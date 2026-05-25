Dal 18 al 21 giugno 2026 il Teatro Argentina di Roma ospita la 23ª edizione del Rome Chamber Music Festival, tra capolavori barocchi, jazz, rock e ospiti internazionali.

Per quattro sere di fine giugno 2026, il Teatro Argentina si trasforma in un crocevia di linguaggi sonori che vanno dal Barocco al rock. Il Rome Chamber Music Festival torna a Roma per la sua 23ª stagione, in programma dal 18 al 21 giugno 2026, confermandosi uno degli appuntamenti più attesi per chi ama la musica da camera ma non rinuncia alle contaminazioni.

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Fondato nel 2003 dal violinista Robert McDuffie, vincitore di un Emmy Award e nominato ai Grammy, il festival ha trovato nello storico teatro romano la sua casa ideale. Qui l’architettura settecentesca incontra una programmazione che mette in dialogo i grandi compositori europei con la vitalità della musica americana e l’energia del rock, in un continuo gioco di rimandi tra passato e presente.

Quattro serate, quattro viaggi tra Barocco, lirismo e jazz

Il cartellone del Rome Chamber Music Festival 2026 si articola in quattro serate, pensate come altrettanti viaggi sonori distinti ma profondamente connessi. Il 18 giugno il percorso parte dal Barocco luminoso di Antonio Vivaldi e Georg Friedrich Händel per arrivare all’intensità emotiva di Samuel Barber, in un arco che attraversa secoli di storia musicale mantenendo intatta la centralità dell’espressione.

Il 19 giugno il focus si sposta sulla voce e sulla melodia, con atmosfere che spaziano dal calore di Heitor Villa-Lobos al lirismo avvolgente di Johannes Brahms. È la serata che più mette al centro il canto e la dimensione intimista della musica da camera, tra suggestioni sudamericane e grande tradizione romantica europea.

Il 20 giugno a dominare la scena sono invece l’energia e la contaminazione: le suggestioni popolari e ritmiche di Béla Bartók si intrecciano con le pulsazioni jazz di George Gershwin, in un programma che guarda al Novecento come terreno privilegiato di sperimentazione tra colto e popolare.

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Gran finale rock con Mike Mills e Chuck Leavell

Il 21 giugno arriva il gran finale, pensato come una vera e propria esplosione di suono e libertà creativa. In questa serata conclusiva la musica da camera incontra il rock and roll, incarnando in pieno lo spirito di un festival nato per abbattere i confini tra generi e pubblici diversi.

Protagonisti d’eccezione sono Mike Mills, membro fondatore dei R.E.M., e Chuck Leavell, storico tastierista dei Rolling Stones e degli Allman Brothers Band. La loro presenza porta sul palco del Teatro Argentina l’immaginario del rock internazionale, chiamato a dialogare con l’intimità e la precisione della musica da camera in un contesto di rara libertà espressiva.

Accanto ai grandi ospiti, il festival continua inoltre a investire sul futuro grazie ai Programmi per Giovani Artisti, che affiancano musicisti affermati e nuovi talenti in un laboratorio vivo di idee e collaborazioni. Sostenuto da una fondazione no profit attiva tra Italia e Stati Uniti, il progetto promuove la crescita delle nuove generazioni attraverso audizioni, formazione e masterclass.</p>

Per quattro giorni, il Rome Chamber Music Festival trasforma dunque Roma in un’esperienza immersiva in cui la musica diventa linguaggio universale e spazio di incontro tra epoche, culture e sensibilità di

verse. Info e biglietti sono disponibili sul sito ufficiale Rome Chamber Music Festival. Radio Roma è Official Media Partner della manifestazione.

Foto: Luigi Ieluzzo / Viola Carnelos