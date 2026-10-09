Levante presenta il nuovo album in cui l’amore è fallimento e fragilità ma anche riconciliazione con il passato per risolvere un’equazione rimasta in sospeso.

Dell’amore il fallimento e altri passi di danza è il titolo del nuovo album di Levante, un titolo che a pronunciarlo sembra quasi uno scioglilingua e anche un po’ un esercizio di memoria. Soprattutto in tempi in cui a malapena ricordiamo il numero di casa e affidiamo tutto alla memoria tecnologica. In questo nuovo viaggio musicale, la raffinata cantautrice siciliana passa attraverso il sentimento osservandolo dalla sua fine, o quantomeno indagando i momenti in cui è più fragile.

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Un mancato inizio, la crisi, la fine. E proprio per questo, nella formulazione del titolo, l’attenzione cade inesorabilmente sulla parola “fallimento”. «Dopo aver scritto questo album – racconta Levante – mi sono resa conto che è una parola super positiva. Per me, in realtà, non è mai stato motivo di imbarazzo, perché, da subito, la vita mi ha messo davanti al fallimento. Ho dovuto imparare da subito a gestire il dolore e la compassione altrui».

In che modo questo ti ha segnata?

«L’ho vissuto sin da bambina, con la perdita del mio primo amore: mi vergognavo di essere un’orfana di padre. Mi imbarazzava proprio il fatto che la gente mi dicesse “Poverina, mi dispiace”. Ho dovuto, quindi, imparare non vergognarmi delle cose che mi mettevano in imbarazzo, perché ho dovuto scioglierle da sola, sulla mia pelle. Quando ho scelto di dare così tanta importanza al fallimento nel titolo del disco, sapevo che stavo di nuovo lavando i miei panni sporchi davanti a tutti.

Ma proprio parlandone così tanto e sviscerando l’argomento, mi sono resa conto che il fallimento è positivo perché significa che hai tentato. Che prima c’è stato il tentativo di far funzionare qualcosa. Tutte le più grandi scoperte sono state fatte grazie a un errore e dall’errore si impara, come ci dicevano quando eravamo piccoli».

E come hai rivalutato il fallimento?

«È stato la mia forza, la mia voglia di amare e di tentare di costruire qualcosa anche se poi non ci sono riuscita. Però ce l’ho messa tutta, con i mezzi che avevo. Per tanto tempo mi sono raccontata di essere il Manuale distruzione, ma forse, in realtà, stavo cercando di costruire qualcosa senza riuscire a risolvere l’equazione alla base. Mi impegnavo a risolverla, ma non vedevo il meno. Non mi accorgevo che da qualche parte c’era un segno meno. Ecco, oggi, credo di aver risolto quell’equazione».

Qual è stata la domande da cui sei partita e da cui è nato poi il concept?

«Spesso, quando scrivo un disco, cerco di capire quello che ho vissuto e quello che sto vivendo in quel momento. In questo caso, il fallimento dell’amore. L’ho dichiarato subito: mettiamo nero su bianco di cosa parliamo. E sono partita chiedendomi in quanti pezzi fossimo rotti e quanti nodi fossero sciolti. Forse cercavo un po’ di consolazione negli altri, per capire se fossi sola nel ritrovarmi ad avere sempre relazioni con una scadenza scritta sul retro. E ho cercato di sviscerare tutta una serie di episodi amorosi più o meno leggeri. Alcuni sono divertenti altri un po’ più tossici e pesanti. Ho cercato, quindi, di guardare il fallimento da tanti punti di vista. Nel pormi quella domanda, però, sono stata forse anche un po’ ingenua: non credevo di riuscire a darmi una risposta».

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Quando hai trovato la soluzione all’equazione?

«C’è stato un episodio personale che mi ha molto scossa e che, alla fine, si è rivelato la risposta a questa domanda: Abissale. È arrivata in un momento in cui non pensavo potesse arrivare, quasi di getto. Il brano è una conversazione con una me adulta, con un cuore da bimba, che ritorna nei luoghi in cui ha ricevuto l’amore e, soprattutto, nel tempo in cui l’ha perduto. E dopo la rabbia iniziale è arrivata una sorta di riappacificazione con la me bambina e con mio padre. Questa serie di prospettive dalle quali ho guardato il fallimento, questa serie di episodi amorosi, sono stati forse il pretesto per andare a scavare molto, molto più a fondo».

Con la pacificazione è arrivato anche il perdono?

«Sì, ho perdonato mio padre e tutte le altre persone legate alle storie citate in questo disco, che è un disco di pace, non un disco di guerra. Per autocitarmi, come canto in Luna di sangue: “Ti lascio la mia luce, ti do la mia pace”. Sì, è un disco in cui ho cercato la pace e, alla fine, l’ho ottenuta. Onestamente non pensavo di poter parlare con mio padre in questo modo e non pensavo che questa potesse essere la risposta del disco. È stato proprio un percorso emotivo di crescita personale, sincera e viscerale, che per fortuna è coinciso anche con il disco. Non avrei potuto mettere un punto a questo disco se non avessi trovato una risposta vera, sincera».

Riascoltandoti in queste canzoni, quindi, c’è qualcosa diverso se che senti rispetto al passato?

«Un elemento diverso sul quale ho davvero spinto l’acceleratore, è la distorsione della voce. Se ascolti gli altri dischi, da Nel caos di stanze stupefacenti fino a oggi, in questo album c’è una distorsione sulla voce molto più forte. Il resto è grande ricerca, desiderio di trovare un’identità sempre nuova e cucire un abito diverso per ognuno di noi. È chiaro che è difficile, anche perché speri di non ripeterti, ma allo stesso tempo speri anche di non tradirti. Perché rimangono sempre la mia voce, la mia faccia, la mia penna.

È un lavoro molto stratificato, ma in questo disco non c’è niente che vada troppo oltre. Per esempio, a differenza degli altri album, in questo non ci sono seconde voci, non ci sono armonizzazioni. Da questo punto di vista abbiamo fatto una scelta più essenziale per quanto io ami il suono epico».

Per questo disco hai pensato a una copertina collettiva che gioca con il cromatismo. Il blu e l’arancione sono i due colori chiave: cosa rappresentano?

«Il blu è il mio colore preferito: io mi sento blu, io sono blu. La notte più buia, per me, è blu, non è nera. Il fatto che indossassi un abito blu sulla copertina è stato un caso per quanto io non creda che sia stato davvero un caso. Era lì, in mezzo ad altre cose, e l’ho scelto. Dovevo avere un colore chiaramente diverso dall’arancione, perché mi si potesse vedere, però è chiaro che il mio gusto mi ha portato verso quell’abito. La differenza tra il colore del disco e quello del mio abito è importante perché rappresenta quello che è mancato alle storie raccontate in questo lavoro.

A queste storie è mancata la luce arancione, è mancato un semaforo arancione che dicesse: “Fermati, rallenta, non distruggere tutto, non fare quella che butta tutto all’aria”. È il colore che è mancato a queste storie, l’alert. In fondo è un colore che richiama l’attenzione, un colore che troviamo nei lavori in corso, nei giubbotti di salvataggio, nei salvagenti. Un colore che, per certi versi, cura, perché è quello che ti salva e ti frena allo stesso tempo».

Quindi sulla copertina c’è quella pacificazione che è arrivata alla fine di questo viaggio?

«In qualche modo, sì. Perché il blu sono proprio io. Non credo di essere mai stata arancione, neanche nel modo di approcciarmi alla scrittura. Non sono stata assolutamente arancione. Invece, l’arancione è il colore di cui avrei avuto bisogno, che avrebbe potuto essere anche una persona, una psicoterapeuta, molto prima che iniziassi a scrivere questo disco. Quindi sì, sono due colori fondamentali, ma uno mi rappresenta, l’altro rappresenta le storie che racconto».

Abbiamo aperto con la parola “fallimento” nel titolo, chiudiamo con la parola “danza”?

«Intanto, sono una grande ballerina! (sorride, ndr), A parte gli scherzi mi piace tanto ballare e la danza è sempre presente anche nei video che sono usciti, pieni di coreografare e movimento. Questo è stato il secondo filo rosso del disco, ma soprattutto della mia vita. Immagino tutti noi come danzatori su questa terra e immagino di attraversare la vita ballando sulla musica che ci capita. Che sia triste, lenta, veloce, elettropunk, quello che vuoi. Siamo tutti danzatori e volevo raccontare il resto della vita come una serie di passi di danza. Ecco perché il titolo è Dell’amore il fallimento e altri passi di danza, perché in mezzo c’è tutta la vita».

Immagini da Ufficio Stampa