Miley Cyrus, ospite di Zane Lowe su Apple Music 1, parla dell’album ‘Something Beautiful’ e dei consigli di Harrison Ford.

Miley Cyrus è stata ospite del The Zane Lowe Show su Apple Music 1 e – tra le altre cose – ha parlato dell’estetica visiva di Something Beautiful e di come (in qualche modo) c’entri Harrison Ford. «Conosco Harrison Ford da parecchio tempo. – ha raccontato – Semplicemente crescendo in Disney e frequentando gli stessi ambienti. E lui mi fa: Allora, che stai facendo? Sei in studio a registrare un album o cosa?. E io: Beh, ho un’idea. Gli ho detto In realtà ho creato qualcosa. Ho un PDF sul telefono che potrei mostrarti».

L’articolo continua più sotto La nostra newsletter bisettimanale dedicata al mondo dell’arte e della cultura Revenews utilizza i dati da te forniti per tenerti informato con regolarità sul mondo dell'arte, nel rispetto della privacy come indicato nella nostra informativa. Iscrivendoti i tuoi dati personali verranno trattati secondo le modalità riportate in questa informativa privacy. Potrai disiscriverti in qualsiasi momento con l'apposito link presente nelle email.

Da un incontro casuale è nato però uno spunto. «Glielo mostro – continua infatti Miley Cyrus – e gli faccio vedere la mia idea di Somewhere Beautiful, che prevedeva esibirmi in tutte le foreste, alle piramidi, e in tutti questi posti. E lui fa: Vuoi davvero andare in una foresta, montare tutto e fare cosa?. Tipo: Ti porterai una troupe? Devi…, dice: Sembra costoso».

LEGGI ANCHE: Miley Cyrus: l’estetica di ‘Something Beautiful’ tra musica, cinema e moda

«E io – conclude l’artista – sono tornata al trailer e ho detto Ragazzi, non ci esibiamo più nella foresta. Harrison Ford ha avuto un sacco di buon senso. Ecco perché voglio creare questo film: il film è il mio modo di fare tour. È per questo che lo porto nei cinema, perché è qualcosa che puoi guardare notte dopo notte dopo notte, e puoi scoprire cose, puoi sentirti parte di una performance. Ma io non devo sfinirmi in quel modo».