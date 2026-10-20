Il nuovo album dei Pinguini Tattici Nucleari, in uscita il 4 dicembre, riflette sul rapporto tra memoria, presente e futuro attraverso un richiamo al Canto di Natale di Charles Dickens.

Il nuovo disco Replay, in uscita il 4 dicembre, nasce da una domanda sulla memoria e sui momenti che definiscono una vita. E per raccontarlo Riccardo Zanotti chiama in causa passato, presente e futuro, proprio come nel Canto di Natale di Charles Dickens. Se dovessimo riassumere la nostra vita in poche scene, quali sceglieremmo? Quali momenti meriterebbero di essere rivisti e quali, invece, finirebbero inevitabilmente fuori dal montaggio? È una domanda che assomiglia a un piccolo esercizio di memoria, ma è anche il punto di partenza di Replay, il nuovo album dei Pinguini Tattici Nucleari, in uscita il 4 dicembre 2026 per Epic/Sony Music Italy.

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A spiegare il significato del titolo è Riccardo Zanotti, che per raccontare il disco prende in prestito un’immagine dal mondo dello sport. Durante una partita, il replay permette di rivedere le azioni decisive, quelle che bastano a ricostruire il senso di novanta minuti. Ma cosa succederebbe se applicassimo lo stesso meccanismo alla nostra esistenza?

Da Dickens ai Pinguini: le tre dimensioni di Replay

La risposta passa, curiosamente, anche attraverso la letteratura. Zanotti descrive infatti Replay come un album con tre anime, passato, presente e futuro, richiamando la novella di Charles Dickens. Il riferimento è a Canto di Natale, il racconto pubblicato nel 1843 in cui Ebenezer Scrooge incontra tre spiriti che lo accompagnano attraverso il proprio passato, il presente e un possibile futuro. Un viaggio che gli permette di osservare la propria vita da una prospettiva diversa e, soprattutto, di cambiarla.

L’accostamento non significa che il nuovo lavoro dei Pinguini sia un adattamento dell’opera di Dickens. È piuttosto un modo per spiegare il rapporto che il disco cerca di costruire con il tempo: guardare indietro senza restare prigionieri della nostalgia, vivere il presente senza inseguire soltanto ciò che è di moda, immaginare il futuro senza trasformarlo in un’illusione. Un equilibrio che attraversa anche la scrittura delle nuove canzoni, costruite, secondo Zanotti, a partire da storie e situazioni realmente vissute. Il replay può selezionare, tagliare e rimontare, ma non dovrebbe alterare la verità dei ricordi.

Il ritorno nei club diventa parte del racconto

C’è poi un modo molto concreto con cui i Pinguini hanno deciso di mettere in pratica questa idea: tornare nei locali in cui hanno suonato agli inizi della carriera. A novembre la band terrà quattro concerti speciali, lontano dalle dimensioni degli stadi che oggi caratterizzano i suoi tour. Tra le tappe c’è il Covo di Bologna, dove, come ricorda Zanotti, il gruppo registrò il suo primo sold out nove anni fa. È un ritorno che assume così un significato diverso dalla semplice operazione nostalgia: ritrovare i luoghi della propria storia per misurare la distanza percorsa. E forse anche per capire cosa, nonostante il successo, sia rimasto uguale.

Il mini tour partirà il 18 novembre dal Monk di Roma, proseguirà il 19 novembre al Covo di Bologna, il 24 novembre allo Spazio 211 di Torino e si concluderà il 25 novembre ai Magazzini Generali di Milano. Ogni concerto avrà una durata di circa un’ora e comprenderà almeno un brano da ciascun album pubblicato dal 2020 a oggi. Le prevendite sono aperte dal 19 ottobre sul sito ufficiale di Magellano Concerti. Dopo Replay, anticipato dal singolo Sorry Scusa Lo Siento, i Pinguini torneranno negli stadi tra giugno e luglio 2027. Intanto, prima di guardare ancora avanti, hanno scelto di riavvolgere il nastro.