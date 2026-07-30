Una piramide umana, gli affetti di una vita e un colore che indica insieme allarme e salvezza: Levante racconta la copertina corale di ‘Dell’amore il fallimento e altri passi di danza’ e il progetto con cui la ricreerà insieme ai fan.

Un’arancione acceso, una piramide umana e Levante in cima, circondata per la prima volta dalle persone che fanno parte della sua vita personale e professionale. La copertina di Dell’amore il fallimento e altri passi di danza, il nuovo album in uscita il 9 ottobre per Warner Records/Warner Music Italy, non si limita ad accompagnare le quindici tracce del disco: ne traduce visivamente il percorso, trasformando il fallimento amoroso in un segnale d’allerta e, insieme, in una coreografia collettiva.

L’articolo continua più sotto La nostra newsletter bisettimanale dedicata al mondo dell’arte e della cultura Revenews utilizza i dati da te forniti per tenerti informato con regolarità sul mondo dell'arte, nel rispetto della privacy come indicato nella nostra informativa. Iscrivendoti i tuoi dati personali verranno trattati secondo le modalità riportate in questa informativa privacy. Potrai disiscriverti in qualsiasi momento con l'apposito link presente nelle email.

LEGGI ANCHE: Levante e l’amore che non si dice: «‘Sei tu’ è una tela bianca con un corpo nudo»

«L’idea dell’album nasce nel 2023 da un titolo: Dell’amore il fallimento e altri passi di danza. È stata la prima cosa che mi è venuta in mente, probabilmente perché avevo il desiderio di raccontare il fallimento dell’amore. Era un mio pallino, una mia fissazione, perché le storie d’amore, almeno le mie, a un certo punto finivano sempre nello stesso modo e si arrestavano sempre allo stesso tornante», racconta Levante. Da quella domanda iniziale è cominciata un’indagine durata tre anni, condotta attraverso la scrittura e la composizione ma anche dentro la propria esperienza personale. «Ho scritto queste canzoni, composto le musiche e scritto i testi, ma mi sono fatta anche tante domande. – dice – Alla fine del disco sono riuscita a darmi delle risposte che spero possano diventare risposte anche per gli ascoltatori».

L’arancione come pericolo e salvezza

A dare unità visiva al progetto è l’arancione. Non un semplice colore guida, ma un segnale che racchiude significati apparentemente opposti: energia e allarme, pericolo e protezione, caduta e possibilità di salvezza. «Il colore che ha guidato questo lavoro è l’arancione, semplicemente perché viene utilizzato tutte le volte in cui bisogna richiamare l’attenzione su un pericolo, su qualcosa di pericoloso», spiega la cantautrice. «Ho immaginato un salvagente in mezzo al mare – continua – un giubbotto catarifrangente, qualsiasi cosa potesse dire: fermati, è il momento di guardarsi intorno e capire quali altri passi dovrei fare».

È il passaggio che lega il fallimento evocato dal titolo alla danza: non la rimozione di ciò che è accaduto, ma la ricerca di una postura nuova. Anche per questo Levante non appare più sola o ripiegata su se stessa, come nelle copertine precedenti. Questa volta è in piedi, sorretta da una costruzione umana. «La cosa bella di questo sesto disco è che, oltre ad aver risolto alcune questioni personali – perché la musica mi è sempre servita anche a questo –, la copertina è corale. – ci rivela – Ci sono tante persone attorno a me, disposte in una forma piramidale. Io sono sulla punta e tutti sono vestiti di arancione per raccontare questo pericolo che forse sono riuscita a scampare».

La piramide diventa così l’immagine di un amore che non coincide soltanto con la coppia: è fatta di amanti, amici, affetti e incontri, di chi sostiene e di chi condivide la stessa danza. Un cambiamento significativo nell’immaginario di Levante, che per la prima volta sposta il racconto dall’io a una comunità.

La copertina di Levante sarà ricreata con i fan

Quella comunità si allargherà anche al pubblico. In occasione delle due date speciali del tour estivo, in programma il 7 settembre al Roma Summer Fest e il 9 settembre al Parco della Musica di Milano, la copertina verrà ricreata insieme ai fan attraverso un set fotografico allestito nelle venue. «Ci è venuto in mente di riabbracciarli in una maniera molto originale nelle date di Roma e Milano. – anticipa Levante – Grazie a un pacchetto dedicato, con il biglietto del live e il picture disc, potranno accedere a un momento speciale in cui scatteremo nuovamente la copertina, ma con loro. L’unica regola da rispettare riguarda l’abbigliamento: indossate l’arancione».

Chi ha già acquistato il biglietto per uno dei due concerti potrà partecipare comprando soltanto il picture disc. Lo scatto riprenderà colori, simbologia e composizione della cover originale, trasformandola ogni volta in un’immagine diversa e irripetibile. La copertina di Dell’amore il fallimento e altri passi di danza non rappresenta dunque soltanto Levante al termine di un percorso personale. È il punto esatto in cui l’allerta diventa consapevolezza e la solitudine cambia postura: una piramide arancione di persone che continuano, ciascuna a modo proprio, a ballare l’amore.