Per un mese basta digitare il nome di Geolier nella Ricerca Google per attivare un’animazione dedicata al suo universo artistico. È il primo musicista italiano a ricevere un Easter Egg, una delle celebri sorprese nascoste del motore di ricerca.

Dal 26 giugno, cercando Geolier su Google la pagina dei risultati si anima con una sorpresa dedicata ai fan dell’artista napoletano. Il rapper è infatti il primo musicista italiano a ricevere un Easter Egg sulla Ricerca Google, una delle celebri animazioni nascoste che si attivano digitando determinate parole chiave. Per un mese, chi effettuerà la ricerca vedrà comparire una pioggia di simboli ispirati al suo universo artistico.

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L’iniziativa arriva in un’estate che vede la musica dal vivo protagonista tra festival, tour negli stadi e concerti all’aperto. Sempre più persone utilizzano Google per pianificare ogni dettaglio dell’esperienza, dalla ricerca dei biglietti ai percorsi per raggiungere il luogo dell’evento, fino alla scelta dell’outfit o dei locali da visitare prima e dopo lo spettacolo.

La scelta di Geolier non è casuale. Nato a Napoli nel 2000, il rapper è diventato in pochi anni uno degli artisti italiani più ascoltati della sua generazione. Con il suo stile che mescola rap contemporaneo e lingua napoletana ha conquistato milioni di streaming, collezionato dischi di platino e portato la scena urban italiana ai vertici delle classifiche. La partecipazione al Festival di Sanremo con I p’ me, tu p’ te ha contribuito ad allargare ulteriormente il suo pubblico, mentre i concerti negli stadi e i tour estivi confermano la popolarità raggiunta.

L’Easter Egg dedicato all’artista rappresenta anche un riconoscimento della sua rilevanza culturale e digitale. Le animazioni della Ricerca Google vengono infatti riservate a personaggi, eventi o fenomeni particolarmente popolari e permettono agli utenti di vivere un’esperienza interattiva direttamente dalla pagina dei risultati. In occasione del lancio, Google ha pubblicato anche una serie di consigli per sfruttare al meglio la Ricerca durante l’estate dei concerti, con suggerimenti utili per organizzare spostamenti, trovare informazioni sugli eventi e pianificare il proprio viaggio musicale.