Dopo Lucca Comics & Games, Yoko Kanno arriva a Milano con Piano Me, un concerto che porta al pianoforte le musiche di una carriera capace di cambiare il rapporto tra anime e colonne sonore.

Bastano pochi secondi, una sezione di fiati e quel celebre 3, 2, 1, let’s jam per riconoscere Cowboy Bebop. La sigla Tank!, con il suo jazz frenetico e l’energia di una big band, è diventata uno degli elementi più riconoscibili dell’anime diretto da Shinichirō Watanabe. A comporla è stata Yoko Kanno, musicista giapponese che, attraverso le proprie colonne sonore, ha contribuito a definire l’identità di alcune delle opere più importanti dell’animazione contemporanea.

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Dopo essere stata ospite di Lucca Comics & Games il 31 ottobre e il 1° novembre, Kanno arriva a Milano con Piano Me, il suo progetto solista che martedì 3 novembre, alle ore 20, debutta in Europa al Teatro Nazionale Italiana Assicurazioni.

Una compositrice che ha cambiato il suono degli anime

Il lavoro di Kanno è difficile da ricondurre a un genere preciso. In Cowboy Bebop il jazz diventa parte integrante dell’universo narrativo, accompagnando le atmosfere noir e fantascientifiche della serie. In Ghost in the Shell: Stand Alone Complex la compositrice esplora invece sonorità elettroniche e sperimentali, mentre in Macross Frontier intreccia musica pop, orchestrazioni e racconto fantascientifico.

La sua carriera attraversa anche cinema, televisione e videogiochi, dalle prime composizioni per la serie Nobunaga’s Ambition alle collaborazioni cinematografiche con Hirokazu Kore-eda. Ma la musica di Kanno ha trovato spazio anche lontano dall’intrattenimento. Nel 2019 ha composto e diretto Ray of Water per le celebrazioni dell’intronizzazione dell’imperatore del Giappone, mentre Hana wa Saku, realizzata dopo il terremoto e lo tsunami del 2011, è diventata un canto simbolico della ricostruzione e della memoria collettiva.

Piano Me, quando la musica resta senza orchestra

Con Piano Me il percorso sembra compiere un movimento inverso. Dopo aver costruito universi sonori capaci di accompagnare immagini e personaggi, Yoko Kanno porta al centro della scena soltanto il pianoforte e la propria musica. Lo spettacolo, che unisce esecuzione dal vivo e immagini, ripercorre alcune delle composizioni più significative della sua carriera attraverso arrangiamenti essenziali, improvvisazioni e momenti di racconto. Senza le grandi orchestrazioni e gli ensemble che caratterizzano molti dei suoi lavori, l’attenzione si sposta sul gesto creativo e sul rapporto diretto tra la compositrice e il pubblico.

È anche un’occasione per ascoltare quelle musiche fuori dai contesti per cui sono nate e scoprire quanto della loro forza narrativa rimanga quando lo schermo passa in secondo piano. La prima europea di Piano Me è in programma martedì 3 novembre 2026 alle ore 20 al Teatro Nazionale Italiana Assicurazioni di Milano, in via Giordano Rota 1. L’evento è prodotto da Let Me See e Yellow Echoes, con biglietti disponibili attraverso i canali ufficiali dell’organizzazione.

Foto: Lucca Comics & Games