Spotify affida a Tyler, The Creator la direzione creativa del nuovo jersey takeover del Barcellona per El Clásico: una collaborazione con GOLF WANG che unisce moda, musica e calcio tra collezione lifestyle ed evento a Barcellona.

Tyler, The Creator, musicista e designer tra le voci più originali della cultura contemporanea, è il nuovo protagonista del jersey takeover della maglia del FC Barcelona per El Clásico. Il suo logo GOLF comparirà sulla parte frontale della divisa indossata dalla squadra maschile il 25 ottobre allo Spotify Camp Nou e dalla formazione femminile nella partita del 24 ottobre, trasformando una delle sfide calcistiche più seguite al mondo in un palcoscenico per moda e creatività.

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Una collaborazione curata in ogni dettaglio

A differenza dei precedenti takeover, il progetto con Tyler è stato curato dall’artista in ogni aspetto: dal video della campagna, diretto personalmente, al design della collezione esclusiva Spotify x GOLF WANG x FC Barcelona. La linea riprende l’estetica di GOLF WANG, fatta di colori audaci, artigianalità ricercata e un approccio anticonvenzionale all’abbigliamento sportivo. Il risultato va oltre la semplice maglia da gara, trasformandosi in una proposta lifestyle che include Letterman Jacket, Track Jacket, maglie retro a maniche lunghe e corte.

Copa De Golf: musica, moda e calcio a Barcellona

Per celebrare la collaborazione, il 24 ottobre Spotify organizzerà Copa De Golf, una serata a Barcellona che intreccia musica, calcio e moda. In line-up ci sarà Yung Taco con un DJ set da headliner, affiancato da Bexnil, Alu Nuenga, Duna e Mushka, una selezione di artisti emergenti legati all’universo creativo di GOLF WANG e alla scena locale. L’evento diventa così un tassello fondamentale di un progetto che, come sottolinea Marc Hazan, Senior Vice President Marketing e Partnership di Spotify, supera i confini della maglia per trasformarsi in un’esperienza immersiva radicata nel mondo di GOLF WANG.

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La collezione GOLF WANG x Barça e il debutto nei videogiochi

La capsule comprende giacca varsity, giacca sportiva, felpa con cappuccio e zip, pantaloni e shorts tecnici, maglie a maniche lunghe e corte e tre modelli di T-shirt, tra cui quella con la grafica GOL!!F. Completano la proposta accessori come sciarpa, berretto, calzini, borraccia Nalgene, pallone, spilla e adesivi, tutti co-brandizzati FC Barcelona x GOLF WANG in una palette che spazia dal marrone al verde acqua, dal bordeaux al blu, fino a nero e bianco. Dal 15 ottobre i capi saranno inoltre disponibili nei negozi GOLF di Los Angeles, New York City, Tokyo, Sydney e Londra e online su golfwang.com, oltre che negli store ufficiali del club in Spagna e sui canali digitali. Dal 23 ottobre, infine, la maglia del Barça con il logo GOLF entrerà anche nel titolo eFootball di KONAMI, permettendo ai gamer di sceglierla per le proprie partite.

Foto: Ufficio Stampa