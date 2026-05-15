Il gruppo femminile filippino da oltre 2 miliardi di stream sarà per la prima volta nel nostro Paese dopo la storica partecipazione al Coachella.

Dal Coachella alla Cavea di Roma. Le BINI arrivano per la prima volta in Italia con una tappa del Signals World Tour, in programma martedì 1° settembre 2026 all’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, nell’ambito del Roma Summer Fest.

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La data italiana, prodotta da Vivo Concerti, segna un passaggio importante nel percorso internazionale del gruppo femminile filippino, che negli ultimi anni si è imposto come uno dei fenomeni più rilevanti della nuova scena pop asiatica. Con oltre 2 miliardi di stream globali e una fanbase digitale vastissima, le BINI porteranno a Roma i loro successi più amati e le nuove tracce dell’EP Signals.

Chi sono le BINI e perché stanno conquistando il pop globale

Formate da Aiah, Colet, Maloi, Gwen, Stacey, Mikha, Jhoanna e Sheena, le BINI nascono nel 2019 all’interno della Star Hunt Academy, programma di formazione dell’emittente filippina ABS-CBN creato con l’obiettivo di costruire una nuova generazione di idol asiatiche. Prima ancora del debutto ufficiale, il gruppo ha affrontato anni di preparazione intensiva tra canto, danza e performance, lavorando anche con coach provenienti dalla Corea del Sud. Un percorso che inevitabilmente richiama il modello K-pop, ma che col tempo si è trasformato in qualcosa di più autonomo.

Oggi le BINI vengono considerate il volto più internazionale del P-pop, il pop filippino contemporaneo che negli ultimi anni sta vivendo una forte espansione globale. Un fenomeno costruito non solo sull’estetica o sulla viralità social, ma anche sulla capacità di creare un’identità culturale riconoscibile, profondamente legata alle Filippine e, allo stesso tempo, pensata per dialogare con il pubblico internazionale.

BINI, un simbolo generazionale

Il gruppo è infatti diventato un simbolo generazionale nel Sud-Est asiatico. Soprannominate Nation’s Girl Group, le BINI hanno saputo costruire una community enorme — i fan si chiamano Blooms — grazie a talento e carisma. TikTok ha avuto un ruolo fondamentale nella loro crescita internazionale: brani come Pantropiko sono diventati virali attraverso challenge e contenuti condivisi da milioni di utenti, trasformando il gruppo in uno dei nomi più discussi della scena pop asiatica contemporanea.

Ridurre però il successo delle BINI ai social sarebbe limitante. Negli ultimi anni il gruppo ha collezionato una serie di traguardi storici che raccontano l’evoluzione del pop filippino su scala globale. Sono state il primo gruppo pop filippino a esibirsi al KCON di Los Angeles, il primo artista filippino a vincere il premio Best Asia Act agli MTV Europe Music Awards e soprattutto il primo gruppo filippino a entrare nella lineup del Coachella Valley Music and Arts Festival 2026. Una presenza che ha avuto un enorme valore simbolico per l’industria musicale delle Filippine.

Il sound

Anche la loro musica contribuisce a spiegare il fenomeno. Sebbene le radici siano nel bubblegum pop, il repertorio delle BINI mescola elettronica, R&B, UK garage, hip hop e sonorità dance contemporanee, con continui richiami alla cultura pop filippina. Il gruppo alterna brani in inglese e tagalog, mantenendo una forte identità locale anche nei progetti più internazionali. Un equilibrio che ha permesso alle BINI di distinguersi in un panorama globale spesso dominato da modelli già consolidati.

L’arrivo in Italia rappresenta quindi molto più di una semplice data live. Il concerto romano segna infatti l’ingresso ufficiale delle BINI nel circuito europeo dei grandi tour internazionali e conferma come il baricentro del pop globale stia diventando sempre più ampio e sfaccettato. Dopo anni in cui il K-pop ha ridefinito l’industria musicale asiatica su scala mondiale, il successo delle BINI mostra come anche il P-pop stia iniziando a ritagliarsi uno spazio sempre più riconoscibile nel panorama mainstream internazionale.

I biglietti per lo show saranno disponibili online su vivoconcerti.com a partire da venerdì 15 maggio 2026 alle ore 10:00 e in tutti i punti vendita autorizzati da mercoledì 20 maggio 2026 alle ore 10:00.