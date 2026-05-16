Guardando l’Eurovision negli ultimi anni si ha spesso una sensazione molto precisa: molte canzoni sembrano progettate da un algoritmo addestrato contemporaneamente su Spotify, TikTok e sulla televisione melodica europea del dopoguerra.

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Tutto appare perfettamente costruito. Troppo costruito.

Le strutture musicali sono calibrate al millimetro. Le esplosioni emotive arrivano sempre nello stesso punto. I ritornelli sembrano progettati per sopravvivere quindici secondi sui social. E poi ci sono le voci. Sempre enormi. Sempre tirate. Sempre impegnate in una gara parallela di resistenza vocale.

All’Eurovision non basta più cantare bene. Bisogna dimostrare di poter attraversare almeno tre ottave in meno di quattro minuti. Se non arrivi al climax finale con una nota impossibile, quasi sembra che il pezzo non possa competere davvero.

Il risultato è curioso: un festival nato per unire culture musicali europee oggi produce spesso un effetto opposto. Molte canzoni finiscono per assomigliarsi. Cambiano le bandiere, cambiano i costumi, cambiano le scenografie, ma la grammatica emotiva rimane quasi identica.

L’Eurovision è diventato il trionfo della performance prima della musica

Il problema non è la spettacolarità. L’Eurovision è sempre stato teatro, eccesso, intrattenimento visivo. Fa parte della sua natura. Il punto è che oggi la costruzione scenica sembra aver divorato quasi completamente la spontaneità musicale.

Molti brani sembrano nati dentro una stanza di produzione internazionale dove tutto viene ottimizzato. La nota alta per la reaction social, il cambio armonico per il televoto, il momento emotivo per TikTok, il bridge cinematografico per il recap finale.

Persino le voci sembrano rispondere a un’estetica precisa: quella della grande interpretazione drammatica europea, ancora legata a un immaginario quasi anni ’50, dove il cantante deve dimostrare potenza prima ancora che identità.

È una specie di lirica pop permanente.

E infatti spesso si ricordano le acrobazie vocali più delle canzoni stesse.

Negli ultimi anni le eccezioni hanno funzionato proprio perché rompevano questo schema. I Måneskin, ad esempio, hanno riportato fisicità, imperfezione, tensione reale. Alcuni artisti nordici hanno funzionato grazie a un minimalismo emotivo più contemporaneo. Altri hanno puntato su fragilità e sottrazione invece che sull’ennesima detonazione vocale.

Perché oggi il pubblico riconosce immediatamente quando qualcosa è troppo progettato.

L’Eurovision racconta perfettamente il nostro tempo musicale

Forse il vero motivo per cui l’Eurovision continua a funzionare è proprio questo: è uno specchio perfetto dell’industria musicale contemporanea.

Viviamo nell’epoca della massima accessibilità tecnologica e della massima standardizzazione emotiva. Tutti cercano la hit globale. Tutti cercano il momento virale. Tutti cercano il ritornello definitivo.

E così il pop internazionale rischia sempre più spesso di sembrare musica generata da un software estremamente efficiente nel simulare emozioni collettive.

L’Eurovision amplifica tutto questo fino all’eccesso. Lo rende visibile. Quasi caricaturale.

Per questo continua a essere interessante.

Non perché rappresenti il meglio della musica europea. Ma perché mostra, senza filtri, cosa sta diventando oggi il concetto stesso di pop internazionale: una gigantesca macchina emotiva dove la performance rischia continuamente di sostituire l’anima delle canzoni.