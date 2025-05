Mille ci racconta il nuovo singolo ‘Il Tempo, Le Febbri, La Sete’, primo tassello dell’album ‘Risorgimento’.

Il Tempo, Le Febbri, La Sete (TAIGA / ADA Music Italy) è il titolo del nuovo singolo di Mille, che anticipa l’album Risorgimento, in uscita in autunno. Un progetto che – già dal titolo – dà l’idea di un racconto di rinascita e di riscoperta di sé. Il Tempo, Le Febbri, La Sete – non a caso – è stato «scritto in un periodo in cui soffrivo per amore», ci dice Mille. «Ricordo il momento in cui ho scritto la canzone: mi trovavo in sala da pranzo ed ero in camicia da notte. In quel momento, ho sentito di aver bisogno di queste tre parole».

Il tempo «per elaborare il dolore», le febbri «per scaricare l’emotività e la sofferenza» e la sete «che concepisco come motore o, per usare un termine risorgimentale, come moto fisico e del cuore, per tornare ad avere bisogno di bere nuovamente». «Tre parole – dice la cantautrice – che sono state significative per scrivere la canzone. È un brano-talismano a cui faccio riferimento nel momento in cui la disperazione finisce e si impara ad auto-guarirsi. È importante avere il coraggio di innamorarsi di nuovo e, in questo senso, Risorgimento si inserisce nella voglia di trasformazione e cambiamento e, perché no, di auto-protezione».

Il termine Risorgimento è nato un po’ per caso e un po’ per una serie di coincidenze. «Le esperienze – dice Mille – hanno fatto sì che la mia mente si focalizzasse su quella parola. È il momento storico che sto vivendo. La voglia di cambiamento e di trasformazione la leggo anche nelle altre persone e in chi mi circonda. È proprio il senso il passaggio tra un prima e un dopo». In questo filone si inserisce anche il brano C’est fantastique, ancora non pubblicato ma già presentato dalla cantautrice sul palco.

«È la canzone ribelle del disco. – confessa – La parola ribellione mi sta a cuore e fa parte dei simboli del Risorgimento da cui sono affascinata. Ho subito la fascinazione di questo momento storico, che ricordo con affetto. C’est fantastique è l’incursione ribelle in questo contesto e si porta dietro la marcia e la coralità. Mi ha permesso anche di giocare con il mio nome. Mille include una molteplicità di cose e, in questa canzone, cantiamo in molti. Il senso di coralità è molto presente nell’album. E, per fare un’anticipazione, questo contesto corale sarà tradotto anche a livello visivo».

Del resto, continua Mille, anche nei videoclip «mi fa piacere rappresentare questo concetto. Poi vivo la musica non solo come un lavoro legato alle melodie e ai testi, ma come un grande contenitore. Mi piace studiare e immaginare ciò che comporta la musica. Mi diverte preparare e realizzare la rappresentazione visiva, che diventa un supporto. Cerco di essere più fedele all’immagine che ho di me».