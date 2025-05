Un pianoforte dalla coda lunghissima, le chitarre dipinte e l’armonica: il mondo di Lucio Corsi sul palco dell’Eurovision Song Contest 2025.

A metà strada tra l’esibizione durante la prima Semi-Final e la serata finale di sabato 17 maggio, Lucio Corsi racconta la sua avventura a Basilea per Eurovision Song Contest 2025. Volevo essere un duro sta, infatti, facendo il giro d’Europa – e non solo – come biglietto da visita del mondo musicale e immaginifico dell’artista, già molto apprezzato al Festival di Sanremo per la sua personalità fuori dagli schemi.

L’articolo continua più sotto La nostra newsletter bisettimanale dedicata al mondo dell’arte e della cultura Revenews utilizza i dati da te forniti per tenerti informato con regolarità sul mondo dell'arte, nel rispetto della privacy come indicato nella nostra informativa. Iscrivendoti i tuoi dati personali verranno trattati secondo le modalità riportate in questa informativa privacy. Potrai disiscriverti in qualsiasi momento con l'apposito link presente nelle email.

Dalla Liguria alla Svizzera, Corsi prosegue dunque il suo viaggio artistico. E fa comunicando quel suo immaginario quasi d’altri tempi (e spazi) che la stessa messa in scena sul palco di ESC vuole rispettare. “Sanremo è stato un ottimo allenamento per affrontare l’Eurovision”, spiega il cantautore in collegamento, tra una prova e l’altra della manifestazione eurovisiva.

Lucio Corsi rehearsing Volevo Essere Un Duro for Italy at St. Jakobshalle – Foto di Sarah Louise Bennett / EBU

“Una vera scuola. E sì, ho portato con me l’armonica, il pianoforte, le chitarre — anche se non suonano. Ma ci fanno compagnia. Attenzione, però: non voglio che venga percepito come un gesto polemico: so bene che l’Eurovision funziona così. Ne ero consapevole già quando ho accettato. Ma la voce, fortunatamente, non è in playback, e quindi ho pensato che, se l’armonica finisce nel microfono della voce, posso integrarla. Allora ho deciso di portarla anche qui, per offrire qualcosa di diverso rispetto a Sanremo, dove invece gli strumenti potevano essere suonati”.

Lo sguardo creativo di Lucio Corsi tra performance e scenografia

A colpire, nello staging, è un pianoforte dalla coda lunghissima che sembra portarci in una favola e degli amplificatori monumentali. “Per quanto riguarda la scenografia – racconta Lucio Corsi – è praticamente quella che porto in tour, sia nei club che nel tour estivo. Ci sono questi enormi amplificatori alle nostre spalle, ispirati a un tour di Neil Young. E c’è anche questo pianoforte lunghissimo, costruito apposta per l’occasione. Tutto serve a sottolineare l’importanza che per me e per Tommaso [Ottomano] hanno sempre avuto gli strumenti. Sono ciò attorno a cui ruotiamo da sempre: pianoforti, chitarre, soprattutto le Wandrè”.

A proposito delle coloratissime chitarre, Corsi tiene a ribadire quanto siano magiche per lui. “Guccini le definiva proprio così, chitarre magiche. Diceva che, se per sbaglio le prendi in mano, rischi di perderti e di non ritrovarti più. Una cosa che trovo affascinante. Andrea, che le ha costruite, è stato un artista, oltre che un artigiano. Quelle chitarre vengono dagli anni ’50 e ’60 e hanno un’estetica del futuro. Sembrano dischi volanti”.

LEGGI ANCHE: — Lucio Corsi, il fascino dell’interpretazione: «Voci e storie incastonate nelle immagini»

“La mia Wandrè Oval è unica. Ho conosciuto anche chi le dipingeva, usando il fumo di una candela per realizzare le finiture. Ognuna è diversa, ed è una cosa bellissima tanto che mi emozionano. Sono strumenti costruiti in modo alternativo e inusuale: tutto ruota attorno a una placca di metallo che costituisce il manico, e attorno a essa si sviluppa l’intera struttura. E al contrario delle altre chitarre bombate verso l’esterno per aumentare la risonanza, le Wandrè vanno verso l’interno. Hanno soluzioni davvero insolite e affascinanti”.

Oltre la competizione

E aggiunge: “Dell’Eurovision trovo interessante il fatto che puoi immaginarti tutto: palco, luci, inquadrature. È un’occasione creativa totale. Al di là della classifica, lo dico chiaramente: il risultato non mi interessa. Amo lo sport, amo la competizione, ma sono convinto che la musica non sia una gara. Come si fa a competere con la musica? È una forma così varia, così soggettiva, che non può essere trattata come un gesto atletico. Amo i gesti atletici, ma la musica è un’altra cosa. Ognuno porta la propria idea di musica, di arte, di libertà. Ed è bello che possano coesistere nello stesso evento”.

Lucio Corsi rehearsing Volevo Essere Un Duro for Italy at St. Jakobshalle – Foto di Sarah Louise Bennett / EBU

Da qui, dunque, nasce lo spirito con cui Lucio Corsi sta vivendo quest’esperienza. “L’unica cosa che mi interessa è portare qualcosa che non mi inganni, che non mi tradisca. Non voglio fingere di essere qualcosa che poi non riesco a rifare dal vivo, quando sono in tour. Quando costruisci qualcosa per un contenitore, spesso finisce che quel contenitore ti respinge. Le canzoni sono fatte così: se provi a dar loro una forma innaturale, se ne prendono un’altra. E le persone rischiano di conoscerti attraverso qualcosa che in realtà non ti rappresenta. Lì nasce un cortocircuito dentro di te: ti senti costretto a fare qualcosa che non senti, e diventa una fatica enorme.

La cosa bella, invece, è portare qualcosa che sia sincero, che mi rappresenti in questo momento del mio percorso. Così riesco a farla dal vivo sentendomi me stesso. Non devo interpretare un personaggio che non sono, che magari dopo pochi mesi mi starebbe già stretto. Questa è la cosa più importante per me”.

L’esibizione di Lucio Corsi nella prima Semifinale

Immagini da Ufficio Stampa / EBU – In copertina: Lucio Corsi rehearsing Volevo Essere Un Duro for Italy at St. Jakobshalle – Foto di Alma Bengtsson / EBU