Il tour Infinito – Palasport slitta all’autunno 2027: i biglietti acquistati restano validi per le nuove date di Milano, Roma e Napoli. Chi preferisce chiedere il rimborso ha tempo fino alle 23:59 del 30 ottobre 2026.

Chi ha già un biglietto per Infinito – Palasport, il tour di Raf previsto a ottobre 2026, può conservarlo: sarà valido per il concerto riprogrammato nella stessa città. Le tre date di Milano, Roma e Napoli sono state rinviate all’autunno 2027, per permettere al cantante di sottoporsi a un intervento alla faringe e completare il successivo periodo di riposo e recupero. L’annuncio è arrivato il 1° ottobre 2026. Per chi non potrà partecipare alla nuova data, o preferisce rinunciare, è prevista la possibilità di richiedere il rimborso attraverso TicketOne, entro la scadenza comunicata dall’organizzatore.

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Il nuovo calendario partirà il 2 ottobre 2027 dall’Unipol Forum di Milano, dove sarà recuperato il concerto inizialmente previsto per il 12 ottobre 2026. La seconda tappa sarà il 9 ottobre 2027 al Palazzo dello Sport di Roma, in sostituzione della data del 17 ottobre 2026. Il tour si concluderà il 14 ottobre 2027 al Palapartenope di Napoli, recuperando il concerto che avrebbe dovuto svolgersi il 9 ottobre 2026.

I biglietti devono essere sostituiti?

I biglietti già acquistati rimangono validi per le rispettive nuove date. Il comunicato non prevede una procedura di sostituzione: chi intende assistere al concerto nel 2027 può quindi conservare il titolo d’ingresso che possiede. Si tratta di un rinvio con un calendario di recupero già definito. Per ciascuna città è indicata la data che sostituisce l’appuntamento originario.

Come chiedere il rimborso e quando scade

Chi desidera ottenere il rimborso deve seguire la procedura disponibile sul portale ufficiale rimborsi di TicketOne, selezionando «Richiedi rimborso» e completando i passaggi richiesti per il proprio biglietto. Il termine indicato per presentare la richiesta è il 30 ottobre 2026 alle ore 23:59. La scadenza riguarda i concerti originariamente programmati per ottobre 2026: chi sceglie il rimborso deve quindi attivarsi entro questo mese, anche se le nuove esibizioni si terranno tra un anno.

Perché Raf ha rinviato i concerti

Nella dichiarazione diffusa insieme all’annuncio, Raf ha spiegato che a fine agosto si è ripresentato un problema alla faringe per il quale era già stato operato lo scorso anno. «Ora dovrò sottopormi a un nuovo intervento risolutivo e soprattutto concedere alla mia voce il tempo necessario per riprendersi», ha raccontato. «Mi dispiace farvi aspettare, soprattutto perché so quanto stavamo aspettando questi concerti. Grazie per l’affetto che mi fate sentire, sempre».