponibile online.

Foto: Ufficio Stampa