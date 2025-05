Dal 4 al 6 luglio, Parco Dora a Torino si accende con Marinella Senatore e 100 artisti in un dialogo tra arti: musica, danza e installazioni immersive.

La tre giorni del Kappa FuturFestival 2025 torna al Parco Dora di Torino – il 4, 5 e 6 luglio –, consacrando la città come capitale dell’arte e della musica elettronica. Con oltre 100 artisti internazionali su 6 palchi, il festival, nella Top 10 DJ Mag 2024 accanto a giganti come il Coachella, si distingue per la sua visione estetica. In tutto e per tutto palcoscenico d’eccezione per l’arte contemporanea, la manifestazione rinnova la collaborazione con Marinella Senatore. Grazie alla quale, si incontrano musica, danza e installazioni immersive per un’esperienza che va oltre il suono.

Patrocinato dalla Commissione Europea, Kappa FuturFestival unisce talenti globali come Anyma, Solomun, Carl Cox e Peggy Gou. A completare i set, installazioni visive curate da Senatore, artista nota per le sue opere partecipative. Dai paesaggi sonori di Nina Kraviz e Floating Points alle performance live di Soulwax e Caribou, ogni palco diventa una tela. E l’arte contemporanea dialoga con il ritmo, attirando migliaia di appassionati da oltre 91 Paesi.

FABIOS.PHOTO

Anche la line-up si configura come un viaggio attraverso generi e stili. Le opere di Marinella Senatore amplificano l’atmosfera, con installazioni che trasformano Parco Dora in un museo a cielo aperto. Attesi nei tre giorni:

4 luglio: Adiel b2b Quest, Folamour, Nina Kraviz, Soulwax Live (esclusiva italiana) e FJAAK infiammano i palchi con set che fondono techno e sperimentazione.

5 luglio: Anyma b2b Solomun, Floating Points Live (prima italiana), Dixon e Meduza 3 esplorano house, techno e suoni onirici.

6 luglio: Carl Cox Live, Peggy Gou, Charlotte de Witte e Solomun Extended Set chiudono con energia travolgente.

I biglietti partono da 70€ (General Admission) fino al 3-Day Art & Techno Pass a 3.000€. Per i torinesi, uno sconto del 15% sul sito ufficiale. Ma il festival offre anche diverse tipologie di pacchetti: VIP Experience (ingresso dedicato, terrazze VIP e lounge con premium bar), Gold Experience (accesso al palco principale, eventi collaterali e cocktail di benvenuto) e Art & Techno Experience (include hotel 5*, visite a gallerie e studi d’artista con guide, cibo gourmet e transfer dedicati).

Kappa FuturFestival è il primo festival italiano a integrare Satispay per pagamenti online e on-site offrendo anche un bonus di 15€ per i nuovi utenti con (codice FUTUR15). Un passo verso l’accessibilità, che rende l’esperienza artistica e musicale ancora più fluida. E nell’attesa, la magia dello show rivive su Apple Music con DJ Mix in audio spaziale dei protagonisti del 2024, aggiornati sul profilo curatore del festival. Un modo per immergersi nell’arte sonora in attesa di luglio 2025, quando Torino si confermerà crocevia di creatività globale.

Credits FABIOS.PHOTO