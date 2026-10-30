La solitudine come spazio creativo e la libertà di lasciarsi guidare dalle canzoni: Lucio Corsi racconta “Napoleone Buonanotte” mentre pensa al nuovo album (e sì, ha già scelto il quadro di mamma da mettere in copertina).

Entrare nello studio di Lucio Corsi e Tommaso Ottomano è quasi un’esperienza mistica. Mentre fuori Milano corre, in quella manciata di metri quadrati il tempo sembra essere rimasto sospeso, popolato di strumenti musicali che hanno una storia più o meno lunga alle spalle, sotto la sapiente guida di un pianoforte a coda di inizio Ottocento. Il suono è quasi da saloon, imprevedibile. Un po’ come Lucio. Attorno, poi, una batteria con la grancassa tipica delle bande di paese, un piano elettroacustico degli Anni Settanta nascosto in due casse nere e altre amenità varie.

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Sul fondo della stanza, nascosta ma non troppo, una giacca cucita a mano richiama le uniformi degli ufficiali napoleonici. Con tanto di alamari dorati, profili rossi, bottoni dorati, una cascata di piume nere sulle spalle, come se un generale dell’Ottocento avesse deciso di passare dal campo di battaglia al palcoscenico del glam rock.

Lucio Corsi ci mostra orgoglioso quel capo unico realizzato per lui in soli tre giorni da mani esperte per dare vita all’immaginario visivo di Napoleone Buonanotte, il nuovo singolo che apre la strada al prossimo album ma soprattutto ai tre appuntamenti nei palasport a novembre.

Foto di Francis Delacroix da Ufficio Stampa

Riparti con Napoleone Buonanotte: che brano è?

«Napoleone Buonanotte è una delle canzoni che saranno nel prossimo disco, che sto costruendo e scrivendo piano piano. Per realizzarlo mi prenderò tutto il tempo che mi serve: voglio arrivare ad avere un album che mi soddisfi, come ho sempre fatto negli anni. Ma questa canzone era pronta e volevamo registrarla anche per inaugurare questo nuovo studio: è stata la prima che abbiamo inciso qui. Suona bene, siamo contenti del risultato e credo che funzioni. Sarà nel disco insieme a Figurati un po’, un’altra traccia che ho scritto tempo fa e spoilerato sui social, ma che devo ancora registrare».

Il richiamo estetico e linguistico è a Bonaparte: che cosa ti ha affascinato?

«Napoleone si legava al personaggio protagonista della canzone, una figura che ha vissuto vari alti e bassi, grandi fughe, battaglie, vittorie e sconfitte. Non a caso questo brano lo definisco una sorta di Waterloo. È un po’ questa la storia della canzone: c’è una fuga dal proprio nido verso la scoperta di un’altra tipologia di vita e di mondo, ma anche la consapevolezza della propria disillusione rispetto a determinate cose. È una storia d’amore e alla fine vince l’amore per la solitudine: prevale il desiderio di starsene da soli, in esilio. Più che il Napoleone imperiale ho pensato, quindi, al Napoleone uomo e alle sue sconfitte».

C’è anche una componente autobiografica nel singolo?

«Sì, forse un po’ più di altre canzoni del passato. Ho sempre avuto bisogno di quella solitudine per dedicarmi il più possibile alle canzoni. Quando mi manca, o quando sento di dover usare il mio tempo per altro, sto male: mi piglia malissimo. È anche un problema, ma è una cosa bella, perché secondo me per fare le cose in profondità serve questo tipo di ossessione. E negli ultimi mesi, con il tour europeo, non è stato facile trovare quella solitudine: l’anno scorso, anzi, è stato praticamente impossibile ritagliarmi quello. Quando sei in giro, suoni e noi abbiamo fatto quaranta date in estate, poi i club, La chitarra nella roccia, il cinema e poi gli show in Europa a inizio anno.

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Diciamo che mi sono fermato davvero a scrivere da marzo e, finora, non sono mesi sufficienti per realizzare un album che mi soddisfi, perciò serve più tempo. E me lo prendo. Per fortuna l’etichetta e le persone che lavorano con me capiscono questa esigenza e mi danno il tempo necessario, perché anche loro vogliono che le cose vengano fatte come le abbiamo fatte finora. Per me è importante puntare più sulla qualità delle canzoni che sul bisogno di farmi vedere continuamente».

Il nuovo album: scrittura, suoni e ispirazioni

Come sta prendendo forma il progetto?

«Sto capendo piano piano che forma avrà il disco. Come succede con tutti gli album, serve tempo appunto anche per mettere a fuoco il progetto e trovare le canzoni giuste da accostare. Per questo non so dirvi quando uscirà: devo finirlo e voglio farlo al meglio. Senza preoccuparmi di dover essere per forza sulla cresta dell’onda nel frattempo».

Lascerai che siano le canzoni a guidarti?

«Sicuramente, mentre scrivo, sono le canzoni a guidarmi. Magari parti da un’idea e poi tutto cambia. Anche per un album, è bello immaginare come sarà, avere un’idea iniziale e poi vedere come si trasformerà da lì fino all’uscita, quale strada prenderà. Imposti una direzione, ma alla fine arrivi sempre da qualche altra parte. È la cosa importante: significa che nel mezzo c’è stato un processo in cui non sei andato dritto dal punto di partenza a quello di arrivo. Per ora ci sono Napoleone Buonanotte e Figurati un po’, vedremo…»

C’è qualcosa che unisce questi brani e, magari, potrebbe essere il fil rouge della tua scrittura anche nei prossimi?

«Sono canzoni narrative, ovvero raccontano la vita di un personaggio, dalla nascita alla morte. Quasi un romanzo di formazione in musica, naturalmente raccontato attraverso una canzone. Ecco, mi piacerebbe riuscire a sviluppare ulteriormente un certo tipo di arrangiamento, di suoni e di scrittura che ho cercato di perfezionare e comprendere negli anni. Rimarrà il glam pop-rock unito al folk sotto forma di ballata Anni Settanta, ma unito anche a un certo uso orchestrale degli archi.

È qualcosa che sto perfezionando nel tempo, cercando di trovare la quadra più precisa possibile. Mi interesserebbe anche cambiare radicalmente il tipo di suono e di canzoni, ma è un lavoro che richiede studio e approfondimento. Vorrei provare a scrivere canzoni partendo dai ritmi, invece che dal pianoforte, ma questo richiede tempo e tentativi: prima di trovare una formula che mi soddisfi e che sia pronta per uscire, serve tanto lavoro. E anche sbagliare».

Oltre a questi due brani, che cosa hai già sul tavolo? Ci sono altre canzoni in via di chiusura?

«Sì, ci sono canzoni che sto scrivendo e che devo finire, oltre a un po’ di idee sparse su cui sto lavorando piano piano. Quel che è certo è che ho già anche la copertina del disco».

Hai già scelto il quadro di mamma?

«Sì [sorride, ndr] È un quadro che non vedevo da anni e che ho ritrovato per caso, guardando su internet le fotografie di una casa in Maremma. Una storia assurda! Mia madre aveva regalato quel lavoro a dei clienti quando ero bambino e ne aveva conservato soltanto una vecchia fotografia. Questa coppia di anziani senza figli veniva in Maremma d’estate e, alla morte, non sapevamo a chi fosse andata la casa. Quindi, il quadro sembrava perso. Un giorno, guardando per caso alcune immagini online, ho riconosciuto il quadro in un salotto.

Abbiamo trovato la casa e la persona che la abita ci ha permesso di fotografare l’opera così adesso ho una fotografia ad alta definizione. È incredibile: avrebbe potuto essere perso per sempre… ed è successo tutto per caso. Mi piace partire da un’immagine, potrei dire che è una cosa che mi sono un po’ imposto: avere il quadro lì, guardarlo e lasciarmi ispirare. È interessante».

Foto di Francis Delacroix da Ufficio Stampa

Dal tour europeo ai palazzetti

Del viaggio in Europa, invece, che immagini e che ricordi conservi?

«Varsavia è stata la data più bella. Innanzitutto, è una città che raramente entra negli itinerari dei tour europei e che si raggiunge poche volte. Per fortuna, grazie all’Eurovision, c’era richiesta proprio lì, perciò è stato il concerto più bello. Il pubblico era coinvolto, in un posto piccolo, pienissimo di persone, con il soffitto basso. Sembrava un locale punk degli anni Ottanta, molto bello. Fuori c’era la neve ed è stata una serata che mi ha lasciato delle belle emozioni.

Un altro momento che mi porto dietro è quello delle scogliere di Dover che volevo vedere arrivando in traghetto dopo essere partiti da Bruxelles. Quando sono salito sul ponte faceva un freddo cane, ero lì con la mia giacca, nell’oscurità. Si vedevano le navi portacontainer che apparivano lontane nella nebbia, come mostri di metallo. C’era il mare nero: bellissimo.

Poi, all’alba, sono apparse le scogliere di Dover. Eravamo arrivati. Mi sono rimesso a letto e poi siamo giunti a Londra, con una bella botta di stanchezza, ma è stato bellissimo. Quello è il momento che ho amato di più».

Quei paesaggi e le città visitate in tour hanno ispirato qualcuno dei nuovi brani?

«Sicuramente. Sono esperienze che ti danno tanti stimoli, così come i concerti stessi. Quando sei in tournée sei sempre molto ispirato, perché il tuo corpo viene stimolato in tanti sensi: le orecchie, con il volume alto e il casino; gli occhi, con le luci; poi il sudore. È come se fossi dentro una tempesta di stimoli. Poi, quando il tour finisce, invece, ti senti quasi male perché ti sei più abituato a quella dose di impulsi e, da un momento all’altro, ti ritrovi a casa. All’inizio ti piglia malissimo… Per questo bisognerebbe trovare un modo per avere sempre con sé una sorta di studio di registrazione itinerante».

Il prossimo passo saranno i palazzetti: perché affrontare spazi così impegnativi senza aspettare l’uscita del nuovo disco?

«L’ultimo disco è uscito l’anno scorso, quindi è passato relativamente poco tempo, e poi volevo esibirmi nei palazzetti anche per imparare a farli. Non è una cosa scontata: si tratta di un palco diverso e di uno spettacolo diverso. Io voglio imparare a costruire uno show che funzioni in quei luoghi. Non mi importa di fare il tutto esaurito. Ho fatto pochissimi sold out nella mia vita: che cosa me ne frega? Mi interessa fare un bel concerto. E poi, soprattutto, se avete dei parenti da invitare… [ride, ndr]

Con me ci sarà tutta la band, saremo in quattordici, e per prepararmi al meglio vorrei organizzare altre prove aperte come quella fatta al Bar Doria di Milano. Ci serve per arrivare rodati su un palco grande, ed è fondamentale anche perché di solito la scaletta comincia a girare bene dalla terza data. E ogni palco ha la stessa dignità, che sia quello di un palazzetto o quello di un bar, dove abbiamo suonato per quindici anni. È bene ribadirlo e ricordarcelo anche noi».

In un momento storico così complicato, quanto è importante continuare ad avere fiducia nei giovani?

«Credo che ci siano grandi possibilità. La quantità di ragazzi che si ritrovano in piazza testimonia che bisogna avere fiducia nei giovani, ed è una cosa fondamentale. Quando mi chiedono dei consigli, sono curioso di capire che cosa pensano loro, perché il mondo e il presente appartengono ai giovani, a nessun altro. Può sembrare strano in un contesto mondiale così orribile, ma bisogna esserlo e avere fiducia».

Immagini di Francis Delacroix da Ufficio Stampa