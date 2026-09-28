Dai sette premi di Madonna al Video of the Year di Taylor Swift: i risultati della serata di Los Angeles, i riconoscimenti ai BTS e le informazioni per vedere la cerimonia in Italia.

Madonna è l’artista più premiata degli MTV Video Music Awards 2026: sette i riconoscimenti andati alla popstar, tra cui Artist of the Year. Il premio più atteso della serata, Video of the Year, è andato invece a Taylor Swift per The Fate of Ophelia. La cerimonia, presentata da Snoop Dogg, si è tenuta domenica 27 settembre al Peacock Theater di Los Angeles.

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Per Madonna i premi attraversano categorie molto diverse. Oltre ad Artist of the Year, l’artista ha vinto Best Collaboration con Sabrina Carpenter per Bring Your Love. Confessions II – The Film ha ottenuto Best Dance, Best Cinematography, Best Choreography e Best Long Form Video; Confessions II è stato premiato come Best Album. È questo insieme di riconoscimenti, dalla musica alla costruzione visiva del progetto, ad aver regalato a Madonna il primato della serata. Taylor Swift ha conquistato anche Best Direction per Opalite e ha ricevuto il nuovo riconoscimento speciale MTV VMA Artist Director Honors. Sono dunque tre i premi che figurano a suo nome.

I vincitori principali dei VMAs 2026

Tra i premi annunciati durante la cerimonia, Sienna Spiro è stata scelta come Best New Artist, mentre LISA ha vinto Best Pop con Dream feat. Kentaro Sakaguchi. La Song of the Year è Swim dei BTS, premiati anche come Best K-pop e Best Group. Nelle altre categorie musicali, Cardi B con Kehlani ha vinto Best Hip-Hop per Safe, Bruno Mars Best R&B per I Just Might e Olivia Rodrigo Best Alternative per the cure. Bad Bunny si è aggiudicato Best Latin con NUEVAYoL, mentre Ella Langley ha vinto Best Country con Choosin’ Texas. Ariana Grande ha ottenuto Best Visual Effects e Song of Summer per hate that i made you love me.

I premi ai video e i riconoscimenti speciali

I VMAs premiano anche il lavoro di chi costruisce le immagini della musica. Best Art Direction è andato a Stateside + Zara Larsson di PinkPantheress, Best Editing a House Tour di Sabrina Carpenter. Il premio Video Vanguard è stato assegnato ai Nirvana.

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Dove vedere i VMAs 2026 in Italia

Lo show andrà in onda lunedì 28 settembre alle 21:00 su MTV Italia e alle 22:45 su Comedy Central, anche in streaming su NOW. Dal 29 settembre alle 21:00 al 5 ottobre, Pluto TV dedicherà all’evento un canale temporaneo che trasmetterà la cerimonia in versione originale. I VMAs 2026 arriveranno successivamente anche su Paramount+, ma il comunicato non indica ancora una data.