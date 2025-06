Un progetto ambizioso, lavorato per oltre un anno: Lazza presenta con uno speciale evento live nel cuore di Milano la riedizione di ‘LOCURA’.

È stata la cornice di Piazza Duomo a Milano a ospitare lo speciale evento con cui Lazza ha presentato ‘LOCURA JAM + OPERA’, nuovo lavoro in uscita il 6 giugno. Quello in arrivo è un progetto – anzi un sogno – coltivato a lungo che è figlio dello spirito eclettico di Lazzarini e del suo desiderio di andare sempre oltre. Cambiando pelle e contaminando stili. Ma sempre nel rispetto per le radici di quella tradizione classica che ben conosce.



E che Lazza tenga particolarmente a questa nuova edizione del suo ultimo disco (“anche se è riduttivo chiamarlo repack, ci abbiamo lavorato davvero tanto”, spiega) lo si capisce da tanti dettagli. A partire proprio dalla speciale location scelta per un’esibizione intima ‘con vista’ – a pochi giorni dal primo concerto della sua carriera a San Siro –. La terrazza all’ottavo piano è a un passo dalla maestosità gotica del Duomo, sotto lo sguardo della Madonnina a dominare la piazza e la città.

Foto da Ufficio Stampa

E poi c’è il modo in cui Lazzarini racconta ‘LOCURA JAM + OPERA’, mostrando costantemente gratitudine nei confronti dei maestri che hanno lavorato con lui. Alcuni dei quali coinvolti proprio nel mini live milanese. Più di quaranta i musicisti che hanno lavorato ai nuovi arrangiamenti per riscrivere il disco, “una volta in jam, suonando tutto da capo e una volta con l’orchestra, spingendoci ancora oltre. Ogni nota nasce da mani vere. Fiati, archi, pelli, corde. Due mondi diversi, stesso fuoco”.

Un immaginario sonoro pensato ancora prima che ‘LOCURA’ venisse pubblicato e che ha preso forma mentre l’album macinava ascolti. “Con Jacopo abbiamo lavorato in un continuo scambio di idee per dare a ciascuno dei brani un suo carattere, una sua fisionomia”, racconta il maestro Aleksander Zielinski. “Sfruttando gli effetti del piano – l’estensione, la dinamica, ma anche l’effetto percussivo – abbiamo ottenuto una resa sui brani che ci ha soddisfatti a pieno. Vedere Jacopo gasato mi dava la grinta e la sicurezza di andare avanti”.

Approccio jam (sette tracce) da una parte e impostazione sinfonica (dieci brani) dall’altra si guardano e si rispecchiano in tutta la loro complementare energia. In fondo, la doppia anima dell’artista e del progetto stesso è incastonata anche nella duplice copertina dallo sfondo bianco. Al centro Lazza – in versione casual e in completo elegante – sdraiato a terra e circondato dai musicisti. Quasi una dichiarazione di abbandono alla musica.

Il risultato? Le hit originarie – presentate in anteprima in un altro luogo iconico della città, il Meazza – indossano l’abito più elegante senza perdere in incisività o potenza. Che sia su un beat o con un’orchestra sinfonica, Lazza conferma un linguaggio personalissimo con cui fare la differenza.

Immagini da Ufficio Stampa