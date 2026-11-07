Jameson Distilled Sounds torna con la terza edizione: tre date tra Milano, Torino e Napoli con Tredici Pietro, Willie Peyote e Jake La Furia, nuovo volto del progetto musicale.

Dopo il successo delle prime due stagioni, Jameson Distilled Sounds – il progetto musicale internazionale ideato da Jameson Irish Whiskey – torna con la terza edizione, portando tre imperdibili appuntamenti a Milano, Torino e Napoli. Il format conferma il suo ruolo di hub esperienziale, dove musica dal vivo, incontri e attività collaterali costruiscono un racconto originale delle città coinvolte.

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Jake La Furia guida il format con Untold Cities

A guidare la nuova stagione sarà Jake La Furia, tra i protagonisti che hanno segnato la storia del rap italiano, prima con i Club Dogo e poi da solista. Oltre a essere il nuovo volto del progetto, Jake incontrerà e intervisterà gli artisti coinvolti nel format video Jameson Distilled Sounds – Untold Cities, pubblicato sui profili Instagram dei musicisti e sul canale YouTube del rapper. Ogni puntata distilla una città attraverso lo sguardo di chi la vive, mettendo al centro l’idea che siano gli incontri, con luoghi e persone, a cambiarci e che la musica nasca dalla contaminazione tra suoni e sensibilità diverse.

Le conversazioni portano il pubblico a conoscere la persona dietro l’artista, fino al Jameson Moment, il brindisi al bancone in cui il racconto si fa più intimo. Condivisione, autenticità e voglia di creare connessioni attraverso la musica restano i valori cardine del progetto.

Il nuovo viaggio di Jameson Distilled Sounds partirà da Milano il 27 novembre 2026 al Superstudio con uno show esclusivo di Tredici Pietro, pensato e realizzato insieme al brand per l’occasione. Una serata unica che promette di portare sul palco tutta l’energia e l’originalità di una delle voci più interessanti della nuova scena italiana.

Il 20 marzo 2027 il format si sposterà a Torino per un appuntamento speciale dedicato alla Festa di San Patrizio, in programma al Capodoglio. Per la prima volta Willie Peyote, artista legato da tempo al mondo Jameson, sarà dietro le quinte come direttore artistico, chiamato a scegliere la line-up che animerà una serata in cui musica e cultura irlandese si incontrano. Il tour si chiuderà a Napoli a maggio 2027 con il set live di Willie Peyote, che porterà sul palco il suo repertorio e la sua visione del progetto.

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Un format di condivisione tra artisti, pubblico ed experience

In ogni data saranno i main artist a scegliere con chi condividere il palco: la line-up diventa così il riflesso dei loro gusti, delle affinità artistiche e delle connessioni con altri musicisti. Il pubblico potrà scoprire dal vivo gli artisti che i protagonisti hanno voluto al proprio fianco, in un format costruito sulla condivisione e sullo scambio, dove la curatela dello show è affidata direttamente ai musicisti.

Accanto ai live, Jameson Distilled Sounds si presenta come uno spazio ricco di attività: dalle experience dedicate all’atmosfera della serata alla cocktail challenge guidata da Luca Perego, Brand Ambassador di Jameson, in cui il pubblico potrà cimentarsi nella preparazione del classico Jameson, Ginger Ale e Lime. Torneranno anche il corner di Uplab, progetto di streetwear indipendente dedicato alla personalizzazione di capi unici, e il barber corner firmato Bullfrog, punto di riferimento nel grooming maschile.

Le voci di Willie Peyote e Tredici Pietro

«Distilled Sounds è un progetto che in questi anni mi ha dato la possibilità di conoscere e condividere esperienze bellissime con artisti da tutto il mondo» racconta Willie Peyote, sottolineando come l’iniziativa rappresenti «un’eccezione meravigliosa in un mondo in cui la musica sembra ormai relegata solo a sottofondo di un ascolto passivo» e rivendicando il ruolo centrale del live. Tredici Pietro definisce invece l’ingresso nel progetto «un piacere e un onore» e guarda con entusiasmo allo show del 27 novembre al Superstudio.

Con questa terza edizione, Jameson Distilled Sounds continua a sperimentare tra generi e linguaggi, distillando la musica di artisti locali e offrendo loro l’opportunità di creare suoni innovativi. Indipendenza, autenticità, inclusività e spensieratezza restano i valori su cui si fonda l’iniziativa, che unisce artisti affermati e nuovi talenti in produzioni di alta qualità. Radio Deejay è radio partner del progetto.

Foto: Ufficio Stampa