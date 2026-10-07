A Londra, ‘American Dream’ riunisce Damien Hirst ed Eminem tra armadietti dei medicinali e copertine trasformate in dipinti. In ‘Addict’, le sostanze citate nei testi del rapper diventano parte dell’opera, accanto a vinili che si possono ancora ascoltare.

Dentro Addict, i dischi di Eminem sono disposti accanto a pillole e confezioni di medicinali. La scelta dei farmaci segue un criterio preciso: secondo il progetto, corrispondono alle sostanze citate nei testi del rapper. Damien Hirst porta così le parole delle canzoni dentro uno dei suoi Medicine Cabinets, gli armadietti dei medicinali che attraversano da decenni la sua produzione. La musica diventa qualcosa da osservare, oltre che da ascoltare.

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L’opera fa parte di American Dream, collaborazione tra l’artista britannico ed Eminem di cui una selezione è esposta alla HENI Gallery di Londra dal 2 al 19 ottobre 2026. Il progetto riunisce tre cabinet in edizione limitata, una collezione di dipinti originali e dodici stampe. A tenere insieme i lavori sono le copertine degli album del rapper, reinterpretate attraverso due linguaggi riconoscibili di Hirst: i Medicine Cabinets e gli Spin Paintings.

Gli album di Eminem tra pillole e medicinali

I tre armadietti si intitolano Re-up, Riot e Addict. Ciascuno contiene una selezione di dodici album di Eminem, con le copertine che Hirst aveva rielaborato nel 2022 per celebrare il trentesimo anniversario di Interscope Records. Il progetto riprende quelle immagini e le colloca dentro strutture che richiamano l’ordine di una farmacia: ripiani, confezioni, oggetti allineati e visibili attraverso il vetro. In Riot e Addict, i dischi condividono lo spazio con scatole di medicinali e pillole.

Damien Hirst and Eminem, Addict, 2021. Mixed media 136 x 98.3 x 23.4 cm. Photographed by Prudence Cuming Associates Ltd. © Damien Hirst and Eminem

È soprattutto Addict a rendere esplicito il rapporto con le canzoni: i medicinali rimandano alle droghe nominate nei testi di Eminem. Il titolo dell’opera, che significa dipendente, orienta la lettura di questo inventario, nel quale il linguaggio clinico dell’armadietto incontra quello del rapper. La presenza degli album, però, non si limita alle copertine. Le custodie contengono i vinili, che possono essere estratti e ascoltati. Chi possiede il cabinet può quindi passare dall’immagine al suono, ritrovando nei dischi le parole che hanno contribuito a costruire l’opera.

Il rapporto di Hirst con la musica comincia dagli anni Ottanta

La musica era già presente nei Medicine Cabinets prima dell’incontro con Eminem. Fin dagli esordi della serie, a metà degli anni Ottanta, Hirst ha intitolato alcuni lavori a canzoni dei Clash e dei Sex Pistols. Il riferimento musicale accompagnava dunque opere costruite con un’estetica apparentemente distante: quella dei farmaci, delle confezioni e della loro disposizione ordinata. Con American Dream il legame diventa materiale. Le canzoni entrano nell’armadietto attraverso i supporti che permettono di ascoltarle e, nel caso di Addict, attraverso gli oggetti associati alle sostanze nominate nei testi. I ripiani diventano il luogo in cui due repertori, quello visivo di Hirst e quello musicale di Eminem, possono essere letti insieme.

Le copertine si trasformano in Spin Paintings

La collaborazione prosegue nei dipinti originali, che sviluppano ulteriormente le copertine attraverso gli Spin Paintings. In questa tecnica, la rotazione del supporto distribuisce il colore e genera composizioni nelle quali il caso ha un ruolo determinante. Le immagini degli album incontrano così movimenti e accostamenti cromatici che producono nuove variazioni dei dodici disegni.

Nel press kit compaiono, tra gli altri, Beautiful Slim Shady Painting e Beautiful Marshall Mathers 2 Painting, entrambi del 2022, insieme a Revival e Kamikaze, del 2023. I dipinti sono realizzati con smalto lucido su tela e disponibili in due dimensioni: 121,9 × 121,9 centimetri e 213,4 × 213,4 centimetri. Tutti sono firmati da Hirst ed Eminem sull’etichetta. Dai dipinti deriva anche una serie di dodici stampe, che attraversa titoli come The Slim Shady LP, The Marshall Mathers LP, The Eminem Show, 8 Mile, Encore, Relapse e Recovery, fino a Music to Be Murdered By e Music to Be Murdered By – Side B.

Edizioni, prezzi e modalità di acquisto

American Dream è anche un progetto destinato al mercato del collezionismo. I tre cabinet sono firmati da entrambi gli artisti sul fronte e numerati sull’etichetta, con prezzi e tirature differenti. Re-up costa 35.000 dollari ed è prodotto in cento esemplari, oltre a venti prove d’artista. Riot costa 50.000 dollari, con cinquanta esemplari e dieci prove d’artista. Addict arriva a 75.000 dollari, con la stessa tiratura di Riot. Tutti i prezzi sono indicati al netto delle eventuali imposte applicabili.

Damien Hirst and Eminem. The Eminem Show, 2026. UV Giclée direct print on aluminium composite panel. Photographed by Prudence Cuming Associates Ltd. © Damien Hirst and Eminem.

Le stampe, realizzate mediante stampa UV Giclée direttamente su pannello composito di alluminio, sono proposte in due formati. Quello da 94,5 × 94,5 centimetri, firmato da entrambi gli artisti, costa 5.000 dollari per opera ed è limitato a sessanta esemplari, oltre a quindici prove d’artista. Il formato più piccolo, da 31,5 × 31,5 centimetri, costa 450 dollari: è numerato ma non firmato, e la tiratura sarà determinata dalle richieste ricevute durante il periodo di vendita. Cabinet e dipinti sono disponibili tramite candidatura su HENI Primary; le stampe su HENI Editions, con candidatura per il formato grande e acquisto diretto per quello piccolo. La disponibilità termina alle 17 del 19 ottobre 2026, ora britannica.

Dove vedere American Dream a Londra

Una selezione delle opere è esposta alla HENI Gallery, al 6–10 di Lexington Street, a Londra, fino al 19 ottobre 2026. La galleria è aperta tutti i giorni dalle 10 alle 18 e l’ingresso è gratuito. Negli armadietti, intanto, i vinili conservano la loro funzione. Esposti accanto alle pillole, rimangono dischi da mettere su un giradischi: la colonna sonora dell’opera è già dentro.

Foto preview: Damien Hirst and Eminem, Encore, 2026. UV Giclée direct print on aluminium composite panel. Photographed by Prudence Cuming Associates Ltd. © Damien Hirst and Eminem.