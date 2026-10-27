Con il nuovo EP ‘N OI’, la band riflette sul significato della collettività e sulla necessità di cambiare prospettiva. Tra giochi visivi, algoritmi e riferimenti alle avanguardie artistiche.

Un cucchiaio, quattro musicisti e un titolo che può essere letto in modi diversi. N OI, il nuovo EP degli Eugenio in Via Di Gioia, uscito il 16 ottobre per Carosello Records, parte da un piccolo inganno visivo per affrontare una questione molto più grande: il bisogno che abbiamo di attribuire immediatamente un significato a tutto quello che vediamo. E se, invece, provassimo semplicemente a osservare?

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Il titolo può essere letto come noi, ma anche come N01, il numero uno, un nuovo inizio. La copertina, una fotografia realizzata da Alessandro Treves, mostra i componenti della band riflessi in un cucchiaio. Un’immagine che invita a interrogarsi sui confini della nostra percezione e sulle prospettive attraverso cui interpretiamo la realtà. Abbiamo chiesto alla band di raccontarci il concept del progetto, il rapporto tra la copertina e il video manifesto e il significato di un titolo che sembra sfuggire a ogni definizione.

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«Il bello è proprio questo, che ci troviamo sommersi – e credo che questa cosa riguardi un po’ tutti – nel cercare di definire e di trovare un significato a ogni singolo frame che compare nella nostra vita. È un po’ come se stessimo guardando il mondo che ci circonda e non solo noi: anche intorno a noi vediamo una grande voglia di velocità nell’interpretare, per provare a trovare delle soluzioni», dicono. Da qui nasce la scelta di lasciare aperte più possibilità di interpretazione, senza privilegiarne una.

«Questa copertina e questo titolo sono un po’ una provocazione. – continuano – Si può provare a definire questa cosa? Noi? Facile. N01? Già un po’ diverso, ma effettivamente potrebbe sembrare il numero uno, un nuovo inizio. Oppure potrebbe essere, a proposito di questa necessità di definirsi, io per N al contrario. Quindi noi e ognuno per N al contrario. Può essere veramente qualsiasi cosa. Poco fa abbiamo fatto un’intervista dove è stata addirittura ipotizzata un’esclamazione: Oi! N oi!. La verità è che noi vogliamo dare questa libertà di non interpretare. Anzi, chiediamo a chiunque guardi la copertina di provare a rallentare, a fare un atto di sospensione del giudizio, di sospensione del significato e lì trovare, nell’attesa, il tempo per far sì che le cose sedimentino. E per ascoltare i brani!».

Dal Dadaismo al Surrealismo: l’arte dietro N OI

La riflessione sul significato delle immagini e sull’interpretazione della realtà porta inevitabilmente verso il mondo dell’arte. Durante la presentazione del disco emerge infatti un riferimento al Dadaismo, il movimento d’avanguardia nato durante la Prima guerra mondiale, che fece dell’irrazionalità e della provocazione una risposta alle convenzioni della società. «Mi è uscito il Dadaismo perché mi sono accorto che questo è un processo che dura veramente da tanto tempo. – racconta Eugenio Cesaro – È esattamente quello che sto vivendo oggi! Non sempre la risposta a un evento del mondo o della propria vita deve essere affrontata attraverso la razionalità».

Il collegamento nasce soprattutto dalla necessità di trovare linguaggi diversi per confrontarsi con una realtà difficile da comprendere. «Il Dadaismo lo diceva molto bene – prosegue Eugenio – siamo circondati da guerre, siamo circondati da eventi terribili e la risposta potrebbe essere quasi surreale, quasi psichedelica. Psichedelica nel senso che non dà una soluzione, non propone una soluzione razionale, ma attraverso l’espressione già determina il suo significato, perché molto spesso il cosa è contenuto nel come e non c’è bisogno di dargli un ulteriore significato».

La copertina di N OI

Un ragionamento che torna direttamente alla copertina del disco: «Il Dadaismo emerge anche all’interno di questa copertina, che non ha bisogno di essere spiegata, di tutto quello che verrà fuori poco per volta, perché questo disco è come se fosse una parte del processo che continua. Però nello specifico questo EP… non c’è bisogno di cercare un significato, magari bisogna solo aspettare». Non è l’unico riferimento artistico emerso durante l’incontro. Un’altra suggestione arriva dal Surrealismo, e in particolare da Gli amanti di René Magritte, evocato da una giornalista ascoltando il brano Ci manchiamo da una vita.

Il riferimento trova subito d’accordo Cesaro: «Magritte è assolutamente uno dei miei artisti preferiti! Infatti anche il blu che vedi in questa copertina richiama effettivamente molto il suo blu. Quando penso a Magritte, mi viene in mente questo azzurro qua».

Un disco che vuole andare oltre la propria copertina

Il gioco delle interpretazioni non è soltanto estetico. Come racconta il comunicato che accompagna il progetto, N OI nasce anche dalla volontà di contrapporre un’identità collettiva all’individualismo contemporaneo. Lo spazio tra la N e OI diventa così una distanza da attraversare. Il cucchiaio rappresenta invece una sorta di bolla all’interno della quale osserviamo soltanto una porzione della realtà. È una metafora che riguarda anche gli algoritmi e il modo in cui le piattaforme digitali finiscono per restituirci immagini sempre più ristrette del mondo.

Lo stesso concetto ritorna nei sei brani dell’EP: Come si fa, Due gocce d’acqua, Ciao bella Italia, Ci manchiamo da una vita, Sasso e Baciamoci. Sei modi differenti di raccontare le relazioni, i dubbi, la fragilità e il rapporto con gli altri. Tra questi anche Ciao bella Italia, realizzato con il Piccolo Coro dell’Antoniano. Il progetto arriverà dal vivo con il Club Tour 2026, in partenza il 16 novembre dall’Estragon di Bologna e atteso, tra le altre tappe, a Padova, Firenze, Senigallia, Perugia, Roma e Molfetta. Il percorso culminerà il 5 maggio 2027 all’Unipol Forum di Assago, dove la band terrà il concerto evento TUTTI DENTRO.

Ma prima dei concerti, degli ascolti e delle possibili interpretazioni, resta quell’immagine iniziale: quattro musicisti riflessi in un cucchiaio. Un invito a cambiare prospettiva, senza avere necessariamente fretta di capire tutto.

Foto di Alessandro Treves