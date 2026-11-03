L’attrice romana debutta nella musica con ‘Diluvio’, un brano sulle contraddizioni interiori accompagnato da un videoclip in cui interpreta cinque versioni di sé stessa. E annuncia un EP e i primi concerti.

Cinque versioni della stessa persona, cinque identità che si incontrano, si scontrano e finiscono per convivere. È l’immagine al centro di Diluvio, il primo singolo di Sofia Panizzi, attrice romana di 28 anni che – dopo un percorso tra cinema, teatro e musical – ha deciso di presentarsi al pubblico anche come cantautrice. Il brano, pubblicato il 16 ottobre, racconta una battaglia interiore, quella con le molteplici parti di noi stessi che spesso fatichiamo a riconoscere e accettare.

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«Questa canzone nasce in un momento di grande crisi personale, quando senti tante voci e tanti stimoli nella testa, spesso in contrasto tra loro. – racconta Panizzi a Revenews Arts – Da questo contrasto nasce il desiderio di tirare fuori queste sensazioni nella maniera più liberatoria possibile». Il risultato è una canzone pop, orecchiabile, che nasconde però una riflessione tutt’altro che leggera: «All’inizio sembra esserci una persona con cui hai un legame e da cui ti senti buttare giù. Ma alla fine, per me, quella persona sono io».

Da attrice a cantautrice: il debutto con Diluvio

Panizzi ha recitato in film come Te l’avevo detto di Ginevra Elkann e Finalmente l’alba di Saverio Costanzo ed è tra i protagonisti del musical Aggiungi un posto a tavola. La musica, però, non è arrivata improvvisamente. «Il singolo – ci dice – nasce da un motivo che avevo in testa e da una situazione molto precisa che immaginavo. Poi ho cercato di ampliare quell’immaginario e le sensazioni che lo accompagnavano». Per la produzione ha lavorato con Claudio Marciano, musicista e produttore attivo a Bologna. Il brano porta anche i contributi autoriali di Enrico Errani e Alberto Cazzola.

Il passaggio alla musica rappresenta soprattutto un cambiamento nel rapporto con il pubblico: «Quando reciti, per quanto tu metta te stessa nel personaggio, stai interpretando qualcun altro. Qui invece ti prendi la responsabilità di mettere fuori qualcosa che nessuno ti ha chiesto, che hai voluto fare tu e a cui hai dedicato due anni di lavoro». Un’emozione che Panizzi racconta di aver compreso pienamente soltanto alla vigilia dell’uscita. «Non mi ero resa conto di quanto fosse esattamente quello che avevo sempre sognato – commenta – non necessariamente diventare una cantante, ma fare in modo che qualcosa di mio fosse presente e condivisibile con gli altri».

Cinque Sofia nello stesso videoclip

A tradurre visivamente il brano è il videoclip diretto da Salvatore De Chirico, co-sceneggiatore del film L’Estranea. Realizzato attraverso un uso essenziale dello spazio, della luce e delle trasformazioni del corpo, il video mette in scena cinque diverse identità interpretate dalla stessa Panizzi. «Avremmo potuto crearne millecinquecento, ma alla fine le abbiamo limitate a cinque. – dice Sofia – Sono tutte parti della stessa persona, perché siamo frammentati, complessi, e questa complessità è anche una grande risorsa».

Una delle figure rappresenta, secondo l’artista, la parte che ha attraversato il diluvio ed è riuscita a liberarsi. Ed è, non a caso, quella finita sull’artwork: «Porta ancora i segni della pioggia che le è caduta addosso, ma è libera e si diverte». La scelta di interpretare tutte le identità le ha permesso di unire la nuova esperienza musicale al mestiere che conosce meglio, quello dell’attrice.

Un EP in arrivo e nuovi progetti nel 2027

Diluvio è soltanto il primo capitolo. Panizzi conferma di avere già altri quattro brani prodotti, destinati a confluire in un EP, e sta lavorando all’organizzazione dei primi concerti: «Mi considero un animale da palcoscenico, dopo tutti questi anni di teatro e performance dal vivo. Non vedo l’ora di esserci anche con la mia musica». Nel frattempo proseguirà la tournée teatrale anche nel 2027 e sarà tra i protagonisti di una nuova serie comedy destinata a una piattaforma streaming, girata durante l’estate e prevista per il prossimo anno. Cinema, teatro e musica non sono dunque percorsi alternativi, ma linguaggi che Panizzi vuole continuare a far convivere. Proprio come le cinque identità di Diluvio, diverse e talvolta contraddittorie, ma tutte parte della stessa persona.

Foto: Ufficio Stampa