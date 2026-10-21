Quattro ragazze, un’età media di 14 anni e un progetto tra musica e televisione. Le Fourteen raccontano le critiche ricevute, i loro idoli e le difficoltà di conciliare scuola e carriera. Il 23 ottobre esce ‘Bulletproof’, mentre il 31 ottobre debutteranno a Lucca Comics & Games.

Il K-pop deve essere necessariamente coreano? È una domanda che accompagna la crescente diffusione internazionale di un genere musicale diventato ormai un fenomeno culturale globale. E che riguarda da vicino le Fourteen, il nuovo girl group italo-europeo nato da un progetto di Warner Music Italy e Rai, con quattro componenti che hanno un’età media di appena 14 anni. Viola Scalzo, Sofia Di Giamberardino, Cahaya Lovisa Kabuhung e Sofia Peleggi sono state selezionate attraverso un casting che ha coinvolto oltre 5.000 aspiranti artiste. Arrivano da Biella, Roma e Barcellona, hanno storie e percorsi differenti, ma condividono la passione per una musica che unisce canto, danza, performance e una relazione molto stretta con i fan.

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Dopo il debutto estivo con One More Kiss, il 23 ottobre pubblicheranno Bulletproof, un nuovo singolo che affronta il tema del bullismo e del cyberbullismo. Il 31 ottobre, invece, saliranno sul Palco Centrale di Lucca Comics & Games per il loro primo grande appuntamento dal vivo con il pubblico. Fourteen, tuttavia, non è soltanto un progetto discografico. Le ragazze saranno anche protagoniste di una serie originale destinata a V/BE, il nuovo canale Rai Kids rivolto agli adolescenti, previsto nel 2027. La direzione artistica del gruppo è affidata a Paolo Meneguzzi, mentre le coreografie sono curate da Mauro Marchese.

Abbiamo incontrato le Fourteen per parlare del loro rapporto con il K-pop, dei gruppi che le hanno ispirate e di cosa significhi inseguire un sogno musicale quando si hanno ancora i compiti da fare.

Partiamo da Bulletproof, il vostro nuovo singolo in uscita il 23 ottobre. Che cosa racconta?

Sofy: «È il nostro nuovo singolo e parla di bullismo e cyberbullismo. Vogliamo sensibilizzare su questi temi e incoraggiare tutti i ragazzi della nostra età a combatterli, metaforicamente, senza farsi abbattere dai giudizi e dalla negatività».

Il 31 ottobre sarete a Lucca Comics & Games. Come vi state preparando al vostro primo grande live?

DeeGee: «Ci stiamo preparando da tanto tempo e siamo super emozionate, perché sarà il nostro primissimo live davanti a tantissime persone, su un palco così importante. Quando saliremo su quel palco scopriremo tante emozioni nuove e non vediamo l’ora. Siamo prontissime!».

Il vostro è un progetto particolare: portare il K-pop in Italia con un gruppo che non nasce in Corea. Che cosa significa per voi?

Cahaya: «Il K-pop è in continua evoluzione. È una novità portarlo in Italia e in Europa attraverso un progetto come il nostro, qualcosa di nuovo e unico. Credo che sia proprio questo a renderlo speciale e spero che anche i fan possano apprezzarlo».

Avete incontrato delle resistenze da parte di chi ritiene che il K-pop debba essere esclusivamente coreano?

DeeGee: «Ovviamente non è facile come si potrebbe pensare. Essendo italiane e non coreane, veniamo criticate, perché alcune persone sostengono che il K-pop sia soltanto coreano. Però per noi, e anche per i nostri produttori, è un genere che si sta globalizzando ed è ormai conosciuto in tutto il mondo. Siamo molto contente di essere riuscite a portarlo anche in Italia».

Viola: «È una bellissima opportunità per far conoscere questo genere anche qui. Speriamo che possa essere apprezzato anche da persone che magari non hanno mai amato il K-pop, dai ragazzi e dai bambini. È anche questo il nostro obiettivo».

Come vi siete avvicinate al K-pop? C’è stato un gruppo o un artista che vi ha fatto pensare: voglio farlo anch’io?

Sofy: «Io mi sono avvicinata al K-pop quattro anni fa, principalmente attraverso la danza. Guardavo le coreografie, le esibizioni e pensavo: Ammazza, lo voglio fare anch’io!. Da lì ho cominciato a partecipare a contest e gare in giro per l’Italia. Ho continuato a seguire questa passione fino all’audizione per le Fourteen. Tra i miei gruppi preferiti ci sono le aespa e gli ENHYPEN».

DeeGee: «Io invece ho cominciato a seguire il K-pop durante la quarantena del Covid. Ero chiusa in casa, guardavo video su YouTube e ho scoperto le BLACKPINK. Anche mia cugina, che era già una grande fan, mi faceva ascoltare le loro canzoni. Da lì è cominciato tutto. Ho iniziato con le BLACKPINK e adesso adoro gli Stray Kids».

Viola: «Confermo anche io gli Stray Kids! Mi piace tantissimo l’energia che portano sul palco come gruppo».

Cahaya: «Io ho cominciato molto prima, quando avevo soltanto sei anni e vivevo in Indonesia. Lì il fandom del K-pop è enorme e tutta la mia famiglia mi ha avvicinata a questa musica fin da piccola. Ho iniziato a imparare le coreografie e a cantare le canzoni. Quello che mi ha attratta di più è il fatto che il K-pop unisca tutte le mie passioni, soprattutto il canto e la danza. I primi gruppi che ho seguito sono stati le TWICE e le BLACKPINK, mentre adesso il mio preferito è CORTIS».

Il K-pop richiede una preparazione molto intensa, soprattutto nella danza. Qual è il vostro rapporto con lo studio delle coreografie?

Viola: «Io ho sempre fatto danza come hobby, mentre la mia passione principale è sempre stata il canto, che ho ereditato dai miei genitori, entrambi musicisti. Adesso però sto cercando di migliorare sempre di più anche nella danza, studiandola intensamente».

Siete giovanissime e avete anche la scuola. Qual è la difficoltà maggiore nel conciliare la vita quotidiana con questo progetto?

Cahaya: «Per me la cosa più difficile sono soprattutto i viaggi. Vivo a Barcellona e devo prendere l’aereo ogni fine settimana per raggiungere le altre. È un percorso lungo e devo cercare di non arrivare troppo stanca. Poi ci sono i compiti, la scuola e tutto il resto. In pratica abbiamo un doppio lavoro: i compiti scolastici e quelli legati al progetto. Non è facile riuscire a fare tutto».

Che cosa vorreste trasmettere ai ragazzi della vostra età che vi seguono e magari sognano di intraprendere lo stesso percorso?

DeeGee: «Che tutti i sogni, dal più semplice al più ambizioso, sono realizzabili con tanta fatica. Ma soprattutto bisogna crederci davvero. Se lo desiderano e si impegnano, possono riuscirci, proprio come è successo a noi».

Sofy: «Vorremmo anche che il nostro percorso fosse visto come un percorso di crescita. Ci siamo conosciute soltanto pochi mesi fa e quasi subito abbiamo iniziato a lavorare alla serie e a registrare le canzoni. Adesso siamo già al secondo singolo e ci accorgiamo di quanto siamo cambiate e migliorate in così poco tempo. È un’evoluzione continua».