Dal 16 al 22 novembre la Milano Music Week 2026 anima la Fabbrica del Vapore: concerti, talk, dj set e incontri con artisti e protagonisti del settore.

Una settimana per attraversare la musica, le sue trasformazioni e le storie che continuano a renderla un linguaggio che unisce le generazioni. Dal 16 al 22 novembre 2026 torna la Milano Music Week, che celebra la sua decima edizione con un programma diffuso in tutta la città e la direzione artistica di Linus. Tra concerti, dj set, incontri e approfondimenti dedicati all’industria musicale, la manifestazione si accende alla Fabbrica del Vapore, quartier generale dove il racconto della musica si sviluppa attraverso appuntamenti che mettono in relazione artisti, professionisti, istituzioni e pubblico.

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Il programma di quest’anno guarda alla storia e al presente della scena musicale, con alcuni anniversari e figure centrali della cultura popolare italiana. Dai cinquant’anni del Punk e della Disco Music al rapporto tra Milano e il Festival di Sanremo, passando per l’omaggio a Ornella Vanoni, a un anno dalla sua scomparsa, la Milano Music Week costruisce un percorso tra generi ed epoche.

E accanto alla dimensione celebrativa trovano spazio temi decisivi per il futuro del settore come sostenibilità, parità di genere, accessibilità, inclusione, diritti e innovazione tecnologica. Una prospettiva che si estende anche alle opportunità per i giovani e alle nuove professionalità della filiera musicale.

«La musica gioca da sempre un ruolo fondamentale nella storia di Milano», sottolinea il sindaco Giuseppe Sala, ricordando il rapporto profondo tra la città e un settore che coinvolge artisti, operatori e pubblico. Per l’assessore alla Cultura Tommaso Sacchi, la decima edizione conferma il valore di una manifestazione di «conquistare una dimensione nazionale e internazionale. Dalla Fabbrica del Vapore ai quartieri meno centrali vogliamo una Milano sempre più capace di far vivere la musica in tutta la città».

Milano Music Week 2026 / Locandina da Ufficio Stampa Milano Music Week 2026 / Locandina da Ufficio Stampa

Un ruolo centrale è affidato alla direzione artistica di Linus, che descrive la Milano Music Week come «un grande racconto collettivo della musica e di chi la vive ogni giorno». Il direttore artistico ringrazia in particolare la Fabbrica del Vapore, destinata a essere «il cuore pulsante della manifestazione». E individua nel dialogo tra passato, presente e futuro il filo conduttore di questa edizione come occasione per connettere esperienze differenti attraverso la musica.

La programmazione alla Fabbrica del Vapore si articola in più spazi e attraversa l’intera settimana, alternando incontri con artisti e protagonisti dell’industria, approfondimenti culturali, workshop e appuntamenti dal vivo. Di seguito il calendario degli eventi ospitati nella sede di via Giulio Cesare Procaccini 4.

Milano Music Week 2026: il programma completo alla Fabbrica del Vapore

Lunedì 16 novembre

Cattedrale

17.30 – Aspettando Sanremo. Con Stefano De Martino, Linus, Tommaso Sacchi e Claudio Fasulo. Introducono Enzo Mazza e Dario Giovannini.

19.30 – ORNELLA NÃO TEM FIM – I cinquant’anni di La voglia la pazzia l’incoscienza l’allegria. Modera Nicola Savino; partecipano Paola Folli, Giulia Cavaliere, Joan Thiele, Gaia e Selton.

Ala Sud

21.15 – Ciao Ornellinha! La Voglia La Pazzia After Party. Dj set a cura di Ciao Discoteca Italiana e Nar, speciale Italia-Brasile.

Martedì 17 novembre

Cattedrale

21.00 – MMW Opening Party: 50 anni di disco con Dimitri From Paris e Budino. Dj set presentato da TicketOne.

Gaia alla Milano Music Week 2026 / Foto di Michele Perna da Ufficio Stampa

Area Messina Superiore

11.00 – Se nessuno canta, chi suona? L’IA alla conquista della musica e dei diritti connessi. Il caso Marco Ferrero. Talk presentato da NUOVO IMAIE.

14.30 – Fare musica oggi: creatività, tecnologia e nuove competenze. Con Eugene e Massimiliano Zanoni. Modera Laura Gianesini.

15.30 – Riot Grrrl, trent’anni dopo: punk, attivismo e rappresentazione nella musica. Con Alessandra Micalizzi, Giulia Franceschini, Federica Mochi e Camilla PNK. Modera Elena Palmeri.

16.30 – Deejay e producer, generazioni a confronto: quando le carriere si fondono. Talk presentato da NUOVO IMAIE. Partecipa Linus.

17.30 – FPM, trent’anni in difesa della musica: la sfida continua contro la pirateria. Modera Marta Cagnola; partecipano Elena Blobel, Luciano D’Angelo, Benedetta Liberatore, Enzo Mazza, Melissa Morgia, Salvatore Sica e Luca Vespignani.

18.30 – Liquida: quando la musica è diventata gratis . Con Nikki, Gianluca Dettori e Stefano Rocco. Modera Federico Pecchia.

. Con Nikki, Gianluca Dettori e Stefano Rocco. Modera Federico Pecchia. 19.30 – Sara Forte. Rock Icons. Aerei e aeroporti nelle leggende del Rock ‘n’ Roll. Presentazione del catalogo della mostra.

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Area Messina Inferiore

10.00 – La musica al centro dell’industria culturale italiana: presentazione dei dati di mercato dell’industria musicale. Con Tommaso Sacchi e i rappresentanti delle principali associazioni del settore. Modera Marta Cagnola.

e i rappresentanti delle principali associazioni del settore. Modera Marta Cagnola. 11.00 – Sovranità digitale e tutela della creatività: le sfide per il futuro della musica in Europa. Con Enzo Mazza, Francesca Trainini, Nicola Zingaretti e Anna Zò. Modera Lodovico Benvenuti.

12.00 – From Green to Real. The Next Stage. Talk presentato da AssoConcerti.

14.30 – Dove si balla. La rivoluzione digitale del clubbing tra DJ set, tracciabilità e diritti d’autore. Con Gabriele Castelli. Modera Davide Poliani.

15.30 – Identità artistica tra mercato, visione e modelli dominanti. Con Carolina Stamerra Grassi, Naska , Angelica, Mew e Filippo Graziani. Modera Annalia Venezia.

, Angelica, Mew e Filippo Graziani. Modera Annalia Venezia. 16.30 – Due motori, una sola direzione: il rapporto tra indipendenti e major. Con Eleonora Rubini, Antonio Sarubbi e Davide Caucci. Modera Patrizio Ruviglioni.

17.30 – Cosa è stata davvero la cultura Punk. Con Ermanno “Gomma” Guarneri e Marco “Philopat” Galliani. Modera Luca Valtorta.

18.30 – Il ritorno della disco: la nuova generazione di clubber ama il sound dance dei ‘70. Con Dimitri From Paris, Budino e Umbi Damiani. A cura di Lele Sacchi.

Ala Sud

12.00 – Dall’ascolto al fandom: il nuovo ecosistema di YouTube per la musica. Con Marga Romero de Ávila, Valentina Zizzo e Federico Villa.

Mercoledì 18 novembre

Cattedrale

21.45 – Live Warner Music Italy. In consolle AVA, Merk & Kremont, NKO e Yung Snapp.

Area Messina Superiore

Foto da Ufficio Stampa

10.00 – Rispettiamo la creatività: incontro con le scuole. Talk presentato da NUOVO IMAIE.

12.00 – Local roots, global reach: a fireside chat with Viktoria Siniavskaia, Believe EMEA President. Con Viktoria Siniavskaia. Modera Marta Cagnola.

14.30 – Chi fa la musica? Il nuovo sguardo dell’industria musicale indipendente. Talk presentato da PMI con il supporto di Evolutions.

16.30 –TicketOne Crew: dalla passione per la musica ad Ambassador degli eventi live. Con Elena Malena, Lucrezia Bàrbara, Oyemi Akeko e Martina Bozzoli. Modera Davide Poliani.

17.30 – Musica senza etichette: il rapporto tra comunità queer e industria discografica. Con Paola Turci e Dino Stewart. Modera Matteo B. Bianchi.

e Dino Stewart. Modera Matteo B. Bianchi. 18.30 – Inclusività del dancefloor: la disco inventa una comunità interrazziale, pansessuale e interclassista. Con Kenny Carpenter e Pietro Micioni. Presenta Lele Sacchi.

19.30 – La musica latina urbana funziona solo in estate?. Con Willy El Coyote e 6Latino. Moderano Valentina Clemente e Marco Falivelli.

Area Messina Inferiore

10.00 – Generare Vs Creare. Chi firma la musica del futuro? . Con Alex Braga e Viviana De Vincentis. Modera Davide Poliani.

. Con Alex Braga e Viviana De Vincentis. Modera Davide Poliani. 11.00 – La musica del futuro secondo i CEO dell’industria discografica: scenari di crescita e sfide per il settore. Con Pico Cibelli, Alessandro Massara, Sara Pedroni, Andrea Rosi e Dino Stewart. Modera Francesco Prisco.

12.00 – Spotify, la conosci davvero?. Incontro con Adelechiara Nicoletti, Alessia Rundo, Elia Alovisi, Anna Valente e Francesco Cucari.

14.30 – Suonarono quei brani anni fa, oggi chi incassa? La partita dei diritti degli esecutori nelle colonne sonore. Talk presentato da NUOVO IMAIE.

15.30 – Hai voluto la bicicletta? Adesso Rider. Con Davide Dade Pavanello e Rob.

16.30 – Milano di Lucio Dalla: una lezione speciale di Cantautori a Scuola . Partecipa Linus.

. Partecipa Linus. 17.30 – Lo Stato generale della musica dal vivo. Talk presentato da AssoConcerti. Partecipa Linus.

19.15 – La “musica italiana fatta bene” di Giuse The Lizia e Francamente. Con Giuse The Lizia e Francamente. Modera Dario Falcini.

Ala Sud

11.00 – Fuori Classe. Tutta un’altra musica. Bosch Italia presenta il progetto di responsabilità sociale realizzato con Fondazione Sequeri Esagramma ETS e la partecipazione di La Pina.

Giovedì 19 novembre

Cattedrale

21.00 – First Club. Showcase presentato da Sony Music Italy con Rareș, FreshMula, MILLE e 6occia; dj set di Eva Bloo.

Area Messina Superiore

10.00 – Dal punk alla passerella, dalla disco al brand: 50 anni di musica e moda. Talk presentato da Rockol in collaborazione con Deloitte.

11.00 – La tutela e la promozione della voce: la soluzione Ontier. Con Luca Pardo, Pierluigi De Palma e Massimiliano Squillace. Modera Giampiero Di Carlo.

12.00 – La solidarietà suona qui. Talk presentato da AssoConcerti.

14.30 – Music Engagement: come cambia il rapporto degli italiani con la musica. Con Eleonora Bianchi, Paola Catò, David Price ed Enrico Pugni. Modera Alessandro Giulianelli.

15.30 – Follow the Music. Cosa succede ai diritti d’autore quando la musica attraversa i confini?. Con Simone Gaburro, Andrea Pontiroli e Davide Ragazzoni. Modera Davide Poliani.

16.30 – Festival e territori: la musica che fa crescere le città e le aree interne. Talk presentato da Assomusica.

17.30 – In carcere la musica è un’opportunità . Con Federica Torchia, Federica Parodi, Claudio Cabona, Yuri Dellacasa e Ludovica Pirillo. Modera Rita Morena.

. Con Federica Torchia, Federica Parodi, Claudio Cabona, Yuri Dellacasa e Ludovica Pirillo. Modera Rita Morena. 18.30 –“Io contro me stesso”: NESLI e la fine (e l’inizio) di ogni capitolo. Intervista a Nesli . Modera Federico Rana.

. Modera Federico Rana. 19.30 – Lei Ballerà: la musica per costruire luoghi sicuri. Con Giulia Mei, Caterina Ghirelli, Xhulja Doci, Francesca Panigutto, Cecilia Gaboardi e Bianca Hirata. Modera Elena Palmieri.

Foto dopoesco da Ufficio Stampa

Area Messina Inferiore

10.00 – La musica nel mercato digitale tra obblighi di trasparenza e rendicontazione. Talk presentato da NUOVO IMAIE.

11.00 – LIVE FOR ALL. Ma, all davvero . Con Marina Cuollo, Giorgia Meneghesso, Lisa Noja, Valentina Tomirotti ed Erica Ercole.

. Con Marina Cuollo, Giorgia Meneghesso, Lisa Noja, Valentina Tomirotti ed Erica Ercole. 12.00 – Masterclass in Programmazione Musicale. Workshop presentato da Radio Speaker. Modera Giorgio d’Ecclesia.

14.30 – I numeri della musica dal vivo a Milano e le ricadute degli spettacoli AssoConcerti sul territorio. Talk presentato da AssoConcerti.

15.30 – La normalità di esserci. Donne e ruoli decisionali nell’industria del live . Talk presentato da Assomusica.

. Talk presentato da Assomusica. 16.30 – Oltre i riflettori: alla scoperta dei talenti dietro la musica con Amazon Music. Con Giovanni Malacarne, Paola Cacciarelli, Federica Abbate, Andro e Flavio Nani. Modera Silvia Danelli.

17.30 – Cosmo: 2016/2026 alla ricerca del fiore del futuro. Con Cosmo . Modera Dario Falcini.

. Modera Dario Falcini. 18.30 – Come l’etica DIY ha influenzato tutta la cultura indie. Con Max Casacci ed Ermanno Giovanardi. Modera Luca Valtorta.

ed Ermanno Giovanardi. Modera Luca Valtorta. 19.30 – Piero Pelù e Andrea Rosi: vita, musica e spirito libero. Con Piero Pelù e Andrea Rosi. Modera Luca De Gennaro.

e Andrea Rosi. Modera Luca De Gennaro.

Ala Sud

10.00 – Accessibilità e inclusione nel mondo dell’entertainment: due casi studio. Con Fabricio Lanfredi e Thomas Visentin. Modera Dario De Lisi.

14.00 – Play the future: la prossima generazione dell’entertainment . Talk presentato da The Corp.

. Talk presentato da The Corp. 16.00 – Il musicista ha cambiato mestiere. Fa musica e produce “presenza costante”: il costo mentale di esserci sempre. Con Anna Laura Avanzi ed Eleonora Bianchi. Presenta e modera Fouzia Draoua.

Venerdì 20 novembre

Cattedrale

20.30 – Frequenza Futura Live Show. Conduce Annie Mazzola. Sul palco Margherita Vicario, Birthh, Angelica Bove, Syria, Bambina, Malafede, Inverno, Gloria Tricamo e Carla Fucci.

Area Messina Superiore

10.00 – Essere un Music Manager nel 2026. Talk presentato da LIMEC.

11.00 – La musica diffusa: il valore dell’ascolto in-store, dalla radio all’intelligenza artificiale. Con Mariano Fiorito, Maila Sansaini e Pietro Ruggerini. Modera Francesco Prisco.

12.00 – Il video podcast come nuovo fenomeno. Un nuovo media per creator ed artisti emergenti?. Con Gianluca Gazzoli, Paolo Giordano e Omar Schillaci. Modera Davide Poliani.

14.30 – Forever Young: Bob Dylan e il valore delle canzoni. Talk presentato da Rockol in collaborazione con EMusa.

15.30 – Oltreconfine: portare la musica italiana nel mondo . Talk presentato da Assomusica.

. Talk presentato da Assomusica. 16.30 – Music Publishing Survey 2026. Il mercato dell’editoria musicale in Italia, numeri e prospettive. Con Paolo Franchini, Toni Verona, Nicola Migliardi, Massimo Benini, Luca Gentili, Martina Giannitrapani e Pierluigi Ascani. Modera Davide Poliani.

17.30 – AI: tra licensing e litigation il futuro della tutela del diritto d’autore. Con Matteo Fedeli, Filippo Sugar, Margherita Gnech, Victoria Leoni e Lorenzo Grignani. Introduce Pietro Villani. Modera Giampiero Di Carlo.

18.30 – La musica popolare è il nuovo Punk?. Talk presentato da Folloz.

19.30 – Come si racconta una storia senza parole? I Voga per Fomo: il potere narrativo della musica. Con Pietro Daviddi, David Gallerano e il duo VOGA. Modera Niccolò Giustini.

Rkomi alla Milano Music Week 2026 / Foto da Ufficio Stampa

Area Messina Inferiore

10.00 – Milano Music Week: un approfondimento dell’Indagine sulla musica nei pubblici esercizi. Con Tommaso Sacchi , Lino Enrico Stoppani, Giulia Romana Erba, Fabio Carrozza e Luca Locatelli. Modera Luciano Sbraga.

, Lino Enrico Stoppani, Giulia Romana Erba, Fabio Carrozza e Luca Locatelli. Modera Luciano Sbraga. 11.00 – L’economia della musica: valore economico, occupazionale e sociale. Misurare il contributo della musica al sistema Paese. Talk presentato da Deloitte.

12.00 – Spazi ibridi, cultura e socialità a Milano: 25 realtà e la loro idea di città. Talk presentato da Spazi Ibridi.

14.30 – LIVE CLUB: spazi di musica, cultura e comunità . Talk presentato da Assomusica.

. Talk presentato da Assomusica. 15.30 – Big Picture Management: la musica e il suo impatto sulla realtà. Con Paola Zukar , Winston Adom, Pier Castellini e Mouhammed Aledjou. Modera Nerone.

, Winston Adom, Pier Castellini e Mouhammed Aledjou. Modera Nerone. 16.30 – Per fare carriera nella musica, devi vivere a Milano? Quando il talento nasce lontano dai grandi hub. Con Federica Ceppa, Emanuele Sanfelici, Soap e Francesco Raso.

17.30 – Fare femminismo. Una riflessione sulle pratiche femministe nella musica di oggi. Talk presentato da Equaly.

18.30– Rkomi a Milano. Con Rkomi e Annalisa LaPisa Turroni. Modera Carlo Sabatucci.

e Annalisa LaPisa Turroni. Modera Carlo Sabatucci. 19.30 – 1000 VINILI. Dj set con Nicola Savino.

Sabato 21 novembre

Cattedrale

11.00 – Musica & Fumetto: tra vecchio e nuovo punk – Zerocalcare incontra Max Pezzali. Con Zerocalcare e Max Pezzali . Modera Luca Valtorta.

e . Modera Luca Valtorta. 15.30 – Un pomeriggio speciale con Carolina. Workshop con Carolina Benvenga.

20.00 – Le Cannibale x Milano Music Week. Dj set con Emmanuelle e Barbara Boeing.

Area Messina Superiore

10.00 – The Soundtrack of Our Lives: raccontarsi attraverso la musica nell’era dei social. Con Giulio Bascietto, Ermanno Mossotto e Federico Piccinini. Modera Riccardo Danelli.

11.00 – Il suono oltre la musica: l’evoluzione delle professioni nell’audio . Con Stefano Cattaneo, Stefano Tumiati e Federico Slaviero. Modera Claudio Flaminio.

. Con Stefano Cattaneo, Stefano Tumiati e Federico Slaviero. Modera Claudio Flaminio. 12.00 – Il music business si impara? Master, imprese e percorsi di accesso al lavoro in Italia. Talk presentato da UNIBO.

16.30 – Atlante della musica in Italia: racconti, viaggi e percorsi nei luoghi più musicali del nostro Paese. Con Tommaso Sacchi, Ezio Guaitamacchi, Luca De Gennaro e Roberto Caselli. Modera Ezio Guaitamacchi.

17.30 – Oasis, nessuno come loro. Con Andrea Dulio, Valerio Lundini e Omar Pedrini . Modera Andrea Laffranchi. Partecipa Linus.

. Modera Andrea Laffranchi. Partecipa Linus. 19.30 – Disco Italia: una scena musicale e culturale in cui l’Italia sin dall’inizio ha avuto un ruolo globale. Con Daniele Baldelli, Diego Leoni e Dario Raimondi. A cura di Lele Sacchi.

Area Messina Inferiore

11.00 – Golden Boys: tra Geolier e il nuovo polo musicale del Sud Italia. Con Sottomarino, Giulio Cacciapuoti e Alessandro Quagliata. Modera Joshua Elie Aghajanoff.

14.30 – GIANNAGOLD – SENZA NOSTALGIA. Con Gianna Nannini . Modera Federico Russo.

. Modera Federico Russo. 15.30 – Dentro i live club di Milano. Il valore dei live club per la città e il nuovo Registro per sostenerne il futuro. Talk presentato da KeepOn LIVE e Milano Music Week. Partecipa Linus.

16.30 – Talk presentato da Outpump. Con Bianca Felicori.

Domenica 22 novembre

Bar Vapore 1928

10.00 – Morning Club. Dj set con Albertino, Daniele Baldelli e Fimiani.

La decima edizione della Milano Music Week si chiude così dopo sette giorni di appuntamenti che restituiscono la complessità del mondo musicale contemporaneo. Alla Fabbrica del Vapore, il dialogo tra artisti, professionisti e pubblico diventa il filo che tiene insieme generi ed esperienze, confermando la vocazione della manifestazione a essere uno spazio di incontro e di confronto per tutta la città.

Immagini da Ufficio stampa, crediti indicati