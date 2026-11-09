Jack Daniel’s riporta Jack On Tour – Off Stage a Roma: il 12 novembre all’Alcazar live intimo con Dutch Nazari e dj set di WHTRSH, palco al centro del club e ingresso gratuito su prenotazione.
Jack Daniel’s riporta il format Jack On Tour – Off Stage nei club italiani e la seconda tappa del tour fa tappa a Roma. Dopo il debutto milanese, giovedì 12 novembre dalle 20:00 l’Alcazar si trasforma in uno spazio di condivisione totale tra pubblico e artisti, nel segno dell’attitudine unfiltered del brand del Tennessee.
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Un live senza palco tra Dutch Nazari e WHTRSH
La vera rivoluzione di Jack On Tour – Off Stage è l’assenza del palco tradizionale: gli artisti si esibiscono al centro della venue, circondati dal pubblico per una performance intima e a 360 gradi. Protagonista della serata romana è il cantautore Dutch Nazari, seguito dal dj set del romano WHTRSH, per un flusso continuo tra concerto e club culture.
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Non mancano le sorprese targate Jack Daniel’s: gadget esclusivi e una drinklist dedicata che mette al centro Old No.7, Tennessee Apple, Tennessee Fire e il nuovo Tennessee Blackberry, pensati per accompagnare il live e il dj set in un’unica esperienza immersiva.
Prenotazione, tappe successive e anima musicale di Jack Daniel’s
L’appuntamento romano è a ingresso gratuito fino a esaurimento posti, con accesso consentito solo previa prenotazione online sulla piattaforma ufficiale del tour. Dopo l’Alcazar, Jack On Tour – Off Stage prosegue il suo viaggio giovedì 26 novembre all’Estragon di Bologna con Dov’è Liana e Whitemary, per poi chiudere a Treviso con rob ed Eva Bloo.
La musica è nel DNA di Jack Daniel’s sin dalla fine dell’Ottocento, quando Mr. Jack formò la Silver Cornet Band con i lavoratori della distilleria. Oggi quella eredità rivive in Jack On Tour – Off Stage, che oltre ai club si racconta sui canali social di Jack Daniel’s Italia con backstage, contenuti esclusivi e un racconto continuo delle tappe del tour. Tra sonorità uniche, incontri ravvicinati e il gusto inconfondibile del Tennessee Whiskey, il progetto continua a far girare la musica, non la testa.
Foto: Ufficio Stampa