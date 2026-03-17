Dopo aver firmato alcune delle hit più ascoltate della scena italiana, il producer da oltre un miliardo di stream torna con un brano essenziale, nato chitarra e voce.

C’è una firma musicale che negli ultimi anni ha attraversato la scena italiana in modo quasi invisibile eppure inconfondibile. È quella di JULI, pseudonimo di Julien Boverod, producer, autore e musicista classe ’98 cresciuto artisticamente a Torino. Dopo il successo di Ho voglia di te con Emma e Olly — 60 milioni di stream e disco di platino — e dopo aver firmato da dietro le quinte la vittoria di Sanremo 2025 con Balorda nostalgia di Olly, JULI torna in primo piano con un nuovo singolo: Quelli come me, prima collaborazione con Coez, fuori ovunque da venerdì 20 marzo.

L’articolo continua più sotto La nostra newsletter bisettimanale dedicata al mondo dell’arte e della cultura Revenews utilizza i dati da te forniti per tenerti informato con regolarità sul mondo dell'arte, nel rispetto della privacy come indicato nella nostra informativa. Iscrivendoti i tuoi dati personali verranno trattati secondo le modalità riportate in questa informativa privacy. Potrai disiscriverti in qualsiasi momento con l'apposito link presente nelle email.

LEGGI ANCHE: Pordenone Docs Fest 2026, il documentario che cambia il mondo

Quelli come me: un brano tra solitudine e riconoscimento

Il brano nasce in modo quasi casuale, con la naturalezza che spesso produce le cose migliori. «Questo è un brano che nasce dopo due giorni di studio», racconta Juli. «Il ricordo più bello – continua – è stato che dopo averlo scritto siamo andati a cena anche con altri amici e con un giro in macchina ce lo siamo goduto al massimo allo stereo». Chitarra e voce, struttura semplice, testo che lavora per contrasto creando una distorsione agrodolce: Quelli come me è descritto come un inno generazionale, un flusso di pensieri sulla solitudine e sul riconoscersi nell’altro. «Tutto il pezzo è un sono come te e tu sei come me. – aggiunge – un tu che si riferisce a un’altra persona ma che in realtà parla anche a sé stessi».

Il sodalizio con Coez arriva in un momento in cui JULI ha già dimostrato di saper costruire collaborazioni durature e fruttuose: dal lavoro pluriennale con Olly — sfociato nell’album Tutta vita, esordito al primo posto della classifica FIMI e già certificato platino — alle produzioni per Emma, Fred De Palma, Dargen D’Amico, Baby K, fino al singolo multiplatino L’ultima poesia di Ultimo e Geolier. In bacheca conta 34 dischi di platino, 28 d’oro e oltre un miliardo di stream globali.

Quelli come me è disponibile in pre-save qui.