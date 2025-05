Ospite al Comicon Napoli 2025, Max Pezzali ha presentato il nuovo fumetto della saga ‘Max Forever’ con il quale ha annunciato il suo primo show allo stadio Maradona.

“Finalmente posso svelarvi il mio nuovo comic book Max Forever Gli Anni D’Oro – Ho visto il Maradona! nelle 3 esclusive versioni che porterò oggi sul palco di @comiconitalia. Ci vediamo tra pochissimo Napoli… Ci saranno delle sorprese”. Con queste parole Max Pezzali ha acceso la curiosità dei fan che lo attendevano nel capoluogo campano per la XXV edizione della manifestazione dedicata al fumetto, alla cultura pop e all’intrattenimento. Evento che ha registrato il sold out ancora prima dell’inizio, con 183mila presenze e un nuovo record di visitatori.

Durante il lungo weekend partenopeo, l’artista che fa cantare intere generazioni ha svelato il nuovo comic book (con le relative tre varianti di copertina) che prosegue la serie Max Forever. Quarto titolo della saga – dopo All Stars, Discoteche Abbandonate e Grand Prix – si intitola Gli Anni D’Oro – Ho visto il Maradona! ed è a tema calcistico.

A firmare la storia e realizzare i disegni è ancora una volta Roberto Recchioni che, come nei precedenti albi si è ispirato a Pezzali e ai suoi brani. Ma il comic book non è stata la sola sorpresa che l’artista ha regalato al pubblico napoletano. Proprio dal palco del Comicon Napoli, infatti, Max ha annunciato la sua prima data live allo stadio Maradona, in calendario il 19 giugno 2026. E la notizia dal palco è stata poi accompagnata da una divertente clip ambientata proprio sul campo, in attesa – con una buona dose di anticipo sui tempi – del concerto. Ospite speciale, Gigi D’Alessio.

La corsa live di Pezzali prosegue, a questo punto arricchendosi di un appuntamento speciale che segna il debutto negli stadi del sud Italia. Dopo le dieci date da tutto esaurito nell’estate 2024 seguite dai palazzetti nell’autunno-inverno 2024-2025, si torna nei templi dello sport con i prossimi show:

12 luglio 2025 – Max Forever Grand Prix, Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola

19 giugno 2026 – Max Forever Stadi 2026, Napoli , Stadio Maradona

, Stadio Maradona 23 giugno 2026 – Max Forever Stadi 2026, Roma , Stadio Olimpico

, Stadio Olimpico 11 e 12 luglio 2026 – Max Forever Stadi 2026 Milano, Stadio San Siro

