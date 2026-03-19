Reply conferma per il 2026 l’AI Music Contest e l’AI Film Festival dedicati a creativi, musicisti e filmmaker di tutto il mondo, sotto il tema ‘Imaginatio Nova’.

Reply conferma per il 2026 le nuove edizioni del Reply AI Music Contest e del Reply AI Film Festival, entrambe riunite sotto il tema Imaginatio Nova. I due contest internazionali dedicati all’intelligenza artificiale applicata alla musica e al cinema tornano a coinvolgere creativi, musicisti, filmmaker e professionisti dell’innovazione da tutto il mondo.

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Il filo conduttore di questa edizione invita a esplorare una fase inedita dell’immaginazione, in cui la creatività umana si rinnova grazie alla tecnologia. L’AI non viene intesa come sostituta del talento artistico, ma come catalizzatore di nuovi linguaggi e possibilità espressive, capace di dare forma a visioni che prima non esistevano.

Musica elettronica, cinema e AI tra Torino e Venezia

Per il Reply AI Music Contest, realizzato in collaborazione con il Kappa FuturFestival, è confermata anche per quest’anno la presenza live dei migliori concorrenti sul palco del grande festival europeo dedicato alla musica elettronica e alle arti digitali, a Torino. La competizione invita musicisti e producer a sperimentare nuovi modi di comporre, produrre e performare brani attraverso strumenti e modelli di intelligenza artificiale, mettendo in dialogo creatività, tecnologia e cultura contemporanea.

Il Reply AI Film Festival è invece focalizzato sul linguaggio cinematografico e sulla narrazione audiovisiva supportata dall’AI. La terza edizione culminerà con la premiere ufficiale dei cortometraggi finalisti all’interno di un evento organizzato da Reply e Mastercard, in programma a settembre a Venezia. A valutare le opere in concorso sarà una giuria d’eccezione, composta da professionisti di primo piano del cinema, della musica, della creatività e dell’innovazione tecnologica.

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Premi speciali e iscrizioni aperte fino al 1° giugno 2026

Accanto all’AI for Good Award, promosso con l’Unione Internazionale delle Telecomunicazioni e dedicato al miglior cortometraggio che metta in luce gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite, il Reply AI Film Festival introduce il nuovo premio speciale Reply AI Studios Grand Prix. Lo stesso riconoscimento è presente anche nella seconda edizione del Reply AI Music Contest e celebra l’innovazione e l’eccellenza nell’uso dell’AI.

In entrambi i concorsi, il premio sarà assegnato agli artisti che sapranno fondere una narrazione audace con l’ingegneria dell’intelligenza artificiale, raggiungendo qualità e velocità di produzione professionali, con pratiche responsabili e trasparenti. Un modo concreto per osservare come la collaborazione tra creatività umana e sistemi generativi stia dando vita a nuove forme di espressione artistica.

Reply Challenges e nuove sfide dedicate all’AI

I talenti creativi di tutto il mondo possono partecipare al Reply AI Music Contest e al Reply AI Film Festival inviando le proprie opere tramite iscrizione alle piattaforme dedicate aimc.reply.com e aiff.reply.com entro il 1° giugno 2026. Le iniziative rientrano nel programma Reply Challenges, un ecosistema di competizioni tecnologiche e creative che oggi coinvolge una community di oltre 150.000 partecipanti a livello globale.

All’interno di questo percorso si inserisce anche la recente AI Agent Challenge, che il 16 aprile chiamerà partecipanti da tutto il mondo a progettare e implementare agenti AI in grado di collaborare per risolvere un caso reale in sole sei ore. Le iscrizioni sono aperte sulla piattaforma dedicata, che offre contenuti formativi e simulazioni per prepararsi alla sfida, confermando l’attenzione di Reply verso modelli formativi innovativi pensati per le nuove generazioni.

Fondata su una rete di aziende altamente specializzate, Reply sviluppa soluzioni per i nuovi canali di comunicazione e i media digitali, accompagnando i principali gruppi industriali nella definizione di modelli di business abilitati da AI, cloud computing, digital media e Internet degli oggetti.

Foto: Ufficio Stampa