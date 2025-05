In occasione del estivo dei Tre Allegri Ragazzi Morti, Davide Toffolo presenta la suona nuova mostra tra grafica e rock all’ARF! Festival di Roma.

I Tre Allegri Ragazzi Morti tornano a infiammare l’estate con un tour che parte il 24 maggio 2025 alla Città dell’Altra Economia di Roma, in occasione dell’XI edizione dell’ARF! Festival del Fumetto. A completare il progetto artistico, accompagnando lo show, è la mostra Starman che celebra i trent’anni di creatività di Davide Toffolo, frontman e fumettista della band. Ospitata al Mattatoio di Roma dal 23 al 25 maggio, l’esposizione, legata all’iconografia del gruppo, unisce fumetti, illustrazioni e TARM Fan Art. Trasformando, così, il tour in un dialogo tra rock e arte visiva.

L’articolo continua più sotto La nostra newsletter bisettimanale dedicata al mondo dell’arte e della cultura Revenews utilizza i dati da te forniti per tenerti informato con regolarità sul mondo dell'arte, nel rispetto della privacy come indicato nella nostra informativa. Iscrivendoti i tuoi dati personali verranno trattati secondo le modalità riportate in questa informativa privacy. Potrai disiscriverti in qualsiasi momento con l'apposito link presente nelle email.

La mostra è il fulcro visivo dell’avvio del tour estivo dei Tre Allegri Ragazzi Morti, nell’ambito di un evento che celebra “chi ama, scrive, disegna, legge e respira fumetti”. Le opere di Toffolo, noto per graphic novel come Pasolini e Il Re Bianco, esplorano temi di identità, ribellione e sogno, riflessi nei testi e nell’estetica dei TARM. Curiosità dell’esposizione è la sezione TARM Fan Art, che raccoglie le creazioni donate dai fan nel corso degli anni.

Locandina da Ufficio Stampa

È proprio l’insieme di queste opere che ha contribuito alla costruzione di un immaginario condiviso del gruppo mascherato. Illustrazione che rendono Starman un confronto tra artista e pubblico. I visitatori possono immergersi in un universo visivo che spazia dalle maschere iconiche della band a paesaggi onirici, celebrando la fusione tra rock e fumetto.

L’arte in tour

Durante il tour estivo, che toccherà festival come il Limen Festival a Salerno (27 giugno), il Flowers Festival a Collegno (5 luglio) e Suoni di Marca a Treviso (17 luglio), alcune tappe ospiteranno proprio la collezione TARM Fan Art come in mostre itineranti che amplificano il legame tra la band e i suoi sostenitori, rendendo l’arte un elemento centrale delle performance live. Le opere dei fan, spesso ispirate alle maschere e ai testi poetici dei TARM, aggiungono un tocco di spontaneità e calore, trasformando ogni concerto in un’esperienza visiva e musicale.

LEGGI ANCHE: — ‘Memory Disc V3’: opere d’arte nello spazio

Di seguito le date del tour (in aggiornamento)

24 maggio Roma – Arf! Festival / Testaccio Estate – Città Dell’altra Economia

– Arf! Festival / Testaccio Estate – Città Dell’altra Economia 25 maggio Taneto (RE) – Fuori Orario

(RE) – Fuori Orario 30 maggio Nerviano (MI) – Big Bang Music Fest

(MI) – Big Bang Music Fest 31 maggio Tolentino (MC) – Marca Beer Fest

(MC) – Marca Beer Fest 01 giugno Verona – The Factory

– The Factory 27 giugno Salerno – Limen Festival

– Limen Festival 28 giugno – Corigliano D/o (LE) – Castello Volante

D/o (LE) – Castello Volante 05 luglio Collegno (TO) – Flowers Festival

(TO) – Flowers Festival 06 luglio Cassinasco (AT) – Portami Via Festival

(AT) – Portami Via Festival 09 luglio Treviglio (BG) – Revel Summer Festival

(BG) – Revel Summer Festival 10 luglio Firenze – Ultravox

– Ultravox 11 luglio Montefiascone (VT) – Atb Festival

(VT) – Atb Festival 13 luglio Fano (PU) – Rocca Malatestiana

(PU) – Rocca Malatestiana 17 luglio Treviso – Suoni Di Marca

– Suoni Di Marca 20 luglio Piancavallo (PN) – La Genzianella (ore 16:00)

Locandina da Ufficio Stampa

Immagini da Ufficio Stampa