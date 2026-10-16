Spaghetti Unplugged torna tra Roma e Milano con una nuova stagione di musica dal vivo: da Mazzariello a Incubo, da Gloria Tricamo a Kaze e Camilla Pnk, il palco è pronto ad accogliere la nuova scena italiana.

Spaghetti Unplugged torna a far vibrare la scena live tra Roma e Milano, confermandosi come uno dei palchi più amati dalla nuova generazione di cantautori e producer italiani. Il format, nato per dare spazio alla musica originale in versione acustica e minimale, riaccende i riflettori su due città chiave per la scena indipendente, creando un ponte ideale tra i suoni della Capitale e quelli del capoluogo lombardo.

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La nuova ondata di artisti sul palco

La nuova stagione di Spaghetti Unplugged mette al centro alcuni dei nomi più interessanti della scena emergente: da Mazzariello a Incubo, da Gloria Tricamo a Kaze e Camilla Pnk, passando per tanti altri progetti pronti a conquistare il pubblico una canzone alla volta. Ogni appuntamento diventa un laboratorio a cielo aperto, dove brani inediti, collaborazioni improvvisate e cover fuori dagli schemi si alternano in un clima informale ma attentissimo alla qualità musicale.

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Un palco per la nuova musica italiana

Tra open mic, ospiti speciali e set studiati ad hoc, Spaghetti Unplugged continua a rappresentare un osservatorio privilegiato sulla nuova musica italiana. Il pubblico, sempre più curioso e trasversale, trova in queste serate un luogo in cui scoprire voci inedite prima che esplodano sulle piattaforme digitali, mentre per gli artisti il palco diventa un banco di prova fondamentale per misurare in tempo reale la forza delle proprie canzoni.

In un panorama in cui la musica passa spesso dagli schermi prima che dai palchi, la dimensione unplugged proposta tra Roma e Milano restituisce centralità all’ascolto dal vivo, alla fragilità e alla verità delle esecuzioni, consolidando Spaghetti Unplugged come una tappa imprescindibile per chi vuole capire dove sta andando la scena italiana.

Foto: Ufficio Stampa