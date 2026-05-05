L’8 maggio esce ‘CI VUOLE UNA LAUREA’, inedito di Coez per la serie animata Netflix ‘Due Spicci’ di Zerocalcare. Da luglio il cantautore torna dal vivo con il tour open air ‘COEZ LIVE 2026 – FROM THE ROOFTOP’.

Coez torna con un nuovo singolo e un tour estivo che unisce musica e immaginario del fumetto. L’8 maggio esce infatti sulle piattaforme digitali e in radio CI VUOLE UNA LAUREA, brano inedito legato alla serie di animazione Due Spicci creata da Zerocalcare per Netflix, mentre dall’8 luglio il cantautore sarà protagonista di COEZ LIVE 2026 – FROM THE ROOFTOP, una serie di live in alcune delle location open air più suggestive d’Italia.

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Il nuovo pezzo, presente sia nel trailer sia nella colonna sonora di Due Spicci, segna l’incontro artistico tra la scrittura introspettiva di Coez e l’ironia dolceamara tipica delle storie firmate da Zerocalcare. La serie, prodotta da Movimenti Production in collaborazione con BAO Publishing, arriverà su Netflix il 27 maggio, portando sullo schermo un universo animato in cui musica e racconto visivo dialogano in modo serrato.

CI VUOLE UNA LAUREA: tra malinconia e ironia

Prodotto da Golden Years, CI VUOLE UNA LAUREA mette a fuoco un equilibrio sottile tra leggerezza e introspezione. Il brano mantiene il classico stile di Coez, fatto di ritornelli dal sapore malinconico, ma lo intreccia con lo sguardo disincantato e ironico che attraversa l’opera di Zerocalcare. In linea con i temi affrontati nella serie animata, la canzone riflette sulle complicazioni della vita personale e su come queste finiscano per mettere sotto pressione le relazioni, costringendo i protagonisti a confrontarsi con scelte difficili.

Il singolo arriva dopo la collaborazione con Juli in Quelli come me e dopo il successo di 1998, ultimo album pubblicato lo scorso giugno. Un lavoro che attinge all’immaginario e alle sonorità degli anni Novanta, segnando un ritorno alle origini per Coez e confermandolo come una delle voci di riferimento del cantautorato italiano contemporaneo, capace di fondere intimità e malinconia.

COEZ LIVE 2026 – FROM THE ROOFTOP: il progetto arriva nei teatri all’aperto

Dall’8 luglio Coez riporta dal vivo il progetto From the Rooftop con COEZ LIVE 2026 – FROM THE ROOFTOP, un tour che approda in anfiteatri, piazze storiche e spazi all’aperto in tutta Italia. Nato nel 2015 per presentare in chiave più intima brani del suo repertorio e cover legate al suo percorso, il format viene ora trasportato in location dall’atmosfera unica, pensate come estensione naturale delle canzoni, essenziali e dirette, per creare una dimensione familiare e ravvicinata con il pubblico.

Il calendario estivo, che segue il tour nei palazzetti dello scorso autunno, si apre con i due sold out dell’8 e 9 luglio all’Anfiteatro delle Cascine di Firenze, per poi toccare l’Anfiteatro degli Scavi di Pompei, il Lake Sound Park di Cernobbio, il No Borders Music Festival ai Laghi di Fusine di Tarvisio, Piazza dei Cavalieri a Pisa, l’Anfiteatro del Vittoriale di Gardone Riviera, Piazza Monastero Colonna a Trani, la Rocca Maggiore di Assisi, Palazzo Te a Mantova, lo Sferisterio di Macerata, il Teatro Romano di Verona, il Teatro Antico di Taormina e il Teatro di Verdura di Palermo, dove diverse date risultano già esaurite.

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Il percorso live conferma il legame di Coez con scenari che valorizzano l’incontro tra musica, paesaggio e architettura, mentre il nuovo singolo per la serie di Zerocalcare apre un ulteriore fronte di dialogo tra canzone d’autore, animazione e cultura pop. Un incrocio di linguaggi che parla a pubblici diversi, ma accomunati da una sensibilità generazionale fatta di ironia, fragilità e voglia di riconoscersi in storie raccontate con sincerità.

Foto: Tommy Biagetti