Il duo ha annunciato la fine del progetto musicale condiviso e la cancellazione delle tre date dell’Ultimo Ballo Tour a Napoli, Milano e Roma. Ecco le procedure per ottenere il rimborso e la scadenza da rispettare.

LDA e Aka 7even hanno annullato i tre concerti previsti a novembre 2026 a Napoli, Milano e Roma, che avrebbero concluso il loro Ultimo Ballo Tour – Live Indoor. La decisione arriva dopo l’annuncio, diffuso il 3 novembre attraverso i social, della conclusione del progetto musicale condiviso e del ritorno dei due cantanti alle rispettive carriere soliste. Chi ha già acquistato i biglietti può richiedere il rimborso entro il 31 dicembre 2026, seguendo le indicazioni del circuito di vendita utilizzato. La cancellazione delle tre date e il termine per presentare le richieste sono confermati anche dal sito ufficiale TicketOne.

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Quali concerti di LDA e Aka 7even sono stati annullati

Le cancellazioni riguardano tutte e tre le date dell’Ultimo Ballo Tour – Live Indoor previste per novembre: il 20 novembre alla Casa della Musica – Federico I di Napoli, il 23 novembre ai Magazzini Generali di Milano e il 24 novembre all’Atlantico di Roma. Non sono previste, al momento, nuove date in sostituzione degli appuntamenti cancellati.

Come chiedere il rimborso dei biglietti su TicketOne

Per chi ha acquistato i biglietti online attraverso TicketOne, la richiesta deve essere presentata tramite il portale ufficiale dei rimborsi TicketOne, seguendo le istruzioni indicate per l’evento annullato. La scadenza è fissata al 31 dicembre 2026: le richieste dovranno quindi essere inoltrate entro questa data. Chi invece ha acquistato il biglietto presso un punto vendita fisico autorizzato dovrà rivolgersi al punto vendita di riferimento per conoscere le modalità di rimborso.

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È consigliabile conservare il biglietto e la documentazione relativa all’acquisto fino alla conclusione della procedura. Per verificare le condizioni applicabili, comprese eventuali commissioni e spese accessorie, occorre fare riferimento alle indicazioni ufficiali del circuito di vendita. Tutte le informazioni sugli eventi cancellati sono disponibili anche nella pagina TicketOne dedicata a LDA e Aka 7even.

Perché LDA e Aka 7even hanno annullato il tour

La decisione è legata alla conclusione del progetto artistico che aveva unito LDA, all’anagrafe Luca D’Alessio, e Aka 7even, Luca Marzano. I due cantanti, entrambi conosciuti dal pubblico di Amici di Maria De Filippi, avevano partecipato insieme al Festival di Sanremo 2026 con Poesie Clandestine, pubblicando successivamente, il 6 marzo, l’album omonimo e affrontando una tournée estiva. Il 3 novembre hanno comunicato ai fan la volontà di tornare a lavorare individualmente, sottolineando che la scelta è stata presa di comune accordo e non compromette il loro rapporto personale.

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«Oggi abbiamo deciso insieme di chiudere questo capitolo musicale e tornare ai nostri percorsi individuali», hanno spiegato nel messaggio pubblicato sui social, ringraziando il pubblico per il sostegno ricevuto. La conclusione della collaborazione comporta quindi anche la cancellazione degli ultimi tre appuntamenti dal vivo. Per chi aveva acquistato i biglietti, resta fondamentale rispettare la scadenza del 31 dicembre per presentare la richiesta di rimborso.