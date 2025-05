Mare, maree, granchi: parte da qui l’immaginario del nuovo album di Bresh, ‘Mediterraneo’, la cui pubblicazione è attesa per il prossimo 6 giugno.

Da La tana del granchio a Umore marea – i suoi ultimi singoli – fino a ‘Mediterraneo’, titolo del nuovo album. Non potevano che essere il mare e il viaggio alla base dell’immaginario di Bresh e del suo prossimo progetto discografico, la cui pubblicazione è stata annunciata per il 6 giugno. Nato a Genova, ha il mare nel DNA e a tre anni da ‘Oro Blu’ (Doppio disco di platino) torna ancora una volta al suo elemento.

Disponibile in pre-order, l’album è un’ode al mare, ai suoi simboli e al viaggio interiore, temi che permeano la poetica anche visiva di Bresh. È il caso, per esempio, della copertina di Umore Marea, sulla quale campeggia un’immagine evocativa che cattura l’ondeggiare delle emozioni. È l’istantanea di un tuffo inquadrato dall’alto che è il perfetto biglietto da visita per un progetto che naviga tra Liguria e infinito.

Cover da Ufficio Stampa

Cosa aspettarsi dal nuovo progetto? Un itinerario evocativo, tra musica e suggestioni, che attinge all’immaginario marino della regione natia del cantautore, elemento costante nella scrittura di Bresh. Un legame profondo e duraturo in cui il mare non è solo uno sfondo, ma metafora dell’esistenza, luogo di partenze e ritorni, di tempeste e bonacce.

Ad accompagnare l’annuncio del disco, anche un trailer video, girato a Tenerife con la regia di Emanuele Cantò e musiche di Shune, Michele Bargiggia e Rocco Biazzi. Nella breve sequenza, ancora una volta a farla da padrone sono i paesaggi marittimi tra coste e orizzonti. È il cuore del concept dietro al progetto per immergersi – idealmente e fisicamente – in un’atmosfera di scoperta e introspezione.

Locandina da Ufficio Stampa

Perché le emozioni, come le maree, si alternano tra alti e bassi, e Bresh le descrive con la sua scrittura visiva e immediata in un’onda emotiva incessante. In quel mare che è casa, ma anche specchio dell’anima.

Marea Tour: ‘Mediterraneo’ sul palco

L’estate 2025 vedrà Bresh protagonista del Marea Tour, con concerti nei principali festival italiani, tra cui Trieste il 17 luglio. A ottobre, poi il tour approderà nei palasport, con la data zero il 25 ottobre a Jesolo. In scaletta non mancheranno i brani del nuovo progetto ma anche successi di repertorio.

Immagini da Ufficio Stampa