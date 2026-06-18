L’opera realizzata da Igor Scalisi Palminteri nel quartiere di Santa Rosalia rafforza il legame tra la popstar spagnola e la Sicilia.

Un murale dedicato a Rosalía sta attirando l’attenzione dei fan sui social. L’opera, comparsa a Palermo nel quartiere di Santa Rosalia e realizzata dall’artista Igor Scalisi Palminteri, sembra sancire definitivamente il legame tra la cantante spagnola e la Sicilia. La scelta del luogo non è casuale. Rosalía ha infatti reso omaggio alla tradizione e alla cultura siciliana con Focu ’Ranni, brano cantato in dialetto siciliano e ispirato alla figura di Santa Rosalia, patrona di Palermo. Il singolo è incluso in LUX (Complete Works), la versione completa dell’album LUX, pubblicata in digitale insieme ad altri brani finora disponibili soltanto nei formati fisici.

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Le immagini del murale stanno iniziando a circolare su X e tra le community dedicate all’artista, che hanno accolto con entusiasmo questo nuovo tributo. Non si tratta soltanto di un omaggio a una delle popstar più influenti della scena internazionale, ma anche del riconoscimento di un dialogo culturale che negli ultimi anni ha portato Rosalía a confrontarsi con lingue, tradizioni e immaginari lontani dal suo contesto di origine.

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Due Grammy Awards e tredici Latin Grammy Awards, Rosalía continua infatti a distinguersi per la capacità di fondere mondi diversi, dalla tradizione flamenca alle sonorità contemporanee. E adesso, almeno simbolicamente, anche Palermo sembra averle riservato un posto tra le proprie icone popolari.